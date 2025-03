PRINCE GEORGE, BC, le 13 mars 2025 /CNW/ - Le gouvernement fédéral investit plus de 156,8 millions de dollars dans huit projets liés aux infrastructures électriques dans toute la province, afin d'électrifier des infrastructures clés et de soutenir un avenir aux collectivités plus durables et plus efficaces sur le plan énergétique. Ce financement est fourni dans le cadre du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada, qui soutient la réduction des émissions de gaz à effet de serre et le développement des énergies propres.

L'initiative de BC Hydro relative à l'électrification de la côte nord comprendra l'augmentation de la capacité de transport de la ligne de transmission existante de 500 kilovolts (kV) entre Prince George et Terrace grâce à la construction de trois nouvelles stations de condensateurs le long de la ligne. Cette capacité supplémentaire est nécessaire pour répondre à la demande croissante d'électricité propre et fiable dans la région.

À Surrey et Duncan, BC Hydro concevra et construira des infrastructures pour permettre l'électrification complète de l'hôpital de Surrey et du centre de cancérologie de la Colombie-Britannique, ainsi que de l'hôpital du District de Cowichan. Ces projets soutiendront la construction de deux nouveaux hôpitaux en Colombie-Britannique et fourniront aux deux établissements une énergie propre et renouvelable.

Dans la région de Peace River, on construira huit kilomètres de nouvelles lignes de transport de 230 kilovolts ainsi qu'une nouvelle sous-station. Ces travaux permettront d'électrifier l'installation CS16 de Westcoast Energy. De plus, BC Hydro électrifiera l'installation de traitement NorthRiver Midstream Dawson en la raccordant au réseau électrique de la province grâce à une nouvelle ligne de transport de 10 kilomètres reliant le point d'interconnexion de la ligne existante à l'installation de traitement.

Des fonds seront également consacrés aux infrastructures de transmission à Hudson's Hope, Dawson Creek et Fort St. John. Ces projets permettront de répondre à la demande croissante des réseaux de transport de BC Hydro et de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Le coût d'amélioration de ces infrastructures étant partagé entre BC Hydro et les promoteurs des projets, le financement permettra également de réduire les coûts d'électrification des grandes installations, tout en contribuant à maintenir les tarifs des clients de BC Hydro à un niveau abordable.

Citations

« Le gouvernement s'est engagé à investir dans des projets qui réduiront les émissions et soutiendront des sources d'énergie plus propres pour répondre à la demande accrue en électricité dans toute la province. En construisant des infrastructures plus vertes, nous améliorerons l'efficacité énergétique et construirons des collectivités plus saines et mieux alimentées en énergie. »

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« En Colombie-Britannique, nous apprécions grandement le soutien du gouvernement du Canada, car nous travaillons ensemble pour développer notre réseau électrique et faire progresser l'électrification de nos industries, de nos collectivités et de nos installations vitales, dont les hôpitaux. Avec 98 % de la production de BC Hydro provenant de sources propres ou renouvelables, et les tarifs d'électricité en troisième place des tarifs les plus bas en Amérique du Nord, l'électrification est l'un des principaux moyens de réduire les émissions de carbone et de bâtir une économie plus propre et plus prospère. »

L'honorable Adrian Dix, ministre de l'Énergie et des Solutions climatiques de la Colombie-Britannique

« L'électrification reste le moyen le plus accessible pour nos clients de réussir leur décarbonisation. C'est pourquoi nous sommes déterminés à accroître l'offre d'électricité propre dans toute la Colombie-Britannique au cours des prochaines années et à veiller à ce que les infrastructures nécessaires soient en place pour fournir de l'électricité aux foyers, aux entreprises, aux services essentiels et aux industries qui en dépendent. Nous remercions le gouvernement du Canada qui nous soutient dans le financement de ces projets cruciaux. »

Chris O'Riley, président-directeur général, BC Hydro

Produit connexe

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 156 817 500 $ dans le cadre du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . La contribution de BC Hydro s'élève à 172 917 500 dollars .

. La contribution de BC Hydro s'élève à 172 917 . Ce volet aide à bâtir des collectivités plus vertes en contribuant à la préparation au changement climatique, en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en soutenant les technologies renouvelables.

En comptant l'annonce d'aujourd'hui, 164 projets d'infrastructure ont été annoncés en Colombie-Britannique dans le cadre du volet Infrastructures vertes, pour une contribution fédérale totale de plus de 755 millions de dollars et une contribution provinciale totale de plus de 428 millions de dollars.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets liés au transport en commun, aux infrastructures vertes, aux infrastructures sociales, aux routes de commerce et de transport, ainsi qu'aux infrastructures des collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets liés au transport en commun, aux infrastructures vertes, aux infrastructures sociales, aux routes de commerce et de transport, ainsi qu'aux infrastructures des collectivités rurales et nordiques du . Le financement fédéral est conditionné au respect de toutes les exigences liées à la consultation des groupes autochtones et des obligations d'évaluation environnementale.

Liens connexes

