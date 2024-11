Investissements dans les infrastructures scolaires - 310 cours d'école plus belles pour nos jeunes

QUÉBEC, le 25 nov. 2024 /CNW/ - Afin d'offrir aux élèves un environnement extérieur stimulant et adapté, le ministre de l'Éducation, M. Bernard Drainville, est fier d'annoncer un investissement de plus de 29 millions dollars qui permettra la réalisation de 310 projets d'amélioration de cours d'école à travers le Québec.

Les projets d'aménagement permettront une utilisation optimale des espaces extérieurs, et ce en toute saison, tout en offrant une variété d'activités et de jeux pour les jeunes. Parmi les initiatives prévues, on trouve des modules de jeu, des mobiliers urbains, des espaces de végétalisation, des équipements sportifs, des aires de détente, des parcours psychomoteurs, des classes extérieures et des parcours d'hébertisme.

Ces aménagements permettront aux élèves de bénéficier d'espaces extérieurs qui favorisent l'activité physique, ce qui contribuera à leur bien-être et fera en sorte qu'ils seront mieux disposés à apprendre dès leur retour en classe.

Les montants suivants seront investis dans ces régions :

Région administrative Montant annoncé Nombre de projets Abitibi-Témiscamingue 500 000 $ 5 Bas-Saint-Laurent 1 467 269 $ 15 Capitale-Nationale 1 550 008 $ 16 Centre-du-Québec 800 000 $ 8 Chaudière-Appalaches 2 333 034 $ 24 Côte-Nord 352 294 $ 5 Estrie 2 634 727 $ 28 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 1 589 059 $ 16 Lanaudière 1 109 297 $ 12 Laurentides 1 701 508 $ 20 Laval 400 000 $ 4 Mauricie 926 629 $ 10 Montérégie 5 353 417 $ 57 Montréal 3 312 789 $ 34 Outaouais 3 223 053 $ 35 Saguenay-Lac-Saint-Jean 2 090 000 $ 21

Citation :

« L'école existe pour nos enfants et la cour d'école est un espace essentiel pour eux : c'est là qu'ils libèrent leur énergie et qu'ils socialisent, et ces moments jouent un rôle clé dans leur concentration et leur réussite en classe. Je suis très heureux qu'autant de cours d'école du Québec puissent être réaménagées grâce à cet investissement de plus de 29 millions de dollars de notre gouvernement, qui permettra à des milliers d'élèves de profiter d'activités physiques variées et qui contribuera par le fait même à améliorer leur concentration et leur performance en classe. »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation

Fait saillant :

Le montant de 29 343 084 $ annoncé aujourd'hui vient de la mesure Amélioration des cours d'école (50530) du ministère de l'Éducation. Cette mesure appuie financièrement les centres de services scolaires et les commissions scolaires dans le cadre de projets d'amélioration de cours d'école et vise à stimuler et à rendre plus sécuritaire la pratique de l'activité physique chez les jeunes. Elle fait partie des règles budgétaires pour les investissements des centres de services scolaires et des commissions scolaires anglophones.

Pour plus de détails sur l'amélioration des cours d'école : http://www.education.gouv.qc.ca/etablissements-scolaires-publics-et-prives/amenagement-dune-cour-decole-primaire/

