Investissements en appui de la création du Bureau du commissaire autochtone aux incendies

OTTAWA, TERRITOIRE TRADITIONNEL ALGONQUIN, ON, le 16 août 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, le ministre des Services aux Autochtones, l'honorable Seamus O'Regan, a annoncé qu'une somme de 9,97 millions de dollars tirés du budget de 2019 serait versée sur trois ans, à compter de 2019-2020, pour soutenir la création du Bureau du commissaire autochtone aux incendies (BCAI). Ce financement appuiera les partenaires autochtones lorsqu'ils entreprendront les prochaines étapes de la mise sur pied du BCAI, notamment la définition de sa structure et de son mandat, et l'élaboration de toute loi connexe. Le président de l'Association des pompiers autochtones du Canada, Arnold Lazare, est le responsable du projet du BCAI.

Une première vague de séances de mobilisation avec les communautés autochtones et les intervenants a été lancée en octobre 2018. Une séance a lieu aujourd'hui dans le cadre du concours national des pompiers autochtones, qui se déroule à Eskasoni, en Nouvelle-Écosse. Une deuxième vague de mobilisation débutera en octobre 2019.

Un comité consultatif autochtone est en cours d'établissement. Celui-ci appuiera le projet en participant à l'élaboration des rôles et des responsabilités du BCAI.

Le BCAI fera la promotion de la sécurité-incendie et de la prévention des incendies, sensibilisera le public et favorisera l'application de la sécurité-incendie, le respect des codes du bâtiment et la tenue d'inspections régulières des bâtiments dans les communautés autochtones. Vous trouverez de plus amples renseignements sur le projet et sur les progrès réalisés à ce jour à l'adresse www.ifmo.ca/fr/.

« Une sensibilisation et une protection efficaces en matière d'incendie peuvent faire la différence entre la vie et la mort. C'est avec fierté que notre gouvernement appuie la création du Bureau du commissaire autochtone aux incendies, qui fera la promotion des connaissances et des solutions autochtones pour améliorer la sécurité-incendie dans les communautés autochtones. Il serait impossible de mener à bien le projet sans le travail acharné et le dévouement de l'équipe de projet de l'Association des pompiers autochtones du Canada, qui mobilise les Autochtones de tout le pays en vue de la mise sur pied d'un bureau du commissaire autochtone aux incendies qui contribuera à assurer la sécurité des communautés autochtones. »

L'honorable Seamus O'Regan, C.P., député

Ministre des Services aux Autochtones

« Nous nous réjouissons que le gouvernement soutienne la création du Bureau du commissaire autochtone aux incendies et accueillons favorablement les investissements proposés pour renforcer la capacité des communautés autochtones de se préparer aux situations d'urgence et d'y réagir. L'annonce d'aujourd'hui contribuera à faire passer le projet de la phase de planification à celle de la mise en œuvre. L'équipe de projet du Bureau du commissaire autochtone aux incendies continuera à travailler avec le gouvernement, les communautés autochtones et les principaux partenaires à améliorer la sécurité des personnes et la protection des gens, des biens et de l'environnement. »

Arnold Lazare, président, Association des pompiers autochtones du Canada

Responsable du projet du Bureau du commissaire autochtone aux incendies

Faits en bref

Dirigé par les Autochtones, le BCAI travaillera en collaboration avec les organisations existantes et les services des incendies en vue de servir les communautés autochtones et de promouvoir la santé et la sécurité grâce à la protection contre l'incendie et au renforcement des capacités.

Une étude réalisée en 2004 par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) a révélé que le taux d'incidence des incendies dans les communautés des Premières Nations était plus de deux fois supérieur à celui du reste du Canada et que le taux de mortalité attribuable aux incendies était plus de dix fois supérieur à la moyenne nationale.

et que le taux de mortalité attribuable aux incendies était plus de dix fois supérieur à la moyenne nationale. Le gouvernement du Canada a donné son appui à la création du BCAI en 2017. Le Comité permanent des affaires autochtones et du Nord a ensuite appuyé le projet dans son rapport de juin 2018 intitulé Naître des cendres : réinventer la sécurité‑incendie et la gestion des urgences dans les collectivités autochtones.

