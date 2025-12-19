En dollars canadiens, sauf indication contraire

TORONTO, le 19 déc. 2025 /CNW/ - Investissements Manuvie a annoncé aujourd'hui les distributions en espèces estimatives de décembre 2025 pour les fonds négociés en bourse (FNB) Manuvie. Veuillez noter que ces montants représentent des estimations en date du 15 décembre 2025 et qu'ils prennent en compte des renseignements prospectifs; par conséquent, ces montants pourraient être appelés à changer.

Les porteurs de parts inscrits à la fermeture des bureaux le 30 décembre 2025 recevront des distributions en espèces payables le 15 janvier 2026.

Les détails des distributions estimatives par part sont présentés ci-dessous :

Nom du FNB Symbole Montant de

distribution

(par part) ($) Périodicité des distributions FNB ingénieux d'obligations à rendement amélioré Manuvie - parts non couvertes BYLD.B 0,116674 Mensuelle FNB ingénieux d'obligations à rendement amélioré Manuvie - parts couvertes BYLD 0,115931 Mensuelle FNB avantage mondial Manuvie GEDG 0,001234 Trimestrielle

Les FNB peuvent donner lieu à des commissions, frais de gestion, frais de courtage et à d'autres charges. Avant d'investir, veuillez lire l'aperçu du FNB et le prospectus. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. Les FNB Manuvie sont gérés par Investissements Manuvie. Investissements Manuvie est une dénomination commerciale de Gestion de placements Manuvie limitée.

À propos de Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie

Division de la Société Financière Manuvie, Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie offre des services de placement et de planification de la retraite ainsi que des conseils financiers à 19 millions de particuliers, d'institutions et de participants à des régimes de retraite dans le monde entier. Notre mission est de rendre les décisions plus simples et d'aider les gens à vivre mieux en leur donnant les moyens de bâtir un avenir meilleur. À titre de partenaire à l'écoute de nos clients et de gestionnaire responsable du capital des investisseurs, nous mettons à leur disposition notre savoir-faire en matière de gestion des risques et notre expertise approfondie des marchés publics et privés, en plus d'offrir des services complets au chapitre des régimes de retraite. Nous aspirons à ce que nos placements génèrent des retombées et des résultats optimaux tout en aidant les gens à épargner et à investir en toute confiance pour sécuriser leur avenir financier. Les produits ne sont pas tous offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site manulifeim.com/fr.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie est un chef de file mondial des services financiers qui aide ses clients à prendre leurs décisions plus facilement et à vivre mieux. Notre siège social mondial se trouve à Toronto, au Canada. Nous exerçons nos activités sous le nom de Manuvie au Canada, en Asie et en Europe, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis. Par l'entremise de Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie, nous offrons des services de placements mondiaux, des conseils financiers et des services relatifs aux régimes de retraite aux particuliers, aux institutions et aux participants à des régimes d'épargne-retraite partout dans le monde. À la fin de 2024, elle comptait plus de 37 000 employés, plus de 109 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 36 millions de clients. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ». Les produits ne sont pas tous offerts dans tous les pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site manulife.com/fr/html.

