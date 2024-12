Investissement Québec soutient la croissance de SRTX avec un investissement de 35 M$

MONTRÉAL, le 3 déc. 2024 /CNW/ - Investissement Québec annonce un investissement de 35 millions de dollars sous forme de dette convertible en actions pour soutenir la croissance de SRTX (Sheertex), une entreprise manufacturière de premier plan reconnue pour ses innovations dans le secteur du textile.

Le soutien financier en provenance des fonds propres d'Investissement Québec offert à Sheertex lui permettra d'accélérer son expansion sur de nouveaux marchés, de développer des canaux de distribution innovants et d'investir davantage en recherche et développement. Grâce à cette ronde de financement ainsi qu'à ses installations ultramodernes de 300 000 pieds carrés à Montréal, dotées d'une chaîne d'approvisionnement automatisée et intégrée verticalement, l'entreprise pourra augmenter sa capacité de production, et passer en vitesse supérieure.

Cet investissement s'inscrit dans l'engagement d'Investissement Québec à soutenir la croissance des entreprises du Québec afin de les faire passer de petites à moyennes et de moyennes à grandes.

« Grâce à sa technologie brevetée, intégrant l'un des polymères les plus résistants au monde, Sheertex est en mesure de proposer un produit durable, offrant un avantage concurrentiel indéniable sur son marché. Investissement Québec est fier de soutenir une entreprise comme Sheertex, qui se donne les moyens d'innover, d'augmenter sa productivité et de déployer son potentiel à l'international. »

Bicha Ngo, présidente-directrice générale d'Investissement Québec

« Notre gouvernement est fier de souligner l'investissement de 35 millions de dollars dans le développement de Sheertex, une entreprise bien ancrée dans notre métropole. Sheertex a compris l'importance de miser sur des équipements automatisés à la fine pointe de la technologie pour accroître sa productivité. Le gouvernement du Québec continuera d'être là pour soutenir les entreprises qui prennent le virage de l'automatisation. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional

« À SRTX, nous sommes fiers de faire partie du mouvement visant à ramener la fabrication en Amérique du Nord, et le Québec est au cœur de nos activités. Cet investissement d'Investissement Québec représente un des jalons importants de la croissance de notre entreprise. Il met à disposition les ressources nécessaires pour multiplier nos activités, renforcer notre capacité de production et continuer de répondre à la demande mondiale accrue à l'égard de nos produits novateurs. Nous sommes déterminés à faire progresser la fabrication durable et à démontrer que l'Amérique du Nord peut être un chef de file dans le domaine de la production de grande qualité. Ce partenariat marque la prochaine étape stimulante de la poursuite de notre croissance et de l'intensification de notre impact. »

Katherine Homyth, présidente-directrice générale et fondatrice de SRTX

Établi dans l'Est de Montréal, SRTX (Sheertex) est une entreprise manufacturière verticalement intégrée et automatisée. L'entreprise a développé sa propre technologie brevetée et un savoir-faire exclusif pour la production de fibres, membranes, tricots et matériaux tissés.

Les produits de Sheertex sont reconnus pour leur qualité supérieure, offrant aux clients une alternative durable aux collants traditionnels.

À propos d'Investissement Québec

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et le repreneuriat ainsi que la croissance de l'investissement et des exportations. Active dans toutes les régions administratives du Québec, la Société soutient la création et le développement des entreprises de toute taille au moyen d'investissements et de solutions financières adaptées. Investissement Québec appuie aussi les entreprises par des services-conseils et d'autres mesures d'accompagnement, notamment l'accompagnement technologique offert par son équipe d'experts en innovation. Également, grâce à Investissement Québec International, la Société accompagne les entreprises en matière d'exportation et assure la conduite de la prospection de talents et d'investissements étrangers au Québec.

À propos de SRTX

SRTX développe de nouveaux matériaux et logiciels pour améliorer les textiles. SRTX est surtout connue pour sa première technologie, Sheertex, un tricot fabriqué à partir de l'un des polymères les plus résistants au monde, qui a révolutionné la bonneterie grâce à des collants d'une incroyable durabilité.

