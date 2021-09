Investissement Québec acquiert des titres de mdf commerce inc.

/NE DOIT PAS ÊTRE DISTRIBUÉ AUX AGENCES DE TRANSMISSION AMÉRICAINES

MONTRÉAL, le 31 août 2021 /CNW Telbec/ - Investissement Québec annonce qu'elle a acquis, dans le cadre d'un financement annoncé par mdf commerce inc. (« mdf commerce ») le 31 août 2021, la propriété et le contrôle de 2 989 722 reçus de souscription (les « reçus de souscription ») à un prix de 8$ par reçu de souscription, pour un prix d'achat total de 23 917 776$. Dans un second temps, Investissement Québec a échangé les reçus de souscription contre 2 989 722 actions ordinaires de mdf commerce (les « actions ordinaires » et, collectivement avec les reçus de souscription, les « titres de mdf commerce »).

Avant l'acquisition des reçus de souscription et des actions ordinaires sous-jacentes, Investissement Québec avait la propriété de 2 380 390 actions ordinaires, représentant 8,38% des actions ordinaires en circulation de mdf commerce.

L'acquisition des reçus de souscription et l'échange des reçus de souscription en actions ordinaires confèrent immédiatement à Investissement Québec la propriété et le contrôle de 2 989 722 actions ordinaires additionnelles de mdf commerce, portant ainsi sa participation à environ 12,21% des actions ordinaires en circulation de mdf commerce, compte tenu, d'une part, de l'échange par les autres parties ayant acquis des reçus de souscription dans le cadre du placement public et du placement privé et, d'autre part, de l'émission d'actions ordinaires faite dans le cadre l'acquisition financée par ces placements.

Investissement Québec a acquis les titres de mdf commerce aux fins d'investissement uniquement et non dans le but d'influer de façon importante sur le contrôle de mdf commerce.

Une copie de cette nouvelle déclaration sera déposée sur SEDAR (www.sedar.com). Il est possible d'obtenir une copie de celle-ci en s'adressant à Mme Isabelle Fontaine, Directrice principale, Médias et affaires gouvernementales, au 514-876-9359.

À propos d'Investissement Québec

nvestissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et le repreneuriat ainsi que la croissance de l'investissement et des exportations. Active dans toutes les régions administratives du Québec, la Société soutient la création et le développement des entreprises de toute taille au moyen d'investissements et de solutions financières adaptées. Investissement Québec appuie aussi les entreprises par des services-conseils et d'autres mesures d'accompagnement, notamment un support technologique offert par Investissement Québec - CRIQ. Également, grâce à Investissement Québec International, la Société accompagne les entreprises en matière d'exportation et assure la conduite de la prospection de talents et d'investissements étrangers au Québec.

Renseignements: Source et information pour les médias : Isabelle Fontaine, Directrice principale, Médias et Affaires gouvernementales, Investissement Québec, Tél. : 514 876-9359

