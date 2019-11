Investissement Québec continue de soutenir la croissance de H2O Innovation - Un investissement de 2,2M$ facilite une acquisition

MONTRÉAL, le 18 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Investissement Québec annonce un investissement de 2,2 millions de dollars dans le cadre d'un placement privé dans l'entreprise québécoise H2O Innovation. Avant le placement, Investissement Québec détenait un nombre total de 9 860 687 actions ordinaires représentant environ 17,64% des actions ordinaires émises et en circulation de H2O Innovation. Après le placement et encore à ce jour, Investissement Québec détient un nombre total de 11 955 925 actions ordinaires, soit environ, 15,55% des actions ordinaires émises et en circulation de H2O Innovation et 1 047 619 bons de souscription. Si seul Investissement Québec exerçait ses bons de souscription aujourd'hui, il détiendrait au maximum 16,69% des actions ordinaires émises et en circulation de H2O Innovation.

Ce placement privé, qui s'inscrit dans le cadre d'un placement global de 22 millions de dollars, permet à H 2 O Innovation de faire l'acquisition de l'entreprise anglaise Genesys International Ltd, un producteur et distributeur de produits chimiques servants au traitement de l'eau.

Investissement Québec, qui est actionnaire de H 2 O Innovation depuis 2013, est heureux d'appuyer le projet de l'entreprise qui lui permettra de renforcer son pôle de produits de spécialité, tout en augmentant sa présence mondiale. « À titre de plus important investisseur institutionnel, notre société est fière de contribuer à la création d'un joueur significatif dans les produits chimiques pour le traitement de l'eau, avec un portefeuille de produits diversifiés et un réseau de vente mondial », a commenté Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec.

Rappelons que l'entreprise H 2 O Innovation fournit des solutions intégrées de traitement des eaux utilisant les technologies de filtration membranaire pour les marchés municipaux, de l'énergie et des mines. Elle est organisée autour de 3 piliers d'affaires : la conception de projets sur mesure pour la production d'eau potable, le recyclage d'eau, le dessalement, l'assainissement des eaux usées et la production d'eaux de procédés industriels, ainsi que le domaine du service d'opération de sites de traitement d'eau usée. H2O Innovation compte plus de 200 employés et dispose de sites de production au Québec et aux États-Unis et possède des bureaux de représentation au Canada, aux États-Unis et en Espagne.

À propos d'Investissement Québec

Investissement Québec a pour mission de favoriser la croissance de l'investissement au Québec, contribuant ainsi au développement économique et à la création d'emplois, et ce, dans toutes les régions. La Société met au service des entreprises une gamme complète de solutions financières notamment des prêts, des garanties de prêt et de l'investissement en capital-actions afin de les soutenir à tous les stades de leur développement. De plus, elle est responsable de l'administration de mesures fiscales et de la prospection d'investissement à l'étranger.

