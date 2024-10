DRIFTPILE CREE NATION, TERRITOIRE DU TRAITÉ NO 8, AB, le 8 oct. 2024 /CNW/ - Lorsque nous investissons dans les soins de santé, nous investissons dans la prospérité de nos communautés. Le 26 septembre 2024, le chef Dwayne Laboucan de la Driftpile Cree Nation, accompagné du conseil, des Aînés, des membres de la communauté et des représentants de Services aux Autochtones Canada, ont célébré le début des travaux d'aménagement du centre de santé et de mieux-être de Mihtatikaw Sipiy.

Grâce à un investissement total de 13 millions de dollars de Services aux Autochtones Canada, le centre de santé combinera architecture moderne, valeurs culturelles autochtones et symbolisme cri, reflétant l'engagement du pays envers la santé communautaire, la guérison et le patrimoine cri.

Le projet vise à réunir les services en santé mentale et les services communautaires sous un même toit, créant ainsi un point central pour le soutien holistique en matière de santé. La construction du nouveau centre de santé remplacera un établissement vieillissant et permettra de doubler la superficie des services de santé dans la communauté, qui passera de 527 mètres carrés à 1 047 mètres carrés. Le centre augmentera les programmes de santé actuels et offrira des services améliorés de mieux-être mental et de santé communautaire qui répondent aux besoins croissants de la Driftpile Cree Nation.

« L'investissement du gouvernement fédéral de 13 millions de dollars dans le nouvel établissement de santé et de mieux-être de Mihtatikaw Sipiy de la Driftpile Cree Nation fournira aux membres des services de santé essentiels dont ils ont besoin, tout en intégrant les valeurs culturelles autochtones et les connaissances traditionnelles. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

« Nous sommes fiers du nouveau centre de santé qui a été construit pour notre peuple, car il était nécessaire pour que nous puissions prendre soin des nôtres. »

Chef Dwayne Laboucan

Driftpile Cree Nation

Faits en bref

Le projet a débuté en 2021 et devrait être terminé en mars 2026.

devrait être terminé en mars 2026. La Driftpile Cree Nation est située dans le territoire visé par le traité no 8, sur la rive sud du Petit lac des Esclaves, dans le Nord de l' Alberta . Elle compte une population de 1 041 personnes dans les réserves et une population totale de 3 223

l' . Elle compte une population de 1 041 personnes dans les réserves et une population totale de 3 223 Dans le cadre du Programme des établissements de santé du gouvernement du Canada , Services aux Autochtones Canada travaille avec les communautés des Premières Nations et des Inuit afin de fournir un financement pour les infrastructures qui soutiennent la prestation de services et l'exécution de programmes liés à la santé.

