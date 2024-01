En soutenant le projet de rénovation du Théâtre Centaur de Montréal, le gouvernement du Canada appuie les communautés d'expression anglaise de Montréal

MONTRÉAL, QC, le 18 janv. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada reconnaît l'importance d'aider les communautés de langue officielle en situation minoritaire à créer et à maintenir des institutions fortes. C'est souvent par l'art et la créativité que ces communautés peuvent s'exprimer et se reconnaître. Aujourd'hui, l'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, a annoncé l'octroi de 2,2 millions de dollars au Théâtre Centaur, pour soutenir son projet de modernisation.

Le Théâtre Centaur, institution emblématique au Québec, joue un rôle essentiel sur la scène culturelle montréalaise. Grâce à ce financement, il pourra réaliser une mise à niveau complète de ses infrastructures. Plus précisément, les fonds permettront ce qui suit :

le remplacement des systèmes de ventilation, de chauffage et électrique;

le remplacement de la plomberie;

la modification de l'entrée principale pour en améliorer l'accessibilité;

la surélévation de la toiture pour installer un nouvel équipement scénique;

la réparation de la fondation;

le remplacement des fenêtres extérieures endommagées;

la mise aux normes des gicleurs et de la sortie de secours.

Le gouvernement du Canada accorde ce financement dans le cadre du Fonds pour les espaces communautaires. Il s'ajoute aux sommes qu'il verse au Théâtre depuis 2014-2015, par l'entremise du Fonds du Canada pour la présentation des arts, en appui à la programmation annuelle de son festival Wildside. Ces sommes totalisent jusqu'à maintenant 168 000 dollars, dont 15 200 dollars en 2023-2024.

« Le théâtre Centaur est une institution forte pour la communauté montréalaise. En tant que ministre des Langues officielles, je suis heureux que le gouvernement du Canada investisse dans la revitalisation de ce milieu culturel emblématique qui profite à tous les Québécois et Québécoises. »

- L'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles

« L'appui primordial de Patrimoine canadien à ce projet de rénovation transformateur contribuera à rendre l'avenir du Théâtre Centaur brillamment créatif et fondamentalement durable. Il ne serait pas possible d'entretenir ce magnifique édifice patrimonial et de protéger sa vocation d'espace théâtral viable sans la croyance en notre mission que représente ce soutien. Le Théâtre Centaur est engagé à contribuer à la vitalité de la communauté anglophone de Montréal et nous sommes ravis d'avoir Patrimoine canadien à nos côtés pour réaliser cet engagement. »

- Eda Holmes, directrice artistique, et Hélène Turp, directrice exécutive, Théâtre Centaur

Le Théâtre Centaur, situé dans l'édifice historique de la première bourse du Canada et du Vieux-Montréal, a été fondé en 1969 par le directeur artistique et exécutif Maurice Podbrey. Il a acquis une reconnaissance mondiale grâce à des collaborations internationales et à la première mondiale de la pièce Balconville, du dramaturge montréalais David Fennario, en 1979.

Le Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028, dévoilé le 26 avril dernier, prévoit l'injection de 47 millions de dollars supplémentaires sur 5 ans pour soutenir la construction, la rénovation et le développement des espaces éducatifs et communautaires qui desservent les communautés de langue officielle en situation minoritaire. Ces fonds s'ajoutent aux 14,8 millions par année prévus dans le Plan d'action précédent, ainsi qu'aux 80 millions annoncés dans le Budget 2021 et destinés aux infrastructures communautaires éducatives de ces communautés. Une partie de ces investissements est affectée au Fonds pour les espaces communautaires.

Le Fonds pour les espaces communautaires permet aux organismes sans but lucratif œuvrant dans les communautés en situation minoritaire de se doter d'espaces pour offrir des activités communautaires et culturelles et des services dans leur langue. Ces lieux de rassemblement, propices aux échanges, contribuent au développement individuel et social de la communauté. La création de ces espaces de vie permet ainsi de renforcer les capacités de ces organismes et d'appuyer la revitalisation des communautés.

Le 20 juin 2023, le projet de loi C-13, la Loi visant l'égalité réelle entre les langues officielles du Canada, a reçu la sanction royale. Cette loi vise, entre autres, à répondre au déclin du français au pays, ainsi qu'à clarifier et à renforcer la promotion des langues officielles, tout en appuyant les communautés de langue officielle en situation minoritaire.

