Investissement Québec déclare sa participation dans Ressources Falco Ltée

MONTRÉAL, le 16 déc. 2021 /CNW/ - Tel qu'annoncé par Ressources Falco Ltée (l' « émetteur ») (Bourse de croissanceTSX : FPC), Investissement Québec, à titre de mandataire du gouvernement du Québec, a souscrit, par voie de placement privé (le « placement privé »), 12 500 000 unités (les « unités ») au prix de souscription de 0,40$ par unité. Les unités se composent d'une action ordinaire du capital de l'émetteur (une « action ordinaire ») et d'un demi-bon de souscription d'actions ordinaires de l'émetteur (chacun, lorsqu'il est entier, un « bon de souscription »). Chaque bon de souscription permet à son porteur d'acquérir une action ordinaire (une « action visée par un bon de souscription ») au prix d'exercice de 0,55 $ par action visée par un bon de souscription, et ce, jusqu'au 31 juillet 2025. L'émetteur pourra, en tout temps à compter de six mois après la date de clôture du placement privé, devancer la date d'expiration des bons de souscription à une date qui survient au moins 30 jours après la publication d'un communiqué annonçant ce devancement du terme, si le cours moyen pondéré en fonction du volume des actions ordinaires à la Bourse de croissance TSX est supérieur à 0,80 $ pendant une période de 10 jours de bourse consécutifs.

Avant la clôture du placement privé, Investissement Québec détenait 9 345 794 actions ordinaires représentant 3,608% des 259 046 379 actions ordinaires en circulation de l'émetteur. À l'issue du placement privé, Investissement Québec détient 21 845 794 actions ordinaires et 6 250 000 bons de souscription, ce qui représente 10,11% des actions ordinaires en circulation de l'émetteur, sur une base partiellement diluée en tenant compte de l'exercice des bons de souscription seulement (28 095 794 actions ordinaires sur un total 277 796 379 actions ordinaires).

Investissement Québec a pour activité principale d'offrir de l'accompagnement et du financement privé favorisant les projets qui ont de bonnes perspectives de rendement et qui sont structurants pour l'économie du Québec. La participation d'Investissement Québec dans l'émetteur s'effectue via le fonds Capital ressources naturelles et énergie.

Investissement Québec a acquis des unités de l'émetteur à des fins de placement et pourrait, selon certaines conjonctures, y compris la conjoncture des marchés, augmenter ou diminuer sa propriété véritable ou son contrôle à l'égard des actions ordinaires, notamment par des opérations sur le marché, des conventions privées, de nouvelles émissions ou l'exercice de titres convertibles.

Une copie de la déclaration relative au placement privé en vertu des règles du système d'alerte sera déposée sur SEDAR (www.sedar.com). Pour en obtenir copie ou pour des renseignements additionnels, veuillez communiquer avec :

Frédéric Grenon Assal

Directeur, Affaires juridiques et gouvernance et Secrétaire d'Investissement Québec

Investissement Québec

600, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 1500

Montréal (Québec) H3B 4L8

Adresse du siège de l'émetteur :

1100, avenue des Canadiens-de-Montréal, Bureau 300

Montréal (Québec)

H3B 2S2

À propos d'Investissement Québec

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et le repreneuriat ainsi que la croissance de l'investissement et des exportations. Présente dans toutes les régions administratives du Québec, la Société soutient la création et le développement des entreprises de toute taille au moyen d'investissements et de solutions financières adaptées. Investissement Québec propose également de nombreux services-conseils, dont l'accompagnement technologique offert par Investissement Québec - CRIQ. Et grâce à Investissement Québec International, elle accompagne aussi les entreprises québécoises en matière d'exportation tout en assurant la conduite de la prospection de talents et d'investissements étrangers au Québec.

SOURCE Investissement Québec

Renseignements: Source et information pour les médias : Isabelle Fontaine, Directrice principale, Médias et Affaires gouvernementales, Investissement Québec, Tél. : 514 876-9359

Liens connexes

http://www.investquebec.com