Investissement historique du gouvernement du Canada dans le logement abordable à Toronto

Adam Vaughan, secrétaire parlementaire du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), a annoncé un investissement de près de 116 millions de dollars du gouvernement fédéral par l'entremise du FNCIL pour la rénovation de plus de 11 332 logements abordables - une aide pour plus de 21 626 locataires à Toronto.

Cela représente l'investissement de la première année du nouveau partenariat de 1,3 milliard de dollars avec la Ville de Toronto annoncé par le premier ministre Justin Trudeau le 5 avril dernier pour financer la rénovation de plus de 58 000 logements abordables - le plus gros investissement dans le logement jamais fait par le gouvernement fédéral et un partenaire municipal dans l'histoire du Canada.

L'investissement annoncé aujourd'hui sera utilisé pour le plan des réparations aux immobilisations de 2019 de Toronto Community Housing, l'objectif étant de conserver l'accès aux logements pour les personnes qui ont besoin d'un logement abordable. Cet investissement améliore les conditions de vie, la sécurité, l'accessibilité et le confort des locataires, tout en rendant les logements plus éconergétiques.

L'annonce a eu lieu à Griggs Manor (situé au 98 et 100, avenue Cavell, à Etobicoke), un ensemble qui a bénéficié d'un projet de renouvellement des immobilisations et qui a été achevé récemment. Griggs Manor a fait l'objet de plusieurs améliorations, dont une plus grande accessibilité et une meilleure efficacité énergétique, qu'il sera maintenant possible d'étendre à l'ensemble des propriétés de Toronto Community Housing grâce aux investissements du gouvernement fédéral.

Citations

« L'annonce d'aujourd'hui témoigne avec éloquence du retour du leadership fédéral dans le dossier du logement. La Ville de Toronto a proposé une solution pour réparer les propriétés de Toronto Community Housing qui nécessitent des travaux depuis longtemps et dont le nombre s'est accumulé au cours des 10 dernières années. Je suis si fier de faire partie d'un gouvernement qui procure un réel soutien à des milliers de familles torontoises. » - Adam Vaughan, secrétaire parlementaire du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

« Grâce à l'annonce d'aujourd'hui, plus de 11 300 familles de Toronto disposeront d'un endroit amélioré, sécuritaire et abordable pour se sentir chez elles. Il ne s'agit que de la première année d'investissement dans le cadre de notre entente avec notre partenaire municipal et elle s'inscrit dans la foulée de l'engagement du gouvernement de rétablir le leadership fédéral en matière de logement par le biais de la Stratégie nationale sur le logement. » - James Maloney, député, Etobicoke-Lakeshore

« Je tiens à remercier le gouvernement fédéral pour son engagement à financer des réparations nécessaires dans les 1 500 immeubles de Toronto Community Housing. L'annonce d'aujourd'hui est un excellent exemple de ce qu'il est possible d'accomplir lorsque les différents ordres de gouvernement travaillent ensemble pour améliorer les conditions de vie des résidents et investir dans la ville. L'investissement de près de 116 millions de dollars annoncé aujourd'hui fournira des logements de bonne qualité à des familles et nous permettra d'investir au profit des résidents et des quartiers qui en ont le plus besoin. » - John Tory, maire de la Ville de Toronto

« Ce financement du gouvernement fédéral permet à Toronto Community Housing d'accélérer la mise en œuvre du programme de reverdissement de la Ville, de poursuivre ses travaux pour améliorer l'accessibilité et d'améliorer les conditions de vue de ses locataires, mais aussi de protéger le parc de logements sociaux de 10 milliards de dollars de Toronto pour la génération actuelle et les générations futures. » - Ana Bailão, adjointe au maire et membre du conseil d'administration de Toronto Community Housing

« Toronto Community Housing a de la chance de pouvoir compter sur la contribution extraordinaire de partenaires tels que le gouvernement du Canada et la Ville de Toronto. Grâce à leur soutien, nous pouvons continuer de faire de gros travaux de réparation dans nos immeubles pour que tous nos locataires puissent vivre dans le logement propre, sûr et bien entretenu auxquels ils ont droit. » - Kevin Marshman, PDG de Toronto Community Housing

Faits en bref

Les logements rénovés sont gérés par Toronto Community Housing, le premier fournisseur de logements sociaux au Canada et le deuxième en importance en Amérique du Nord.

et le deuxième en importance en Amérique du Nord. Le partenariat de 1,3 milliard de dollars conclu avec la Ville de Toronto s'ajoute à l'entente bilatérale de 4,2 milliards de dollars conclue entre le Canada et l' Ontario en vertu de la Stratégie nationale sur le logement (2,1 milliards de dollars par le gouvernement fédéral).

s'ajoute à l'entente bilatérale de 4,2 milliards de dollars conclue entre le et l' en vertu de la Stratégie nationale sur le logement (2,1 milliards de dollars par le gouvernement fédéral). L'annonce d'aujourd'hui représente le premier investissement à l'appui du plan des réparations aux immobilisations de 2019 de Toronto Community Housing (voir le tableau détaillé des logements par circonscription fédérale, ci-dessous).

À Griggs Manor , lieu de l'annonce d'aujourd'hui, Toronto Community Housing a amélioré l'accessibilité aux aires communes en ajoutant des rampes d'accès modernes, en rénovant les cuisines, les salles de bains, les salles d'activité et les bureaux, et en élargissant l'embrasure des portes et l'espace de dégagement pour les virages. Il a aussi remplacé les chauffe-eau pour améliorer l'efficacité énergétique.

, lieu de l'annonce d'aujourd'hui, Toronto Community Housing a amélioré l'accessibilité aux aires communes en ajoutant des rampes d'accès modernes, en rénovant les cuisines, les salles de bains, les salles d'activité et les bureaux, et en élargissant l'embrasure des portes et l'espace de dégagement pour les virages. Il a aussi remplacé les chauffe-eau pour améliorer l'efficacité énergétique. Le gouvernement du Canada s'affaire à mettre en œuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 125 000 nouveaux logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements, en plus de réduire de moitié l'itinérance chronique.

s'affaire à mettre en œuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 125 000 nouveaux logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements, en plus de réduire de moitié l'itinérance chronique. Doté d'une enveloppe budgétaire de 13,2 milliards de dollars, le FNCIL accorde la priorité aux projets qui ont pour but de venir en aide aux gens qui en ont le plus besoin : femmes et enfants fuyant la violence familiale, aînés, Autochtones, personnes handicapées, personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, anciens combattants et jeunes adultes.

Par l'entremise du FNCIL, le gouvernement du Canada va travailler avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires au cours des 10 prochaines années.

va travailler avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires au cours des 10 prochaines années. Le FNCIL prévoit en outre des investissements pour la création ou la remise en état d'au moins 4 000 places d'hébergement pour victimes de violence familiale ainsi que pour la création d'au moins 7 000 logements abordables pour aînés et 2 400 logements abordables pour personnes ayant des déficiences développementales.

Liens connexes

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. Pour en savoir plus, consultez notre site Web ou suivez-nous sur Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram et Facebook.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. Pour en savoir plus, consultez notre site Web ou suivez-nous sur Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram et Facebook. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site Web www.chezsoidabord.ca.

Toronto Community Housing - FNCIL - ensembles par circonscription fédérale au 30 août 2019

Ce tableau indique où iront les fonds d'un peu plus de 94 millions de dollars sur le total de 116 millions de dollars prévu dans le plan des réparations aux immobilisations de 2019 de Toronto Community Housing. Les décisions relatives à l'investissement du solde seront prises plus tard cette année.

Circonscription Estimation des

dépenses à la fin

de l'année Logements

aidés

(estimation) Locataires

aidés

(estimation) Beaches--East York 4 014 244 $ 293 557 Davenport 2 760 195 $ 455 865 Don Valley East 2 734 577 $ 524 996 Don Valley North 3 455 893 $ 397 754 Don Valley West 1 311 158 $ 219 416 Eglington--Lawrence 3 017 006 $ 1 028 1 953 Etobicoke Centre 1 388 770 $ 257 488 Etobicoke North 6 787 644 $ 415 789 Etobicoke--Lakeshore 2 644 706 $ 510 969 Humber River--Black Creek 7 744 994 $ 403 766 Parkdale--High Park 2 715 380 $ 449 853 Scarborough Centre 4 167 608 $ 322 612 Scarborough North 679 696 $ 184 350 Scarborough Southwest 6 406 637 $ 869 1 651 Scarborough--Agincourt 5 993 009 $ 404 768 Scarborough--Guildwood 4 076 994 $ 489 929 Scarborough--Rouge Park 2 056 913 $ 345 656 Spadina--Fort York 5 341 022 $ 427 811 Toronto Centre 7 877 146 $ 955 1 815 Toronto--Danforth 4 671 673 $ 458 870 Toronto--St. Paul's 1 402 067 $ 266 505 University--Rosedale 2 693 757 $ 460 874 Diverses circonscriptions, à déterminer 5 195 650 $ 0 0 Willowdale 1 137 991 $ 283 538 York Centre 1 497 983 $ 301 572 York South--Weston 2 559 494 $ 669 1 271

94 332 205 $ 11 382 21 626

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Renseignements: Valérie Glazer, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, 613-220-1841, valerie.glazer@hrsdc-rhdcc.gc.ca; Audrey-Anne Coulombe, SCHL Ottawa, 613-748-2573, acoulomb@cmhc.ca; Lawvin Hadisi, Cabinet du maire de Toronto, 647-460-7507, Lawvin.Hadisi@toronto.ca; Déclarations aux médias - Toronto Community Housing, 416-737-1352, media@torontohousing.ca

Related Links

www.cmhc-schl.gc.ca