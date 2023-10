Investissement Québec souscrit à 9 118 184 actions ordinaires et 3 381 816 reçus de souscription échangeables de Theratechnologies

MONTRÉAL, le 31 oct. 2023 /CNW/ - Tel qu'annoncé par Theratechnologies inc. (l'« émetteur »), Investissement Québec a conclu une convention de souscription le 25 octobre 2023 suivant laquelle Investissement Québec a souscrit, dans le cadre d'un placement privé d'une valeur totale de 12 500 000 $ US (soit 17 227 500 $ CA1) (le « placement privé »), à 9 118 184 actions ordinaires et 3 381 816 reçus de souscription entièrement financés sans droit de vote, échangeables contre des actions ordinaires à raison d'un reçu pour une action ordinaire de l'émetteur (l' « investissement »).

Le placement privé a été complété de façon simultanée à un placement public d'une valeur totale de 12 500 000 $ US visant 12 500 000 actions ordinaires de l'émetteur au prix d'offre de 1,00 $ US (soit 1.38 $ CA1) par action ordinaire (le « prix d'offre »). L'émetteur a également accordé aux preneurs fermes une option valide pour une période de 30 jours (l' « option ») leur permettant d'acheter jusqu'à 1 875 000 actions ordinaires supplémentaires au prix d'offre, moins les décotes et les commissions de placement. Les reçus échangeables sont des titres sans droit de vote et peuvent être échangés au gré de l'acquéreur contre des actions ordinaires, sur une base de 1 pour 1, sans paiement d'une contrepartie supplémentaire, à la condition qu'au moment d'un tel échange l'acquéreur n'ait pas la propriété véritable de plus de 19,9 % des actions ordinaires émises et en circulation de l'émetteur et n'exerce pas un contrôle sur une telle proportion d'actions ordinaire. La composante du placement privé simultané sous forme de reçus de souscription échangeables vise à faire en sorte qu'après la réalisation du placement public et du placement privé simultané, Investissement Québec n'ait pas la propriété véritable de plus de 19,9 % des actions émises et en circulation et n'exerce pas de contrôle sur une telle proportion d'actions, et ne soit donc pas une « personne participant au contrôle » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables.

Immédiatement avant l'investissement, Investissement Québec ne détenait aucun titre de l'émetteur.

En supposant que le placement public et le placement privé simultané, permettant de tirer un produit brut total de 12 500 000 $ US et de 12 500 000 $ US, respectivement, soient réalisés, mais en supposant que l'option ne soit pas exercée, Investissement Québec aura la propriété véritable d'environ 19,9 % (25,4 % si les reçus de souscription échangeables sont échangés contre des actions ordinaires) des actions ordinaires émises et en circulation de l'émetteur à la date de la clôture. Si l'option est exercée intégralement, Investissement Québec aura alors la propriété véritable d'environ 19,1 % (24,5 % si les reçus de souscription échangeables étaient échangés contre des actions ordinaires) des actions ordinaires émises et en circulation de l'émetteur à la date de la clôture.

Investissement Québec a l'intention de détenir ses actions ordinaires et ses reçus de souscription échangeables à des fins de placement et d'investissement et pourrait, selon certaines conjonctures, y compris la conjoncture des marchés, augmenter ou diminuer sa propriété véritable à l'égard (ou son emprise sur) des actions ordinaires et des titres convertibles, notamment par des opérations sur le marché, des conventions privées, la participation à de nouvelles émissions de l'émetteur ou l'exercice de titres convertibles.

Dans le cadre du placement privé, l'émetteur a également accepté que, tant qu'Investissement Québec détiendra 50% des actions ordinaires souscrites dans le cadre dudit placement privé, l'émetteur devra accorder certains droits à Investissement Québec en vertu d'une convention relative aux droits des investisseurs aux termes de laquelle Investissement Québec aura notamment le droit de proposer un administrateur au conseil d'administration de l'émetteur.

Une copie de la déclaration d'alerte relative à l'investissement sera déposée sur SEDAR+ ( www.sedarplus.ca ). Pour en obtenir copie ou pour des renseignements additionnels, veuillez communiquer avec :

Premier vice-président, Affaires juridiques et Secrétariat d'Investissement Québec

Investissement Québec

1001, boulevard Robert-Bourassa

Bureau 1000

Montréal (Québec) H3B 4L4

Adresse du siège de l'émetteur :

2015 rue Peel, Bureau 1100

Montréal (Québec) H3A 1T8

À propos d'Investissement Québec

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et le repreneuriat ainsi que la croissance de l'investissement et des exportations. Active dans toutes les régions administratives du Québec, la Société soutient la création et le développement des entreprises de toute taille au moyen d'investissements et de solutions financières adaptées. Investissement Québec appuie aussi les entreprises par des services-conseils et d'autres mesures d'accompagnement, notamment un support technologique offert par Investissement Québec-CRIQ. Également, grâce à Investissement Québec International, la Société accompagne les entreprises en matière d'exportation et assure la conduite de la prospection de talents et d'investissements étrangers au Québec.

_____________________________ 1 Calculé selon le taux de change quotidien de la Banque du Canada en date du 25 octobre 2023 lequel était à 1,3782 $ CA pour 1,00 $ US.

