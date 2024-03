BLAINVILLE, QC, le 25 mars 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada et la Ville de Blainville ont souligné aujourd'hui la mise en chantier du projet Habitations Rive Gauche Blainville, qui ajoutera 100 logements sociaux et abordables destinés à des familles, des personnes seules, des femmes en difficulté et des aînés en légère perte d'autonomie à Blainville. Ce projet, une initiative de l'organisme Habitations Rive Gauche, représente des investissements totalisant plus de 40,3 M$.

Cet événement a eu lieu en présence de la ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, du ministre fédéral des Transports et lieutenant du Québec, l'honorable Pablo Rodriguez, du député de Blainville, M. Mario Laframboise, de la mairesse de Blainville, Mme Liza Poulin, et de la présidente d'Habitations Rive Gauche, Mme Danielle Bilodeau.

L'investissement du gouvernement du Québec, par l'entremise de la Société d'habitation du Québec (SHQ), totalise près de 16,2 M$, dont près de 14,6 M$ proviennent du Programme d'habitation abordable Québec (PHAQ). La SHQ garantit également le prêt hypothécaire contracté par Habitations Rive Gauche.

Le gouvernement du Canada contribue pour plus de 11,4 M$ au projet par l'entremise de la troisième Entente Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements. La Ville de Blainville y contribue pour sa part pour plus de 6,2 M$.

« Notre gouvernement agit sur tous les fronts pour qu'un plus grand nombre de Québécois trouvent un milieu de vie de qualité. La crise du logement touche plusieurs ménages vulnérables, et je suis certaine que ces 100 logements feront une réelle différence dans la vie des gens qui y vivront. Je remercie tous les partenaires qui ont collaboré à la réalisation de ce projet, car la clef du succès, c'est de travailler ensemble, pour construire plus et plus vite. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Le gouvernement fédéral redoublera toujours d'efforts pour s'assurer que tout le monde au Québec et à travers le Canada a un chez-soi sûr et stable. Grâce à des programmes comme l'Initiative pour la création rapide de logements et à la collaboration de tous les ordres de gouvernement, nous offrons rapidement de nouvelles habitations abordables aux personnes qui en ont le plus besoin partout au pays. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont participé à la réalisation de ce projet novateur, qui améliorera les conditions de vie de plusieurs personnes à Blainville. Votre initiative contribue à la concrétisation d'un engagement fort de notre gouvernement, soit l'amélioration des modèles d'hébergement au Québec. Vous permettrez à des gens à faible revenu de vivre dans des environnements sains, sécuritaires, abordables et accessibles. »

Mario Laframboise, député de Blainville

« Investir dans le logement abordable, ce n'est pas mettre de l'argent dans le béton. C'est investir concrètement dans le bien-être des gens de chez nous. C'est le cas pour les futurs résidents de ces logements sociaux et abordables qui auront accès à un chez-soi sûr et confortable, où ils pourront se reposer, se ressourcer et recevoir leurs proches. On continue de livrer pour le Québec en posant des gestes concrets qui font une réelle différence. »

L'honorable Pablo Rodriguez, ministre des Transports et lieutenant du Québec

« La Ville de Blainville est fière de ce projet qui permet de répondre en partie à la pénurie de logements. Les besoins sont criants dans notre région et nous pourrons ainsi offrir un toit et un milieu de vie à des centaines de personnes en situation de précarité. Enfin, je souhaite poursuivre cette collaboration avec l'ensemble des partenaires impliqués afin que d'autres projets puissent se réaliser prochainement. »

Liza Poulin, mairesse de Blainville

« Nous soulignons aujourd'hui l'aboutissement d'une initiative citoyenne pour le logement abordable à Blainville, soutenue par la Municipalité et des partenaires financiers. Bâtir son quartier est fier de travailler à la réalisation des Habitations Rive Gauche Blainville, reflet de notre engagement envers le logement communautaire, solidaire et inclusif. »

Édith Cyr, directrice générale de Bâtir son quartier

« Le lancement des travaux du projet Habitations Rive Gauche-Blainville nous remplit d'une grande fierté! Ce projet est le fruit de plusieurs années d'efforts, de démarches, de discussions et de nombreuses rencontres. Sous le signe de la persévérance, avec des collaborateurs qui ont cru au projet, nous voilà aujourd'hui réunis pour souligner le début des travaux, tant attendu par tous! Ensemble, nous bâtissons des logements, mais nous tissons aussi une communauté solidaire. Merci à tous les partenaires qui nous accompagnent dans cette aventure humaine et sociale pour que les Habitations Rive Gauche-Blainville deviennent un milieu de vie chaleureux pour celles et ceux qui en ont grandement besoin. »

Danielle Bilodeau, présidente de l'organisme Habitations Rive Gauche

Faits saillants :

Jusqu'à 36 des 100 ménages du futur immeuble auront la possibilité de bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la SHQ, ce qui leur permettra de débourser 25 % de leur revenu pour se loger. Cette aide additionnelle totalisant plus de 620 000 $, répartie sur cinq ans, est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Blainville .

. Habitations Rive Gauche est un OBNL d'habitation dont la mission est de contribuer au développement de logements abordables ou communautaires.

