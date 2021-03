Investissement Québec réinvestit 40 M$ US dans Inovia Capital pour soutenir la croissance d'entreprises innovantes

MONTRÉAL, le 16 mars 2021 /CNW Telbec/ - Investissement Québec est fière de confirmer aujourd'hui sa contribution à la mise en place du Fonds de croissance Inovia II, aux côtés d'un groupe d'investisseurs institutionnels et privés. Inovia Capital est un gestionnaire dominant de capital de risque au Canada, qui compte maintenant 1,5 milliard de dollars (USD) sous gestion.

Doté d'une capitalisation de 450 millions de dollars (USD), dont 40 millions de dollars (USD) proviennent des fonds propres d'Investissement Québec, ce fonds permettra de soutenir les entreprises technologiques en croissance œuvrant dans des domaines comme les services financiers, la santé, le commerce, l'avenir du travail et le voyage.

Investissement Québec est un partenaire de longue date d'Inovia et soutient la plateforme depuis son premier fonds en 2007. Ce partenariat a d'ailleurs mené à la croissance d'entreprises québécoises innovantes telles que Lightspeed, AlayaCare, Sonder, AppDirect ou encore Hopper. Ayant réuni une équipe de grande qualité en Chris Arsenault, Patrick Pichette, Dennis Kavelman et plusieurs autres, Inovia Capital est en mesure d'offrir un support stratégique à ces entreprises québécoises afin qu'elles brillent sur la scène internationale.

« Nous sommes fiers de participer à la capitalisation de ce nouveau fonds, un important levier de croissance économique qui permettra à des projets de commercialisation et de croissance d'entreprises novatrices, de bénéficier, au cours des prochaines années, du soutien d'une équipe de premier plan. Ce faisant, Investissement Québec joue pleinement son rôle : celui de favoriser l'essor de leaders mondiaux du secteur des technologies établis au Québec », mentionne Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec.

« Nous sommes fiers de poursuivre notre partenariat avec Investissement Québec dans le cadre du Fonds de Croissance iNovia II, s.e.c. Investissement Québec a non seulement participé à tous nos fonds, mais a aussi investi avec nous dans Lightspeed et Alayacare, notamment. Il soutient fermement le développement de leaders mondiaux au Québec », affirme Chris Arsenault, associé directeur chez Inovia Capital.

À propos d'Investissement Québec

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et le repreneuriat ainsi que la croissance de l'investissement et des exportations. Active dans toutes les régions administratives du Québec, la Société soutient la création et le développement des entreprises de toute taille au moyen d'investissements et de solutions financières adaptées. Investissement Québec appuie aussi les entreprises par des services-conseils et d'autres mesures d'accompagnement, notamment un support technologique offert par Investissement Québec - CRIQ. Également, grâce à Investissement Québec International, la Société accompagne les entreprises en matière d'exportation et assure la conduite de la prospection de talents et d'investissements étrangers au Québec.

SOURCE Investissement Québec

Renseignements: Catherine Salvail, Conseillère, Médias et affaires gouvernementales, Investissement Québec, 514 876-9600, [email protected]

Liens connexes

http://www.investquebec.com