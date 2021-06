Investissements de plus de 420 000 $ pour une relance forte du tourisme aux Îles-de-la-Madeleine

HAVRE-AUX-MAISONS, QC, le 18 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer des investissements de 422 520 $ pour soutenir 24 projets de nature touristique dans la région des Îles-de-la-Madeleine. Cette aide financière vise à bonifier l'offre touristique de l'archipel et à propulser l'essor numérique des entreprises, en vue d'une relance vigoureuse du tourisme.

La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui en compagnie du président de Tourisme Îles de la Madeleine, M. Jacky Poirier.

Le ministère du Tourisme accorde une aide financière de 235 545 $ dans le cadre de l'Entente de partenariat régional en tourisme (EPRT) 2020-2022, volet 3 (développement touristique), en collaboration avec Tourisme Îles de la Madeleine, et un montant de 186 975 $ par l'entremise de l'Entente de développement numérique des entreprises touristiques (EDNET) 2018-2021.

Citations :

« Les Îles-de-la-Madeleine sont un des joyaux de notre destination touristique. Les entrepreneurs touristiques de l'archipel savent exactement comment mettre en valeur ses attributs uniques par le biais de projets responsables, durables et profondément ancrés dans la culture et l'identité locales. Je suis convaincue que les initiatives soutenues séduiront les amoureux des Îles et sauront conquérir de nouvelles clientèles, grâce entre autres à des initiatives numériques prometteuses. Je salue la détermination des entrepreneurs qui assurent le développement des attraits de la région de manière actuelle et authentique. Ils en font une destination magique dont nous pouvons être fiers. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Qu'ils réalisent des projets numériques innovants ou qu'ils présentent des propositions nous permettant de découvrir les Îles-de-la-Madeleine sous un nouvel angle, les acteurs touristiques de l'archipel démontrent, jour après jour, leur créativité et leur désir d'un développement touristique axé sur une approche durable. Notre gouvernement est fier d'accompagner les Madelinots dans la réalisation d'initiatives qui confirment, encore une fois, le caractère exceptionnel de cet archipel. Celles-ci engendreront une croissance économique bénéfique à toute la population. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable des régions de la Côte-Nord et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Les Îles-de-la-Madeleine, dont la notoriété demeure toujours aussi forte, regagnent peu à peu leur part de marché auprès des visiteurs. Le financement pour le développement d'une offre touristique de qualité, la réalisation de projets ou l'implantation de solutions numériques poussent inéluctablement les entreprises touristiques vers l'innovation. Nous sommes heureux de constater que le ministère du Tourisme reconduit, d'une année à l'autre, différents programmes, dont l'EPRT, pour aider nos entreprises et notre région. »

Jacky Poirier, président de Tourisme Îles de la Madeleine

Faits saillants :

L'aide financière se répartit comme suit :

Organisme Projets soutenus par l'EPRT - volet 3 Aide accordée Conseil pour les anglophones madelinots Revitaliser le potentiel social et économique de la communauté de l'île d'Entrée grâce à la reconversion du bâtiment de l'ancienne école en un espace communautaire touristique multifonctionnel, qui abritera notamment un musée 45 000 $ Éco-vélo des îles Achat de douze vélos avec assistance électrique pour le développement d'un centre de location 7 500 $ Excursions en mer Construction d'un bâtiment d'accueil dans le havre polyvalent de Cap-aux-Meules, afin d'améliorer l'expérience client et d'offrir un espace accueillant et accessible 36 000 $ Festival de cirque des Îles Appui à l'édition 2021, qui se tiendra du 15 au 20 juillet 2021 5 000 $ Festival international Contes en Îles Soutien à la 20e édition, qui se tiendra du 12 au 19 septembre 2021. L'événement est l'un des plus importants festivals québécois de contes 10 000 $ Paradis bleu Développement de six unités d'hébergement 39 000 $ Centre nautique de L'Istorlet Achat d'équipements spécialisés en vue d'offrir un nouveau service pour l'enseignement du wingsurf 11 300 $ Corporation de développement portuaire de l'anse Soutien à l'édition 2021 du Festival littéraire des Îles 10 000 $ Corporation de développement portuaire de l'anse Appui à l'édition 2021 du Symposium de peinture figurative 5 000 $ Fromagerie du Pied-de- vent Création d'une projection immersive plongeant les visiteurs au cœur des activités de la fromagerie et de la ferme et aménagement de la salle de projection pour recevoir des groupes 26 745 $ Fromagerie Les biquettes à l'air Développement d'une offre d'activités agrotouristiques originales permettant aux visiteurs d'allier la découverte des saveurs du terroir à une expérience à la ferme 40 000 $ Onze projets

235 545 $ Organisme Projets de développement numérique (EDNET) Aide accordée Hôtels Accents Mise en œuvre - Expérience immersive avec les blanchons et aventure hivernale 8 718 $ Aérosport Mise en œuvre - Système de gestion des réservations 4 215 $ La méduse Mise en œuvre - Optimisation du site Web 3 843 $ Les cultures du large Mise en œuvre - Projet numérique 20 431 $ Concours de châteaux de sable virtuel Mise en œuvre - Réalisation d'un événement virtuel et accompagnement dans la transformation numérique 16 315 $ La maison du potier Accompagnement préalable et mise en œuvre - Commerce en ligne 5 248 $ Festival de cirque des Îles Mise en œuvre - Virage numérique 14 870 $ Fumoir d'Antan Mise en œuvre - Site Web transactionnel 4 225 $ Émerance Mise en œuvre - Virage numérique 6 878 $ CTMA Traversier Mise en œuvre - Implantation d'un nouveau système de gestion des réservations 60 000 $ Excursions en mer Mise en œuvre - Projet de billetterie en ligne 22 970 $ Auberge La salicorne Accompagnement préalable - Plan d'affaires en technologies numériques 7 812 $ Technocentre TIC Accompagnement préalable et mise en œuvre - Analyse des besoins numériques 11 450 $ Treize projets

186 975 $

Les projets soutenus dans le cadre du volet 3 de l'EPRT doivent correspondre à l'une des sept catégories décrites ci-dessous. Les projets plus substantiels d'adaptation au nouveau contexte sanitaire sont également admissibles à chacune de ces catégories :

Attraits, activités et équipements;



Études;



Structuration de l'offre touristique régionale;



Hébergement;



Festivals et événements;



Services-conseils;



Développement numérique d'une entreprise.

Les EPRT ont pour objectif de concerter les actions du ministère du Tourisme, des associations touristiques régionales et d'autres partenaires aux fins de réalisation de projets de développement de l'offre touristique qui contribueront à stimuler l'économie des régions.

L'EDNET vise à permettre aux associations touristiques régionales d'accompagner les entreprises de leur région afin de les aider à déterminer les défis liés au développement numérique auxquels elles doivent répondre et à réaliser des projets de développement numérique.

Renseignements: Sources : Sandra O'Connor, Directrice des communications et attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme, Tél. : 514 820-0095, [email protected] ; Elizabeth Lemay, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable des régions de la Côte-Nord et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Tél. : 418 643-7295 ; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 3488 ; Jacky Poirier, Président, Tourisme Îles de la Madeleine, Tél. : 514 830-0471

