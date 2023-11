Investissement majeur pour la filière forestière - Québec annonce une bonification de 200 M$ pour les travaux sylvicoles non commerciaux

QUÉBEC, le 9 nov. 2023 /CNW/ - Dans le contexte de sa mise à jour économique dévoilée le 7 novembre dernier, le gouvernement du Québec annonce qu'entre 2024-2025 et 2028-2029, près de 147 M$ seront investis pour remettre en production des superficies brûlées à la suite de la saison exceptionnelle de feux de forêt de 2023. Ensuite, de 2029-2030 à 2031-2032, le gouvernement s'engage à investir 53 M$ pour poursuivre les travaux qui permettront aux plants de croître adéquatement. C'est donc un total de 200 M$ qui a été annoncé.

L'annonce a été faite par la ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine, Mme Maïté Blanchette Vézina. Pour l'occasion, la ministre était accompagnée de M. Jean-François Samray, président-directeur général du Conseil de l'industrie forestière du Québec (CIFQ) et de M. Stéphane Boucher, président de l'Office des producteurs de plants forestiers du Québec (OPPFQ).

Les nouvelles sommes allouées permettront la production de plants, la préparation de terrain, la mise en terre des plants et l'entretien des plantations. Ce sont plus de 25 000 hectares destinés à la récolte forestière qui seront reboisés, notamment par :

la production de près de 40 millions de plants;

la préparation des terrains touchés par le feu et la mise en terre des plants;

l'entretien des zones reboisées.

Cette bonification budgétaire est un signal fort et clair que le gouvernement du Québec souhaite investir dans le secteur forestier et que les feux historiques de cet été commandent des mesures structurantes à déployer à court terme pour favoriser la résilience de nos forêts. Cet investissement majeur permettra aux partenaires du milieu forestier de mettre en œuvre des travaux sylvicoles efficaces qui faciliteront l'adaptabilité de nos forêts aux conséquences des changements climatiques.

Citations :

« La présente annonce est sans contredit le début d'un vaste chantier de plusieurs années. Il s'agit d'un effort significatif pour la remise en production des hectares touchés par les feux, pour le maintien de la vitalité économique des régions, pour le développement durable des forêts québécoises et pour la décarbonation de notre économie. Avec des sommes de cette ampleur, nous pourrons travailler étroitement avec nos précieux partenaires pour préserver la valeur économique, environnementale et culturelle de notre forêt, si chère aux Québécoises et aux Québécois. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine

« Le bois est un matériau omniprésent et essentiel dans la vie de tous les Québécois. Cette annonce est un signal positif du gouvernement à l'effet qu'il est essentiel d'aménager nos forêts si on veut à la fois les rendre plus résilientes et maximiser la récolte forestière. Les feux historiques de cette année démontrent non seulement que les travaux sylvicoles sont un maillon primordial de la grande vision forestière dont nous devons nous doter, mais que d'investir massivement dans le secteur forestier est bénéfique, sur le plan tant socio-économique qu'environnemental. »

Jean-François Samray, président-directeur général, Conseil de l'industrie forestière du Québec (CIFQ)

« L'Office des producteurs de plants forestiers du Québec se réjouit de cette annonce de production de plants additionnels qui enclenchera le début de ce grand chantier de reboisement faisant suite aux feux de forêt exceptionnels de l'été 2023. Les membres de l'Office sont prêts à participer à ce projet porteur pour la forêt québécoise. »

Stéphane Boucher, président de l'Office des producteurs de plants forestiers du Québec (OPPFQ)

Faits saillants :

Les travaux qui seront réalisés grâce aux sommes annoncées permettront la production de plants, la préparation de terrain, la mise en terre des plants et l'entretien des plantations. Ces travaux permettent de soutenir la productivité des forêts du Québec.

Rappelons qu'afin de garantir leur rentabilité, les investissements en sylviculture doivent s'échelonner sur plusieurs années de façon à respecter une séquence de travaux définis.

Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts investit normalement un peu plus de 190 M$ annuellement dans l'exécution de travaux sylvicoles non commerciaux. Il s'assure de la réalisation de l'ensemble des travaux sylvicoles requis dans les stratégies régionales d'aménagement forestier. L'investissement annuel global sera donc bonifié.

