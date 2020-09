Investissement Québec publie son rapport annuel d'activités et de développement durable 2019-2020

L'exercice aura été marqué par le lancement du nouvel Investissement Québec et par le déploiement d'une capacité de réponse exceptionnelle aux besoins des entreprises impactées par la pandémie

MONTRÉAL, le 29 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Investissement Québec a publié aujourd'hui son rapport annuel d'activités et de développement durable pour l'exercice 2019-2020, couvrant la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, qui présente le bilan d'une année faite de succès, de changements et de revirements.

Portée par le dynamisme économique, l'année a été très chargée alors que l'équipe d'Investissement Québec se préparait à se voir confier un mandat élargi par le gouvernement du Québec. Or, à peine quelques semaines avant la fin de l'exercice, une crise sans précédent a éclaté et forcé Investissement Québec à monter au front pour protéger les entreprises et les emplois du Québec.

« Alors que nous unissions nos forces à celles du Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ), à celles des équipes régionales du ministère de l'Économie et de l'Innovation, et à celles d'Export Québec, une nécessaire mobilisation s'est opérée au sein de la Société en réponse à la crise. Le nouvel Investissement Québec est né en pleine période de perturbation économique, un défi que nos équipes ont su relever avec brio. »

Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec

Des résultats solides d'interventions dans l'économie

Au cours de cet exercice, la société d'État a autorisé un financement total de 2,4 milliards de dollars, en combinant les aides financières provenant de ses fonds propres d'Investissement Québec, du Fonds du développement économique (FDE) et du fonds Capital ressources naturelles et énergie (CRNE). Chaque dollar de financement octroyé par Investissement Québec durant l'année a contribué à un investissement de 4,18$ dans l'économie québécoise.

Bien que l'année ait été marquée par de grandes réalisations, la performance financière de la Société, évaluée au 31 mars 2020, au plus creux de la crise, a été significativement affectée. Pour l'exercice 2019-2020, le résultat net ajusté a été de -173 M$ correspondant à un rendement ajusté des capitaux propres de -4,9 %. Ce résultat s'explique principalement par la hausse des provisions pour pertes et la baisse de valeur de certains placements causés par la conjoncture économique. Cela dit, le rendement moyen de la Société sur 3 ans se maintient à 3 %, en adéquation avec la cible fixée par le gouvernement en vertu de la loi. Le portefeuille sous gestion a quant à lui augmenté de 8% pour atteindre près de 4,6 milliards de dollars. Le ratio des frais de gestion a pour sa part connu une légère baisse favorable, atteignant 1,31 %.

Voici quelques points marquants de l'exercice financier 2019-2020 :

Investissement Québec a consenti plus de 1,5 milliard de dollars de ses fonds propres dans des projets d'une valeur totalisant près de 6,4 milliards de dollars et contribuant à la création ou la sauvegarde de plus de 10 000 emplois.

de ses fonds propres dans des projets d'une valeur totalisant près de 6,4 milliards de dollars et contribuant à la création ou la sauvegarde de plus de 10 000 emplois. Les activités de prospection menées cette année et au cours des années précédentes ont contribué à concrétiser, en 2019-2020, 86 projets de sociétés étrangères d'une valeur de 2,9 milliards de dollars , surpassant la cible fixée. Ces projets devraient créer ou maintenir plus de 8 000 emplois.

, surpassant la cible fixée. Ces projets devraient créer ou maintenir plus de 8 000 emplois. Par ailleurs, la Société prend des participations directes dans de jeunes entreprises prometteuses, principalement au stade du post-démarrage. Au cours de l'exercice, la Société a consenti 54 millions de dollars directement en capital de risque dans des entreprises. De plus, 42,5 millions de dollars ont été engagés dans des fonds d'investissement à titre de partenaire financier. La Société participe à 53 fonds d'investissement, pour un total de 834,3 millions de dollars en date du 31 mars 2020.

S'imposant des standards élevés pour répondre aux besoins évolutifs de sa clientèle et de ses partenaires financiers, Investissement Québec déploie un sondage annuel pour mesurer l'expérience client pour chacune de ses lignes d'affaires. Pour 2019-2020, les résultats démontrent tous les efforts investis avec un résultat de 97 % de clients satisfaits et très satisfaits.

Des mesures concrètes pour soutenir les entreprises face à la pandémie

Pour répondre aux besoins des entreprises au plus fort de la crise, Investissement Québec a rapidement mis en place le programme d'action concertée temporaire pour les entreprises (PACTE) de concert avec le ministère de l'Économie et de l'innovation. Ce programme doté d'une enveloppe de 2,5 milliards de dollars a pour objectif de soutenir les entreprises dont les liquidités auraient été affectées par les répercussions de la crise sanitaire.

« Les chiffres que nous publions aujourd'hui sont une photo de nos portefeuilles en date du 31 mars dernier alors que nous étions au plus fort de la crise. Comme principal levier de l'action économique du gouvernement du Québec, nous sommes partenaires financiers d'un grand nombre d'entreprises du Québec et nos résultats ont reflété l'impact de la crise sur leurs situations financières. Heureusement, avec la mise en place du PACTE, combinée aux moratoires de remboursement accordés à nos clients, nous avons pu accorder à plusieurs entreprises les liquidités nécessaires pour leur permettre de poursuivre leurs opérations », a soutenu Guy LeBlanc.

« En rétrospective, je ne peux qu'être fier de l'engagement et de la mobilisation dont ont fait preuve les équipes d'Investissement Québec, et leur impact auprès des entreprises. Ils sont, tous un chacun, des acteurs du développement économique et ils seront des artisans de la relance en continuant de jouer un rôle actif dans la croissance de nos entreprises, dans toutes les régions du Québec et ailleurs dans le monde. »

Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec

Pour consulter le Rapport annuel d'activités et de développement durable 2019-2020 d'Investissement Québec, consulter le lien suivant : https://www.investquebec-rapportannuel.com/2019-2020/

Dépôt du rapport annuel du CRIQ

Le rapport annuel 2019-2020 du Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ), désormais appelé Investissement Québec - CRIQ, a également été déposé aujourd'hui. Ce sont près de 2000 entreprises qui ont bénéficié de ses services et de ceux du Bureau de normalisation du Québec (BNQ) pendant l'année financière. Maintenant intégré à Investissement Québec, Investissement Québec - CRIQ met son talent au service de la mission élargie de la Société en poursuivant son rôle de chef de file de l'innovation industrielle au Québec et en contribuant au rehaussement de la productivité ainsi qu'aux capacités à innover et à conquérir de nouveaux marchés des entreprises québécoises.

À PROPOS D'INVESTISSEMENT QUÉBEC

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et le repreneuriat ainsi que la croissance de l'investissement et des exportations. Active dans toutes les régions administratives du Québec, la Société soutient la création et le développement des entreprises de toute taille au moyen d'investissements et de solutions financières adaptées. Investissement Québec appuie aussi les entreprises par des services-conseils et d'autres mesures d'accompagnement, notamment un support technologique offert par Investissement Québec - CRIQ. Également, grâce à Investissement Québec International, la Société accompagne les entreprises en matière d'exportation et assure la conduite de la prospection de talents et d'investissements étrangers au Québec.

