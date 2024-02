Investissements de 3,3 M$ pour la formation et le développement de nos dirigeants sportifs

MONTRÉAL, le 2 févr. 2024 /CNW/ - Afin de développer les meilleures pratiques de gestion et de mieux outiller les dirigeants du domaine du sport et du loisir, Mme Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, a annoncé aujourd'hui un investissement de 3,3 millions de dollars dans la professionnalisation du sport grâce à l'élaboration d'outils et de formations accessibles gratuitement aux gestionnaires et administrateurs des organismes de sport et de loisir. Ces mesures seront portées par trois partenaires, soit le Pôle sports HEC Montréal, le Collège des administrateurs de sociétés de l'Université Laval et l'Institut sur la gouvernance d'organisations privées et publiques (IGOPP).

Ces outils porteront notamment sur des thèmes tels que la gouvernance, l'éthique organisationnelle, la gestion et le leadership. Plus de 1 000 personnes par année pourraient profiter de ces occasions de développement professionnel.

Cette nouvelle offre répond à un besoin clairement évoqué par le milieu sportif québécois. En effet, selon une étude menée par HEC Montréal, la grande majorité des organisations sportives québécoises font face à d'importants défis en matière de professionnalisation, et ces mêmes organisations constatent également qu'elles ne possèdent pas toutes les ressources et compétences nécessaires pour y faire face.

« En investissant dans la formation et le développement de nos dirigeants sportifs, nous posons les fondations d'une gouvernance plus forte, inclusive et innovante. C'est également un engagement fort envers l'équité, le leadership et l'émergence d'une nouvelle génération de leaders. Je remercie nos partenaires, car leur expertise combinée garantira la qualité et la pertinence des programmes de formation proposés, assurant ainsi un effet significatif et durable sur le milieu du sport et du loisir. Je tiens également à souligner l'engagement passionné de tous ceux et celles qui, chaque jour, se dévouent auprès des différentes organisations sportives et de loisir partout au Québec! »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

« Cet investissement pour la professionnalisation du milieu sportif est une excellente nouvelle. C'est une réponse positive de la part du gouvernement du Québec et de la ministre au cri du cœur des principaux acteurs du sport et du loisir au Québec. Les sommes annoncées aujourd'hui sont investies dans le capital humain et vont assurément permettre à ce secteur de grandir et de se développer davantage. Pour que ce mouvement de professionnalisation se réalise de manière optimale et durable, nous avons déployé des solutions innovantes et adaptées au milieu. Contribuer à ce mouvement de professionnalisation est très stimulant pour l'équipe du Pôle Sports HEC Montréal ainsi que pour les membres de sa communauté professorale et de recherche qui y sont associés. C'est en quelque sorte dans notre ADN et nous sommes très fiers de pouvoir aider concrètement. »

Éric Brunelle, directeur du Pôle sports HEC Montréal et professeur titulaire au Département de management à HEC Montréal

« Je suis ravie de voir le gouvernement du Québec reconnaître l'importance cruciale de la professionnalisation des organisations sportives. Ces investissements témoignent de la vision audacieuse du gouvernement en matière de développement du sport, et renforcent notre engagement collectif envers l'excellence et la gouvernance efficace. Le Collège, en tant que partenaire, continuera à jouer un rôle clé dans la formation et le soutien des administratrices et administrateurs qui contribuent au succès de nos organisations sportives. Ensemble, nous façonnons l'avenir du sport au Québec. »

Chantale Coulombe, présidente et cheffe de la direction du Collège des administrateurs de sociétés de l'Université Laval

« Nous sommes heureux d'être partenaires dans cet important projet en élaborant un guide de bonnes pratiques en gouvernance pour les organismes locaux et régionaux de sport et de loisir. Conçu expressément pour répondre aux besoins des membres des fédérations de sport et de loisir, le guide se veut une référence pour bien comprendre les aspects essentiels de la gouvernance, tout en proposant un ensemble d'éléments qui permettront à chacun des clubs ou des associations d'adapter sa gouvernance à ses propres contextes, contraintes, valeurs et autres aspects humains fondamentaux rattachés à sa mission. »

François Dauphin, président-directeur général de l'Institut sur la gouvernance d'organisations privées et publiques (IGOPP)

Faits saillants :

Les 18 mesures sont les suivantes :

Pôle sports HEC

Espace Coachs sportifs

Formation « Les Essentiels pour les DG sport et loisir »

Cadre de référence pour le métier de gestionnaire en sport et loisir

Espace DG

Programme DG+

Communautés de partage pour les gestionnaires de sport et loisir

Formation sur l'éthique organisationnelle

Formation sur la pensée stratégique

Parcours La Relève -- Leadership féminin

Coffre à outils pour gestionnaire de sport et de loisir

Hub de développement des compétences en entrepreneuriat sportif

Formation pour mentors

Collège des administrateurs de sociétés de l'Université Laval

Bourses pour la Certification en gouvernance de sociétés (25 bourses)

Formation « Les Assises de la gouvernance -- Volet 1 »

Formation intermédiaire et avancée en gouvernance

Formation en gouvernance pour les administrateurs de la relève (18-35 ans)

Institut sur la gouvernance d'organisations privées et publiques

Guide de bonnes pratiques en gouvernance pour les organismes locaux et régionaux de sport et de loisir

