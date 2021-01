Investissement Québec déclare sa participation dans H2O Innovation

MONTRÉAL, le 21 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Le 19 janvier 2021, Investissement Québec a cédé la propriété et le contrôle de 4 000 000 actions ordinaires (les « actions » ou l'« action ») de H 2 O Innovation inc. (TSX: HEO) (l'« émetteur » ou « H20 Innovation ») au prix de 3,0002 $ par action pour une contrepartie de 12 000 800 $ canadiens (l'« opération »).

Avant la clôture de l'opération, Investissement Québec détenait un nombre total de 11 955 925 actions. Après la clôture de l'opération, Investissement Québec détient un nombre total de 7 955 925 actions, soit environ 10,15 % des actions émises et en circulation, et 1 047 619 bons de souscription. Si Investissement Québec exerçait seule ses bons de souscription aujourd'hui, elle détiendrait au maximum 11,33 % des actions émises et en circulation.

Dans le cadre de la gestion continue de ses activités, Investissement Québec a jugé le moment opportun de réduire sa position dans H20 Innovation. Investissement Québec est un actionnaire de l'entreprise depuis 2013, jouant ainsi pleinement son rôle de soutien aux ambitions de croissance des compagnies québécoises. La Société d'État demeure un actionnaire important d'H2O Innovation et continue d'appuyer les stratégies mises de l'avant par l'équipe de direction.

Investissement Québec pourrait, selon certaines conjonctures, y compris la conjoncture des marchés, augmenter ou diminuer sa propriété véritable ou son contrôle à l'égard des actions, notamment par des opérations sur le marché, des conventions privées, de nouvelles émissions ou l'exercice de titres convertibles.

Une copie de la déclaration d'alerte relative à ce placement privé sera déposée sur SEDAR (www.sedar.com). Pour en obtenir copie ou pour des renseignements additionnels, veuillez communiquer avec :

Adresse du siège de l'émetteur :

330, rue Saint-Vailler Est, Bureau 340

Québec (Québec) G1K 9C5 Canada

À propos d'Investissement Québec

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et le repreneuriat ainsi que la croissance de l'investissement et des exportations. Active dans toutes les régions administratives du Québec, la Société soutient la création et le développement des entreprises de toute taille au moyen d'investissements et de solutions financières adaptées. Investissement Québec appuie aussi les entreprises par des services-conseils et d'autres mesures d'accompagnement, notamment un support technologique offert par Investissement Québec - CRIQ. Également, grâce à Investissement Québec International, la Société accompagne les entreprises en matière d'exportation et assure la conduite de la prospection de talents et d'investissements étrangers au Québec.

Renseignements: Isabelle Fontaine, Directrice principale, Médias et Affaires gouvernementales, 600, rue de la Gauchetière Ouest, Bureau 1500, Montréal (Québec) H3B 4L8

