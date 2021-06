Investissement Québec déclare sa participation dans HPQ-Silicon Ressources inc.

MONTRÉAL, le 22 juin 2021 /CNW Telbec/ - Investissement Québec (« IQ ») a acquis un nombre total de 31 363 636 actions ordinaires de HPQ-Silicon Ressources inc. (TSX.V: HPQ) (l'« émetteur » ou « HPQ »), en convertissant une débenture de l'émetteur au montant de 1 800 000 $, à un prix de conversion de 0,11 $, en 16 363 636 actions ordinaires de HPQ, et en exerçant la totalité des 15 000 000 de bons de souscription de HPQ qu'elle détenait, à un prix d'exercice de 0,155$ l'action, pour une contrepartie de 2 325 000 $.

De plus, IQ a demandé à l'émetteur, conformément aux conditions de la débenture, la conversion des intérêts courus sur celle-ci, d'un montant total de 276 984 $, en 454 072 actions ordinaires, au prix de 0,61 $ l'action, à savoir le plus bas prix possible en fonction du cours escompté des actions ordinaires de l'émetteur permis par les Politiques de la Bourse de croissance TSX, conditionnellement à l'approbation de la Bourse de croissance TSX.

Si la Bourse de croissance TSX n'approuve pas la conversion des intérêts courus, l'acquéreur détiendra, suite à ces opérations, un nombre total de 31 363 636 actions ordinaires représentant environ 9,96 % des actions ordinaires émises et en circulation de l'émetteur et les intérêts courus seront immédiatement payables à IQ. Par contre, si la conversion des intérêts courus est approuvée, IQ détiendra 31 817 708 actions ordinaires représentant environ 10,09% des actions ordinaires émises et en circulation de l'émetteur. Immédiatement avant ces opérations, 283 484 559 actions ordinaires de l'émetteur étaient émises et en circulation.

Investissement Québec avait acquis cette débenture convertible et ces bons de souscription le 20 août 2018. Après ces deux transactions, Investissement Québec ne détient plus aucun titre de l'émetteur sauf les actions ordinaires de l'émetteur précitées.

L'acquéreur pourrait vendre en totalité ou en partie les actions ordinaires qu'il a acquise dans le cadre des opérations, sur le marché ou autrement, selon les conditions du marché ou d'autres facteurs pertinents et ce, préférablement, de manière progressive.

Une copie de la déclaration d'alerte faisant suite à ces transactions sera déposée sur SEDAR (www.sedar.com). Il est possible d'obtenir une copie de cette déclaration en s'adressant à Mme Isabelle Fontaine, Directrice principale, Médias et affaires gouvernementales, au 514-876-9359.

À propos d'Investissement Québec

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et le repreneuriat ainsi que la croissance de l'investissement et des exportations. Active dans toutes les régions administratives du Québec, la Société soutient la création et le développement des entreprises de toute taille au moyen d'investissements et de solutions financières adaptées. Investissement Québec appuie aussi les entreprises par des services-conseils et d'autres mesures d'accompagnement, notamment un support technologique offert par Investissement Québec - CRIQ. Également, grâce à Investissement Québec International, la Société accompagne les entreprises en matière d'exportation et assure la conduite de la prospection de talents et d'investissements étrangers au Québec.

SOURCE Investissement Québec

Renseignements: Source et information pour les médias : Isabelle Fontaine, Directrice principale, Médias et Affaires gouvernementales, Investissement Québec, Tél. : 514 876-9359

Liens connexes

http://www.investquebec.com