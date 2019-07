Investissements de 4 M$ pour la bonification des services à la réserve faunique La Vérendrye

VAL-D'OR, QC, le 15 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, M. Pierre Dufour, et le vice-président à l'exploitation du secteur faunique de la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq), M. Dave Boulet, ont annoncé aujourd'hui un investissement de 4 M$ pour la bonification des services offerts dans la réserve faunique La Vérendrye.

Cette somme permettra une mise à niveau et l'amélioration de la qualité des infrastructures de plusieurs emplacements de camping dans les secteurs Abitibi-Témiscamingue et Outaouais, de même que l'ajout de quatre unités de prêt-à-camper Étoile dans le secteur Abitibi-Témiscamingue.

La Sépaq a misé sur l'audace et la créativité en développant elle-même sa propre vision du camping clés en main. De forme cubique, le prêt-à-camper Étoile offre plus de hauteur, plus de rangement et plus de capacité d'accueil (6 pêcheurs). Les campeurs apprécieront les quatre lits à deux places pour y passer confortablement la nuit, la belle luminosité ainsi que la grande galerie. Un espace vivant et entièrement repensé qui fera le bonheur des utilisateurs, particulièrement les familles.

Inauguration d'une station de lavage

Par ailleurs, le ministre a profité de cette annonce pour inaugurer la première station de lavage fixe du réseau Sépaq dans le secteur Abitibi-Témiscamingue, afin de lutter contre les espèces aquatiques envahissantes (EAE) sur le territoire. Les pêcheurs sont fortement encouragés à utiliser gratuitement les installations implantées depuis juin pour nettoyer leur embarcation et leurs équipements de pêche. Ce projet s'inscrit dans les actions de lutte contre les EAE du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) visant la conservation des milieux aquatiques et la pérennité des pêcheries. L'installation d'une deuxième station de lavage est prévue l'an prochain dans le secteur Outaouais.

« Le gouvernement du Québec est fier d'investir dans de telles installations afin de faire bénéficier l'ensemble de la population d'une offre d'hébergement de qualité, en plus d'agir afin de limiter l'introduction et la propagation d'espèces aquatiques envahissantes sur le territoire. »

Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec et député d'Abitibi-Est

« Véritable paradis pour les campeurs et les pêcheurs, la réserve faunique La Vérendrye compte près d'un millier d'emplacements de camping, plus de 4000 lacs et deux immenses réservoirs. Ce projet aidera non seulement à la poursuite de la mise en valeur du territoire par la bonification d'une offre d'hébergement à prix abordable, mais aussi à la préservation de la ressource faunique pour les générations futures. »

Dave Boulet, vice-président à l'exploitation du secteur faunique de la Sépaq

« Je suis ravi de ces investissements qui constituent une excellente nouvelle pour la mise en valeur de la réserve faunique La Vérendrye. Toute la région de l'Outaouais bénéficiera de ces sommes qui permettront de révéler encore davantage les richesses naturelles et culturelles de cette réserve faunique d'exception, aujourd'hui et pour les générations à venir. »

Robert Bussière, député de Gatineau

Détails des investissements à la réserve faunique La Vérendrye Mise à niveau des campings 2,33 M$ Développement de l'offre : Quatre unités de prêt-à-camper Étoile, rampes de mise à l'eau, quais, abris communautaires, bâtiments de services 1,7 M$ TOTAL 4,0 M$

Retombées économiques pour la région

4,0 M$ d'investissement

26 emplois directs, indirects et induits

2,6 M$ en PIB

0,7 M$ en revenus fiscaux et parafiscaux

