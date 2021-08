Investissement Québec vend des actions de HPQ-Silicon Ressources inc.

MONTRÉAL, le 26 août 2021 /CNW Telbec/ - Investissement Québec (« IQ ») annonce qu'elle a vendu hier un total de 67 000 actions ordinaires de HPQ-Silicon Ressources inc. (TSXV: HPQ) (l'« émetteur », à un prix de 0,7696 $ par action pour un produit brut de 51 563,20 $.

Avant l'opération, IQ détenait 31 817 708 actions ordinaires de l'émetteur. À la suite de cette transaction, effectuée par un courtier en valeurs mobilières, la participation d'IQ s'élève désormais à 9,58 % des actions ordinaires émises et en circulation de l'émetteur.

Investissement Québec pourrait vendre en totalité ou en partie les actions ordinaires qu'elle détient toujours, sur le marché ou autrement, selon les conditions du marché ou d'autres facteurs pertinents et ce, préférablement, de manière progressive.

IQ déposera une déclaration en vertu des règles du système d'alerte en raison du fait qu'IQ détient maintenant moins de 10% des actions ordinaires de l'émetteur. Lors de sa dernière déclaration du 22 juin 2021, le pourcentage de participation d'IQ dans l'émetteur était d'environ 10,9% des actions émises et en circulation. Une copie de cette nouvelle déclaration sera déposée sur SEDAR (www.sedar.com). Il est possible d'obtenir une copie de celle-ci en s'adressant à Mme Isabelle Fontaine, Directrice principale, Médias et affaires gouvernementales, au 514-876-9359.

À propos d'Investissement Québec

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et le repreneuriat ainsi que la croissance de l'investissement et des exportations. Active dans toutes les régions administratives du Québec, la Société soutient la création et le développement des entreprises de toute taille au moyen d'investissements et de solutions financières adaptées. Investissement Québec appuie aussi les entreprises par des services-conseils et d'autres mesures d'accompagnement, notamment un support technologique offert par Investissement Québec - CRIQ. Également, grâce à Investissement Québec International, la Société accompagne les entreprises en matière d'exportation et assure la conduite de la prospection de talents et d'investissements étrangers au Québec.

