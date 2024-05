Investissements en infrastructures municipales - Le gouvernement du Québec accorde plus de 6,6 M$ à Candiac

CANDIAC, QC, le 3 mai 2024 /CNW/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, le ministre de la Santé et député de La Prairie, M. Christian Dubé, est fier d'annoncer qu'une somme de 6 618 194 $ a été accordée à la Ville de Candiac pour deux projets d'infrastructure.

D'abord, une aide financière de 2 041 114 $, provenant du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) 2023, vise à améliorer la gestion des eaux d'un secteur de la ville. Ainsi, 586 mètres de conduites d'eau potable, d'eaux pluviales et d'eaux usées seront renouvelés sous les avenues de Gênes et Georges.

Puis, une subvention de 4 577 080 $, issue du Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales (PRACIM), appuiera la construction d'un bâtiment logeant le Service des travaux publics et d'un abri à abrasifs, sur le boulevard Marie-Victorin. D'une superficie de plancher de 4 700 mètres carrés, l'atelier municipal intégrera plusieurs stratégies d'optimisation du site, de gestion des eaux, de performance énergétique, de matériaux sains et durables ainsi que d'appui à la santé et au bien-être de ses occupantes et occupants. À titre d'exemple, la structure en gros bois d'œuvre issu de forêts à gestion durable contribuera à réduire considérablement les émissions de GES liées à la structure du bâtiment et à améliorer son cycle de vie.

Citations :

« L'entretien et la construction des infrastructures municipales requièrent des investissements considérables de la part des municipalités, et c'est pourquoi le gouvernement du Québec met à leur disposition de généreux programmes tels que le PRACIM et le PRIMEAU 2023. Je suis fière du fait que nous soutenions Candiac à hauteur de plus de 6 millions de dollars pour la réalisation de projets qui bénéficieront à sa population. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Je suis très heureux des aides financières qui sont confirmées pour Candiac. Ces sommes permettront de réaliser des travaux importants pour la population. Grâce à nos efforts concertés, les projets d'infrastructure à venir contribueront à l'efficacité des opérations de la Ville et à l'amélioration des services rendus aux Candiacoises et aux Candiacois. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et député de La Prairie

« La gestion saine et responsable des actifs est une priorité pour la Ville de Candiac. Par son appui financier à nos projets d'infrastructure, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation soutient notre engagement à fournir des services de qualité aux Candiacoises et aux Candiacois des générations actuelles, ainsi que futures. Les subventions obtenues par le biais du PRIMEAU 2023 et du PRACIM permettent d'alléger l'important fardeau financier que représentent le maintien des actifs et la gestion des infrastructures pour une municipalité comme la nôtre. Les contributions allouées démontrent également la rigueur de nos équipes et la nécessité des projets déployés par Candiac. »

Normand Dyotte, maire de Candiac

Faits saillants :

Le PRIMEAU 2023 et le PRACIM sont issus du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2024-2034. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7,1 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

L'eau potable est une ressource vitale que le gouvernement du Québec s'est engagé à préserver avec Stratégie québécoise d'économie d'eau potable (SQEEP). La collaboration du milieu municipal est essentielle pour poursuivre les actions identifiées par la SQEEP et développer des solutions durables pour protéger cette ressource, notamment en valorisant la pérennisation des infrastructures d'eau. Par le biais du PRIMEAU 2023, les municipalités pourront d'ailleurs profiter de majorations du taux d'aide, conditionnelles à leur engagement envers la SQEEP et la démarche d'élaboration des plans de gestion des actifs municipaux en eau.

Le PRACIM vise à soutenir l'amélioration, l'ajout, le remplacement et le maintien de bâtiments municipaux. Il prévoit notamment une majoration de l'aide financière pour les municipalités de plus petite taille de même que pour celles qui se regroupent pour concrétiser des projets communs visant à offrir des services à leur population.

Soulignons que l'aide financière comprend une bonification de 8 % du taux de base puisque le projet sera réalisé avec une structure principale en bois. Cette bonification découle de la mise en œuvre de la Politique d'intégration du bois en construction, qui favorise l'utilisation de ce matériau en raison de ses nombreux bénéfices économiques, sociaux et environnementaux.

