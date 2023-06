Investissements de plus de 82 M$ pour la création de 215 logements sociaux et abordables dans l'arrondissement du Sud-Ouest à Montréal

MONTRÉAL, le 23 juin 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal sont fiers de souligner aujourd'hui les travaux de construction de deux projets d'habitation qui permettront l'ajout de 215 logements sociaux et abordables sur les terrains des anciens ateliers ferroviaires du CN, dans l'arrondissement du Sud-Ouest. Ces deux chantiers représentent un investissement totalisant plus de 82 M$. La réalisation de ces deux projets découle notamment d'engagements pris en vertu de la Stratégie d'inclusion de logements abordables dans les nouveaux projets résidentiels de la Ville de Montréal.

Le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal sont fiers de souligner aujourd’hui les travaux de construction de deux projets d’habitation qui permettront l’ajout de 215 logements sociaux et abordables sur les terrains des anciens ateliers ferroviaires du CN, dans l’arrondissement du Sud-Ouest. (Groupe CNW/Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif)

Habitation Héritage de Pointe-Saint-Charles

Dans le secteur des rues Bourgeoys et Sainte-Madeleine, l'organisme Habitation Héritage de Pointe-Saint-Charles a initié un projet d'une valeur de 44,8 M$ afin de construire un bâtiment de huit étages qui abritera 122 logements sociaux et abordables destinés à des familles et des personnes seules. La Société d'habitation du Québec (SHQ), par l'entremise de son programme AccèsLogis Québec, alloue une subvention de plus de 7,5 M$. La SHQ garantit également le prêt hypothécaire contracté par l'organisme.

Pour sa part, la Ville de Montréal et l'Arrondissement du Sud-Ouest accordent plus de 27 M$ à ce projet, dont 2,26 M$ par l'entremise du fonds de logement social de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). À même la contribution de la Ville, un montant de 2,18 M$ provient directement du fonds d'inclusion de l'arrondissement du Sud-Ouest.

Coopérative d'habitation de la Pointe amicale

Pour sa part, la Coopérative d'habitation de la Pointe amicale a mis sur pied un projet de près de 37,4 M$ afin d'ériger deux bâtiments de trois et quatre étages, sur les rues Bourgeoys et Charon, qui abriteront un total de 93 logements destinés à des familles et à des personnes seules. La SHQ consent une subvention de près de 6,2 M$ par l'entremise de son programme AccèsLogis Québec, en plus de garantir le prêt hypothécaire contracté par la coopérative.

De son côté, la Ville de Montréal et l'Arrondissement du Sud-Ouest accordent plus de 22 M$ à ce projet, dont 1,83 M$ par l'entremise du fonds de logement social de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). À même la contribution de la Ville, un montant de 6,4 M$ provient directement du fonds d'inclusion de l'arrondissement du Sud-Ouest.

Citations :

« Quelle belle initiative que la création de ces 215 logements sociaux et abordables qui permettront à des familles et des personnes seules à faible revenu d'accéder à un milieu de vie sécuritaire. Non seulement nous accorderons des subventions totalisant plus de 13,7 M$ à ces deux projets, mais notre gouvernement et la Ville de Montréal veilleront également à alléger le fardeau des ménages admissibles, en prévoyant également un soutien financier pour les personnes dans le besoin qui y vivront, afin qu'elles n'aient que 25 % de leurs revenus à débourser pour le loyer. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Notre gouvernement s'était engagé à augmenter l'offre de logements et à rattraper le retard et c'est ce que nous faisons. Ces deux projets qui sortiront bientôt de terre viendront contribuer à revitaliser le secteur des anciens ateliers ferroviaires du CN. Je félicite les dirigeants de l'organisme Habitation Héritage de Pointe-Saint-Charles et de la Coopérative d'habitation de la Pointe amicale pour avoir initié ces projets d'habitation qui permettront à des ménages à faible revenu de bénéficier d'un logement abordable qui répond à leur besoin. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Le financement de logements sociaux et abordables est au coeur de la réponse aux besoins des ménages démunis. Alors que Montréal et le Québec font face à une crise de l'habitation, l'avancée de ces projets est la manifestation que des solutions existent, de façon pérenne. Il faut aussi saluer l'engagement et la ténacité des organismes du milieu qui, depuis la fermeture du site, ont déployé des efforts constants et des trésors de créativité pour s'approprier ce secteur en friche et veiller à ce que son redéveloppement réponde aux aspirations et aux besoins de la population du quartier de Pointe-Saint-Charles. »

Benoit Dorais, vice-président du comité exécutif de Montréal, responsable de l'Habitation, de la Stratégie immobilière, des Affaires juridiques, et maire du Sud-Ouest

« La coopérative d'habitation de la Pointe Amicale et l'OBNL Habitation Héritage Pointe St-Charles sont l'illustration parfaite de projets qui répondent aux besoins réels de la communauté. Ils sont le résultat d'une collaboration exemplaire entre les citoyens et citoyennes qui les portent, les acteurs locaux, l'arrondissement du Sud-Ouest, la Ville de Montréal, et les promoteurs et constructeurs immobiliers. Avec les 215 logements communautaires qui vont bientôt voir le jour ici, sur le site des anciens ateliers du CN, on consolide un milieu de vie qui se veut dynamique et inclusif, où de nombreuses familles et petits ménages trouveront à se loger décemment, à prix abordable. Bâtir son quartier est fière d'accompagner ces deux projets qui enrichiront à la fois le parc locatif abordable du Sud-Ouest et le quotidien des centaines de personnes qui y habiteront. »

Edith Cyr, directrice générale de Bâtir son quartier

« Nous sommes très heureux-ses de pouvoir enfin constater le résultat de nos efforts de mobilisation. Ce projet communautaire tant attendu dans le quartier permettra aux citoyen-ne-s de profiter d'un milieu de vie de qualité tout en étant abordable, inclusif et sécuritaire. Notre coopérative contribuera à maintenir la belle diversité sociale déjà bien présente à Pointe St-Charles. Nos efforts de mobilisation et notre implication portent leurs fruits après plus de 12 ans d'attente et de nombreux défis surmontés! »

Karlene Keith, présidente du conseil d'administration de la coopérative de la Pointe Amicale

« Le conseil d'administration de l'OBNL Habitation Héritage de Pointe St-Charles est heureux de voir le projet aller de l'avant après quinze années de concertation et de développement. Nous remercions toutes les personnes qui ont contribué à cette réussite, notamment le Regroupement Information Logement, les groupes communautaires du quartier et surtout les citoyens et citoyennes de Pointe St-Charles qui ont lutté et gardé espoir en ce projet. »

Murielle Sauvé, directrice, Habitation Héritage de Pointe St-Charles

« Le logement communautaire occupe une place importante chez Construgep depuis plus de 20 ans. Nous sommes particulièrement fiers de la réalisation de la Coopérative Pointe Amicale et de l'OBNL Héritage qui vient offrir à des centaines de familles un milieu de vie de qualité. Ces deux projets sont l'exemple parfait d'un travail concerté entre le GRT, l'Arrondissement, la Ville de Montréal et le constructeur. Nous croyons à la mixité, en intégrant du logement communautaire dans les quartiers centraux de Montréal, c'est un véritable tremplin pour les futurs résident(e)s. Nous sommes déjà prêts à livrer de nombreux projets car nous savons tous que les besoins sont grands. »

Stéphane L'Espérance, Président Construgep

« La réalisation de la Coopérative Pointe Amicale et de l'OBNL Héritage représente l'aboutissement de plus de 10 ans de collaboration avec la communauté, les organismes locaux, la ville de Montréal et l'Arrondissement du Sud-Ouest. Nous pouvons être fiers de cette collaboration qui témoigne de notre capacité collective à créer des projets porteurs qui répondent aux besoins de tous en offrant une grande diversité d'habitation. Chez MACH, nous avons la conviction que la richesse de nos quartiers passe par la diversité des gens qui y habitent. C'est pourquoi nous croyons à l'intégration du logement social et abordable à même nos ensembles immobiliers afin d'en faire des milieux de vie mixtes, inclusifs et durables. »

Vincent Chiara, président MACH

Faits saillants :

Pour l'organisme Habitation Héritage de Pointe-Saint-Charles, jusqu'à 97 des 122 ménages de cet immeuble pourraient bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la SHQ, ce qui leur permettrait de débourser 25 % de leur revenu pour se loger. Cette aide additionnelle répartie sur cinq ans, sera assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Montréal. La partie de la Ville est remboursée par la CMM.





Pour la Coopérative d'habitation de la Pointe amicale, jusqu'à 74 des 93 ménages pourraient bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la SHQ, ce qui leur permettrait de débourser 25 % de leur revenu pour se loger. Cette aide additionnelle répartie sur cinq ans, sera assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Montréal. La partie de la Ville est remboursée par la CMM.





D'ici 2030, le site des anciens ateliers ferroviaires du CN accueillera près de 925 logements avec de nouveaux espaces publics de qualité.

