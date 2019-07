Investissement Québec investit 1,7 M$ pour assurer la poursuite des activités de la Microbrasserie Pit Caribou

L'appui financier d'Investissement Québec donnera l'occasion à MM. Vincent Coderre et Jean-François Nellis de prendre la relève de l'entreprise, de poursuivre la diversification des produits et des points de vente, tout en maintenant le siège social et les emplois en Gaspésie. Desjardins Capital et BDC Capital ont aussi participé au financement du projet.

La microbrasserie Pit Caribou jouit d'une notoriété bien établie grâce à la qualité et au caractère innovant de ses produits, dont certains ont remporté de prestigieux prix lors de concours brassicoles. Les nouveaux propriétaires entendent se concentrer à optimiser la production, augmenter les ventes et envisagent même l'exportation, afin de poursuivre la croissance de l'entreprise et assurer sa pérennité.

« Nous tenons à remercier sincèrement Investissement Québec pour son implication et son soutien indéfectible. Grâce à leur appui, la microbrasserie est en mesure de mieux desservir sa clientèle et d'offrir des produits de qualité. Nous pouvons désormais entrer dans une nouvelle phase d'expansion et nous envisageons l'avenir avec confiance », a soutenu Vincent Coderre, président de la microbrasserie Pit Caribou.

« Avec une renommée qui n'est plus à faire et plus d'une dizaine d'années de savoir-faire, la Microbrasserie Pit Caribou est en excellente position pour propulser ses activités encore plus loin. Nous sommes heureux de participer à son succès. Nous sommes fiers d'accompagner une PME qui fait rayonner sa région en plus de contribuer au développement économique local », a déclaré Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec.

À propos de la Microbrasserie Pit Caribou

Fondée en 2007, la Microbrasserie Pit Caribou a comme mission de brasser des bières de qualité en misant sur ses ressources gaspésiennes. Ils sont situés à l'Anse-à-Beaufils, un havre de pêche de la ville de Percé en Gaspésie, en plus d'opérer un pub à Percé et Montréal. En plus de leurs installations de production, ils possèdent une boutique pour faire provisions de leurs produits embouteillés et une terrasse pour déguster leurs bières sur le bord de la mer. L'entreprise compte présentement 35 employés.

À propos d'Investissement Québec

Investissement Québec a pour mission de favoriser la croissance de l'investissement au Québec, contribuant ainsi au développement économique et à la création d'emplois, et ce, dans toutes les régions. La Société met au service des entreprises une gamme complète de solutions financières, notamment des prêts, des garanties de prêt et de l'investissement en capital-actions, afin de les soutenir à tous les stades de leur développement. De plus, elle est responsable de l'administration de mesures fiscales et de la prospection d'investissements étrangers.

SOURCE INVESTISSEMENT QUÉBEC

Renseignements: Isabelle Fontaine, Directrice principale des affaires publiques et gouvernementales, Investissement Québec, 514 876-9359