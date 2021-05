CanNor se concentre sur le soutien des entreprises du Nord au-delà de la pandémie

IQALUIT, NU, le 13 mai 2021 /CNW/ - Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor)

La pandémie de COVID-19 est un événement sans précédent, qui pose des défis uniques aux entreprises dans tous les territoires. CanNor est présent pour soutenir les entrepreneurs et les entreprises depuis le début de la pandémie et continue à soutenir leur relance en faisant des investissements stratégiques qui contribuent à la relance économique du Canada.

Grâce à son Fonds de soutien aux entreprises du Nord de 15 millions de dollars ainsi qu'à sa portion de 34,3 millions de dollars du Fonds d'aide et de relance régionale, CanNor a appuyé les petites et moyennes entreprises de tous les territoires au moyen d'un investissement de plus de 31,3 millions de dollars qui a permis de maintenir plus de 1 685 emplois et de soutenir 565 entreprises. Ce financement a largement contribué à aider les entreprises du Nord à survivre à la pandémie et les a positionnées pour une relance solide.

CanNor fait des investissements stratégiques pour l'avenir

En plus de son financement pour des mesures d'aide, CanNor continue de soutenir les territoires au moyen de sa gamme complète de programmes courants de développement économique, dont certains sont conçus pour faire des investissements de base dans l'infrastructure économique, le développement du secteur et le renforcement de la capacité pour aider les habitants du Nord des territoires à tirer profit de l'économie de l'innovation du Canada.

Dans l'avenir, CanNor continuera à effectuer des investissements stratégiques dans les fondements et les structures déjà en place afin de stimuler les économies locales, de créer des emplois et d'améliorer la qualité de vie des habitants du Nord. Grâce à un financement allant jusqu'à 3 millions de dollars prévu dans l'Énoncé économique de l'automne et à de nouveaux fonds prévus dans le Budget 2021, CanNor pourra continuer à jouer un rôle essentiel en soutenant la relance des collectivités et des entreprises dans les territoires afin de contribuer à la mise en place d'une économie du Nord dynamique. CanNor fournira sa part de financement pour les investissements suivants proposés dans le Budget 2021 :

700 millions de dollars sur trois ans par le biais du programme de croissance économique régionale par l'innovation pour appuyer le financement des entreprises, positionner les économies locales de sorte qu'elles connaissent une croissance durable en passant à une économie verte, ce qui favoriserait une relance inclusive et améliorerait la compétitivité.

pour appuyer le financement des entreprises, positionner les économies locales de sorte qu'elles connaissent une croissance durable en passant à une économie verte, ce qui favoriserait une relance inclusive et améliorerait la compétitivité. 500 millions de dollars sur deux ans pour un nouveau Fonds canadien de revitalisation des communautés pour stimuler les économies locales, créer des emplois, et améliorer la qualité de vie des Canadiens d'un océan à l'autre.

pour stimuler les économies locales, créer des emplois, et améliorer la qualité de vie des Canadiens d'un océan à l'autre. 500 millions de dollars pour mettre sur pied un nouveau Fonds d'aide au tourisme pour aider les entreprises touristiques locales à adapter leurs produits et services aux mesures de santé publique, à se remettre de la pandémie et à se positionner pour une croissance future.

En outre, le Budget 2021 propose plusieurs investissements pour soutenir l'économie du Nord :

40,4 millions de dollars pour soutenir la faisabilité et la planification de projets d'hydroélectricité et d'interconnexion des réseaux électriques dans le Nord.

8 millions de dollars au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest pour soutenir la transformation du Collège Aurora en université polytechnique.

163,4 millions de dollars pour élargir le programme Nutrition Nord Canada et lutter contre l'insécurité alimentaire.

Le Budget 2021 est un plan qui permettra aux Canadiens et aux entreprises canadiennes de traverser la crise et d'amorcer la voie d'une solide relance. En tant qu'agence de développement régional pour le Nord, CanNor jouera un rôle central pour aider l'économie du Nord à se remettre sur les rails, plus forte qu'avant.

Citations

« La dernière année nous a appris l'importance d'investir dans nos économies locales et régionales afin d'accroître notre résilience et d'assurer le dynamisme de nos communautés. L'impact du soutien de CanNor dans les territoires du Canada tout au long de la pandémie démontre qu'il s'agit des bons outils pour créer des emplois, encourager la croissance et nous aider à revenir plus fort que jamais. C'est pour ça que nous sommes fiers d'investir dans leur futur au travers du budget de 2021.»

L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de CanNor

« CanNor joue un rôle clé dans le soutien des économies territoriales uniques. Grâce à l'expertise de l'Agence et aux relations solides qu'elle entretient avec ses partenaires territoriaux, nous pouvons adapter le financement et répondre véritablement aux besoins des habitants et des entreprises du Nord afin de les aider à croître et à prospérer de nouveau. »

Larry Bagnell, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Agence canadienne de développement économique du Nord)

« Le soutien continu de CanNor tout au long de la pandémie a été primordial pour la survie de nombreuses entreprises. Le financement du gouvernement du Canada a grandement contribué à aider les entrepreneurs des territoires à faire face aux impacts économiques de la dernière année. »





Michael McLeod, député, Territoires du Nord-Ouest

Faits en bref

Le Fonds de soutien aux entreprises du Nord (FSEN) est conçu pour fournir un soutien direct aux petites et moyennes entreprises des territoires pour les aider à payer leurs coûts d'exploitation permanents et à continuer de jouer leur rôle primordial dans les collectivités du Nord.

Le Fonds d'aide et de relance régionale (FARR) national, offert par l'intermédiaire des agences de développement régional du Canada , soutient les PME de l'ensemble du Canada qui n'ont pas pu accéder aux mesures d'aide existantes et qui risquaient de tomber entre les mailles du filet.

, soutient les PME de l'ensemble du qui n'ont pas pu accéder aux mesures d'aide existantes et qui risquaient de tomber entre les mailles du filet. Le Budget 2021 prévoit 101,4 milliards de dollars sur trois ans en investissements proposés dans le cadre du plan de croissance du gouvernement du Canada , qui permettra de créer de bons emplois et de soutenir une relance résiliente et inclusive. Les mesures clés pour le Nord comprennent les suivantes :

, qui permettra de créer de bons emplois et de soutenir une relance résiliente et inclusive. Les mesures clés pour le Nord comprennent les suivantes : Investir dans l'énergie propre dans les communautés du Nord et autochtones, en :



investissant 40,4 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2021-2022, pour soutenir la faisabilité et la planification de projets d'hydroélectricité et d'interconnexion de réseaux électriques dans le Nord. Ce financement pourrait faire avancer des projets tels que le projet d'expansion hydroélectrique d' Atlin au Yukon et le projet de liaison hydroélectrique et de fibre optique de Kivalliq au Nunavut . Les projets fourniront de l'énergie propre aux collectivités du Nord et contribueront à réduire les émissions des projets miniers.

au et le projet de liaison hydroélectrique et de fibre optique de Kivalliq au . Les projets fourniront de l'énergie propre aux collectivités du Nord et contribueront à réduire les émissions des projets miniers.

Soutenir l'éducation postsecondaire dans le Nord en octroyant :



8 millions de dollars sur deux ans, à compter de 2021-2022, au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest pour soutenir la transformation du Collège Aurora en une université polytechnique. Cela permettrait de créer de nouvelles possibilités dans les Territoires du Nord-Ouest et de préparer les habitants du Nord à de bons emplois.



Assurer la sécurité alimentaire dans le Nord en fournissant :



163,4 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2021-2022, pour élargir le programme Nutrition Nord Canada et permettre au ministre des Affaires du Nord de travailler directement avec des partenaires autochtones, notamment dans l'Inuit Nunangat, pour lutter contre l'insécurité alimentaire.

Produits connexes

Liens connexes

Restez branchés

Trouvez plus de services et d'information sur Canada.ca/ISDE.

Suivez CanNor sur Twitter, Facebook et LinkedIn.

SOURCE Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor)

Renseignements: Catherine Mounier-Desrochers, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Développement économique et des Langues officielles, [email protected] ; Naomi Sharpe, Gestionnaire des communications, CanNor, 867-975-2718, [email protected]

Liens connexes

http://www.cannor.gc.ca