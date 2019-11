Investissement Québec renouvelle sa confiance en Coveo

MONTRÉAL, le 6 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Investissement Québec est fier de confirmer aujourd'hui sa contribution dans une nouvelle ronde de financement de 227 millions de dollars visant à soutenir la croissance de Coveo, aux côtés d'OMERS, du Fonds de solidarité FTQ et d'autres investisseurs. Partenaire de longue date de Coveo, Investissement Québec a été de toutes les rondes de financement depuis 2015.

Cette ronde de financement permettra à Coveo de maintenir son avance sur ses concurrents, de consolider sa position dans le marché et d'accélérer le déploiement de sa dernière ligne d'affaires associée au commerce électronique, en plus de lui donner la marge de manœuvre nécessaire afin de saisir les opportunités de création de valeur qui se présentent.

« Investissement Québec est fier de renouveler sa confiance en Coveo, une entreprise technologique de premier plan, qui compte sur une solide équipe de direction. Nous sommes heureux de participer à la capitalisation de ce leader de l'intelligence artificielle, tout en favorisant le renforcement de ce pôle stratégique pour le développement et le rayonnement du Québec », a déclaré Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec.

« De nos jours, les entreprises se doivent d'offrir des expériences personnalisées à chaque personne. Pour un million de personnes uniques… un million d'expériences uniques! Avec nos solutions d'intelligence artificielle, nous aidons des entreprises partout à travers le monde à créer des expériences numériques et des recommandations personnalisées du calibre des géants du web. Nous sommes heureux de pouvoir compter sur le soutien d'Investissement Québec depuis les tout débuts », a déclaré Louis Têtu, chef de la direction de Coveo.

À propos d'Investissement Québec

Investissement Québec a pour mission de favoriser la croissance de l'investissement au Québec, contribuant ainsi au développement économique et à la création d'emplois, et ce, dans toutes les régions. La Société met au service des entreprises une gamme complète de solutions financières, notamment des prêts, des garanties de prêt et de l'investissement en capital-actions, afin de les soutenir à tous les stades de leur développement. De plus, elle est responsable de l'administration de mesures fiscales et de la prospection d'investissements étrangers.

