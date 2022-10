Investissement Québec reconnue internationalement par l'IEDC parmi les meilleures agences de développement économique

MONTRÉAL, le 6 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Investissement Québec s'est vu décerner par l'International Economic Development Council (IEDC) le prix Argent dans la catégorie Meilleure agence de développement économique (Economic Development Organization of the Year). Ce prix est attribué annuellement à une organisation de développement économique qui a démontré, par sa planification stratégique à long terme, son développement organisationnel et ses résultats, un impact significatif pour le territoire qu'elle dessert. Les lauréats doivent présenter des résultats probants sur une période d'au moins trois ans.

Investissement Québec a retenu l'attention du jury grâce à son offre de services intégrée, qui permet aux entreprises de retrouver sous un même toit des services-conseils, des services d'accompagnement technologique et à l'exportation, des solutions financières et d'investissements.

Les résultats probants obtenus par Investissement Québec au cours de l'année 2021-22 ont contribué à positionner la candidature de la Société. Au total, au cours de l'exercice 2021-2022, Investissement Québec a accordé un financement de 4,9 milliards de dollars, composé à la fois de ses fonds propres et de ceux du gouvernement du Québec. Ces interventions ont soutenu des projets d'une valeur d'environ 20 milliards de dollars, chaque dollar de financement générant un investissement de 4 dollars dans l'économie québécoise. De son côté, en trois ans, Investissement Québec International a doublé ses résultats d'investissements directs étrangers à 4,6 milliards de dollars, tandis que les exportations ont presque doublé pour atteindre près de 2 milliards de dollars de ventes fermes hors Québec.

Au-delà de ces chiffres, les stratégies d'Investissement Québec pour développer des secteurs d'activités prioritaires, comme les secteurs de la batterie, des sciences de la vie, du transport durable, de l'agroalimentaire et des technologies de l'information, notamment, lui ont permis de se démarquer.

« Nous sommes très heureux de cette reconnaissance internationale. Les efforts des différentes équipes d'Investissement Québec pour propulser les entreprises québécoises vers leur plein potentiel, attirer des investissements étrangers à valeur ajoutée et pour favoriser le développement économique du Québec, sont à nouveau soulignés. Notre offre de service diversifiée rejoint tant les besoins des entreprises du Québec, que ceux des investisseurs étrangers qui désirent venir investir chez nous. Le modèle d'Investissement Québec est assez unique à travers le monde, et nos résultats démontrent toute sa pertinence », souligne Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec.

L'IEDC est la plus grande organisation à but non lucratif et non partisane au service des développeurs économiques. Elle compte plus de 5 000 membres œuvrant dans une multitude de contextes, y compris les gouvernements locaux, étatiques, provinciaux et fédéraux, les partenariats public-privé, les chambres de commerce, les universités et une variété d'autres institutions.

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et le repreneuriat ainsi que la croissance de l'investissement et des exportations. Active dans toutes les régions administratives du Québec, la Société soutient la création et le développement des entreprises de toute taille au moyen d'investissements et de solutions financières adaptées. Investissement Québec appuie aussi les entreprises par des services-conseils et d'autres mesures d'accompagnement, notamment un support technologique offert par Investissement Québec-CRIQ. Également, grâce à Investissement Québec International, la Société accompagne les entreprises en matière d'exportation et assure la conduite de la prospection de talents et d'investissements étrangers au Québec.

