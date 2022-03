Investissement Québec lance la boîte à outils Factorielle : La diversité des genres pour favoriser l'innovation et la productivité

MONTRÉAL, le 4 mars 2022 /CNW Telbec/ - Investissement Québec lance la boîte à outils Factoriel!e pour sensibiliser et outiller les entreprises québécoises en matière de diversité des genres. Ce faisant, la Société souhaite valoriser l'apport stratégique des femmes en entreprise et accroître ainsi l'innovation et la productivité, en plus de favoriser l'accès des entrepreneures aux capitaux.

Le nom Factoriel!e fait référence au concept mathématique qui permet de calculer le produit des nombres entiers inférieurs ou égaux à un nombre entier donné. La factorielle engendre de ce fait de très grands nombres et représente bien l'effet multiplicateur de la diversité des genres en entreprise.

Plusieurs études prouvent en effet que la présence accrue de femmes parmi les employé·e·s, les dirigeant·e·s et les administrateurs·rices stimule l'innovation et la productivité en plus d'avoir un effet positif sur l'engagement et la rétention du personnel. Le rendement financier et l'écoresponsabilité des organisations sont également améliorés.

La boîte à outils Factoriel!e se présente en trois volets.

Le premier volet dresse un état de situation et énumère les nombreux avantages de la diversité des genres pour les entreprises.

Le deuxième volet de la boîte à outils recense 10 meilleures pratiques de gestion pour favoriser la diversité des genres en entreprise et identifie au passage les « fausses bonnes idées » qui peuvent s'avérer contre-productives.

Le troisième volet expose les défis de l'entrepreneuriat féminin et détaille les avenues de financement pour les entreprises détenues ou dirigées par des femmes.

Pour chaque volet, Factoriel!e propose des outils concrets pour aider les entrepreneur·e·s, les dirigeant·e·s d'entreprises et les responsables des ressources humaines à bâtir des équipes plus diversifiées, plus innovantes et plus productives. Ils·elles y trouveront notamment une autoévaluation de la diversité des genres en entreprise, un guide pour la rédaction d'un plan de diversité et un répertoire des programmes de financement pour les entreprises détenues ou dirigées par des femmes.

Les entreprises du Québec doivent prendre le virage de l'innovation et de la productivité pour augmenter leur compétitivité. Pour ce faire, elles doivent intégrer les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) à leurs modèles d'affaires. Ces critères sont maintenant considérés incontournables par les investisseurs, les donneurs d'ordres, les consommateurs et les employés.

Dans son plan stratégique 2020-2023, Investissement Québec a pris l'engagement de financer et d'accompagner davantage les entreprises détenues ou dirigées par une femme. L'objectif est d'augmenter à 18 % le nombre d'entreprises à propriété féminine ou dirigées par une femme dans son portefeuille d'ici 2023.

Grâce à sa présence partout au Québec, à son offre complète d'accompagnement et de financement ainsi qu'aux bonnes relations entretenues avec sa clientèle composée majoritairement de PME, Investissement Québec est dans une position privilégiée pour inciter les entreprises québécoises à s'investir pour une meilleure diversité des genres et encourager les entrepreneures à profiter des programmes de financement généraux et spécifiques qui leur sont offerts.

Pour consulter et télécharger la boîte à outils Factoriel!e, visitez le microsite investquebec-factorielle.com.

Une valeur ajoutée pour les entreprises manufacturières

Investissement Québec a profité de la dernière édition du Baromètre industriel de STIQ pour sonder les entreprises manufacturières sur la participation et l'apport des femmes au secteur de la fabrication.

Les résultats recueillis lors du sondage réalisé en décembre 2020 ont permis d'établir que 24 % des entreprises manufacturières comptent plus de 30 % de postes d'employés occupés par des femmes, mais plus de la moitié (54 %) en comptent moins de 15 %. La situation est meilleure du côté des gestionnaires. Environ le tiers (34 %) des entreprises manufacturières comptent plus de 30 % de postes de direction occupés par des femmes, mais près de la moitié (46 %) en comptent moins de 15 %.

Selon l'Institut de la statistique du Québec (ISQ), les femmes occupaient 26 % des emplois du secteur manufacturier québécois en 2020.

En croisant les données du sondage de STIQ, quelques tendances significatives ont également été relevées. Les entreprises manufacturières comptant plus de 30 % de postes d'employés occupés par des femmes avaient un niveau de production supérieur à la moyenne au moment du sondage, en décembre 2020. De plus, elles étaient moins nombreuses à éprouver des problèmes de recrutement de main-d'œuvre (73 % contre 81 %).

Ce son de cloche québécois confirme également que les entreprises manufacturières comptant davantage de femmes gestionnaires, soit 30 % ou plus des postes de direction, sont significativement plus nombreuses à prévoir une augmentation de leurs investissements dans les projets écoresponsables ou en technologies propres (34 % contre 27 %).

Citations

« Promouvoir la diversité des genres en entreprise et faciliter l'accès des femmes aux capitaux sont des priorités pour Investissement Québec. Avec Factoriel!e, nous posons un nouveau jalon dans nos efforts pour épauler les entrepreneur·e·s et les dirigeant·e·s d'entreprises, comme nous nous y sommes engagés dans notre Plan stratégique 2020-2023. »

- Guy LeBlanc, président-directeur général, Investissement Québec

« La contribution des femmes à la croissance des entreprises n'est plus à démontrer. Les entrepreneur·e·s et les dirigeant·e·s d'entreprises ont tout avantage à intégrer la diversité des genres de la meilleure façon qui soit dans leurs équipes et sur leur conseil d'administration. La boîte à outils Factoriel!e partage des informations essentielles qui facilitent le passage à l'action. Nous avons aussi pensé aux entrepreneures : elles y trouveront des conseils pratiques et des ressources pour réussir leur financement. C'est le temps de faire évoluer la culture de diversité pour multiplier les possibilités. »

- Sylvie Pinsonnault, première vice-présidente, Stratégies et solutions d'affaires, Investissement Québec

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et le repreneuriat ainsi que la croissance de l'investissement et des exportations. Présente dans toutes les régions administratives du Québec, la Société soutient la création et le développement des entreprises de toute taille au moyen d'investissements et de solutions financières adaptées. Investissement Québec propose également de nombreux services-conseils, dont l'accompagnement technologique offert par Investissement Québec - CRIQ. Et grâce à Investissement Québec International, elle accompagne aussi les entreprises québécoises en matière d'exportation tout en assurant la conduite de la prospection de talents et d'investissements étrangers au Québec.

