TORONTO, le 19 déc. 2025 /CNW/ - Investissements Manuvie a annoncé aujourd'hui les distributions annuelles réinvesties estimatives de 2025 pour les fonds négociés en bourse (FNB) Manuvie communs de placement Manuvie. Ces distributions annuelles réinvesties représentent généralement les gains en capital réalisés au sein des FNB. Veuillez noter que ces montants de gains en capital représentent des estimations en date du 15 décembre 2025 et qu'ils prennent en compte des renseignements prospectifs; par conséquent, ces montants pourraient être appelés à changer.

Les porteurs de parts inscrits à la fermeture des bureaux le 30 décembre 2025 recevront les distributions de 2025 qui seront réinvesties. Les distributions ne seront pas versées en espèces. Elles seront automatiquement réinvesties dans des parts additionnelles de leur FNB respectif qui seront immédiatement regroupées de sorte que le nombre de parts détenues par chaque porteur de parts et la valeur liquidative des FNB ne changeront pas en raison des distributions. Les porteurs détenant leurs parts à l'extérieur d'un régime enregistré auront des montants imposables à déclarer. En outre, le coût de base rajusté de leur placement augmentera.

Service de dépôt et de compensation CDS inc. déclarera les montants de distributions réels et leurs caractéristiques fiscales aux courtiers au début de 2026.

Veuillez noter que les distributions en espèces sont déclarées séparément, et peuvent être versées par certains FNB dont les distributions annuelles sont réinvesties.

Les détails des distributions réinvesties estimatives sont présentés ci-dessous :

Nom du FNB Symbole Montant de

distribution

(par part) ($) FNB ingénieux d'obligations à rendement amélioré Manuvie - parts non couvertes BYLD.B 0,052885 FNB ingénieux d'obligations à rendement amélioré Manuvie - parts couvertes BYLD 0,052883 FNB avantage mondial Manuvie GEDG 0,000000

Les FNB peuvent donner lieu à des commissions, frais de gestion, frais de courtage et à d'autres charges. Avant d'investir, veuillez lire l'aperçu du FNB et le prospectus. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. Les FNB Manuvie sont gérés par Investissements Manuvie. Investissements Manuvie est une dénomination commerciale de Gestion de placements Manuvie limitée.

Manuvie, le M stylisé, Manuvie et M stylisé et Investissements Manuvie sont des marques de commerce de La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers et sont utilisées par elle, ainsi que par ses sociétés affiliées sous licence.

