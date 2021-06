CanNor investit plus de 1,2 million de dollars dans le projet de démonstration des terres rares de Nechalacho

YELLOWKNIFE, NT, le 16 juin 2021 /CNW/ - La mise en valeur des ressources demeure l'un des principaux moteurs du développement d'une économie solide, diversifiée, dynamique et durable dans les Territoires du Nord-Ouest. Le gouvernement du Canada s'est engagé à travailler avec les organismes, les entreprises et les collectivités autochtones dans les Territoires du Nord-Ouest et à l'échelle du Canada pour appuyer les pratiques d'extraction durable des minéraux critiques en vue de bâtir une économie verte, contribuer à stimuler l'économie du Nord et offrir des possibilités d'emploi aux habitants du Nord et aux Autochtones.

Le gouvernement fédéral appuie un projet de développement économique pour les Autochtones dans les Territoires du Nord-Ouest

Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest, a annoncé aujourd'hui au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de CanNor, un investissement de plus de 1,2 million de dollars pour appuyer le projet de démonstration des terres rares de Nechalacho de la Cheetah Resources Corporation (Cheetah).

Cet investissement vise à appuyer le développement durable des ressources dans les Territoires du Nord-Ouest. Le projet de démonstration des terres rares de Nechalacho comprend l'extraction et la valorisation des métaux des terres rares. Cheetah prévoit que ce projet démontrera la faisabilité économique de l'extraction d'oxyde, un élément des terres rares, dans les Territoires du Nord-Ouest, ce qui mènera à une opération commerciale complète d'extraction et de triage et à un développement minier. Le processus de valorisation mécanique aura une faible incidence environnementale grâce à l'élimination des bassins de résidus qui accompagnent généralement l'extraction de métaux.

Pour ce projet, Cheetah travaille avec la Det'on Cho Corporation, l'organe de développement économique de la Première Nation des Dénés de Yellowknife, et a conclu un accord avec la Det'on Cho Nahanni Construction Corporation en vue de la gestion et de la réalisation des activités d'extraction sur le site du projet de démonstration des terres rares de Nechalacho.

L'investissement de CanNor dans ce projet contribuera à la promotion du développement économique dans les Territoires du Nord-Ouest et créera des emplois pour les Autochtones et les habitants du Nord. On s'attend à ce que le projet de démonstration crée 22 emplois, en développe 5 et en maintienne 2 autres.

L'annonce d'aujourd'hui témoigne une fois de plus de l'engagement du gouvernement du Canada à l'égard d'un développement novateur et durable des ressources dans les Territoires du Nord-Ouest. Apporter un soutien aux initiatives comme celles-ci est essentiel à la relance, à la diversification et à la durabilité économique à long terme des collectivités nordiques et autochtones.

Citations

« Cet investissement, effectué aujourd'hui par l'intermédiaire de CanNor, permet à notre gouvernement de faire avancer une occasion de développement des ressources responsable et durable tout en appuyant les collectivités autochtones et nordiques. Nous sommes fiers de continuer à appuyer la croissance d'une économie territoriale forte et la création de bons emplois dans le Nord. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de CanNor

« Cet investissement de CanNor aidera Cheetah et la Det'on Cho Corporation à saisir une occasion importante de partenariat et à mûrir un projet local de développement des ressources ici même dans les Territoires du Nord-Ouest. La capacité de traiter des métaux des terres rares de façon novatrice, responsable et durable représente une étape clé de la croissance du développement des ressources dans les Territoires du Nord-Ouest. J'ai hâte de voir l'effet que cet investissement aura et le déroulement du projet, ainsi que les avantages que les collectivités autochtones locales en tireront dans leur cheminement menant à l'autonomie et à la prospérité. »

- Michael McLeod, député, Territoires du Nord-Ouest

« Nous sommes heureux de recevoir ce soutien de l'Agence canadienne de développement économique du Nord qui valide notre stratégie visant à créer une installation de production durable d'éléments des terres rares au Canada qui profitera considérablement aux Autochtones, aux habitants du Nord et aux collectivités locales sur le plan de l'économie et de l'emploi. »

- Geoff Atkins, directeur général, Vital Metals

« Nous sommes très enthousiastes de collaborer avec la Det'on Cho Nahanni Construction Corporation dans ce projet. Il s'agit d'une première au Canada pour ce type d'extraction minière, et nous menons ces activités sur nos terres traditionnelles. »

- Paul Gruner, président et PDG de Det'on Cho Management LP

Les faits en bref

CanNor investit 1 261 579 $ dans un projet de deux ans visant à appuyer la valorisation des métaux des terres rares (MTR) dans le cadre du projet de démonstration des terres rares de Nechalacho. Par l'intermédiaire d'une contribution remboursable, CanNor appuie l'achat d'une machine de triage de haute technologie munie de capteurs et le financement des coûts d'ingénierie et d'aménagement connexes. Ce projet vise à démontrer la faisabilité économique de l'exploitation d'une mine.

Le projet de démonstration des terres rares de Nechalacho de Cheetah, situé à 100 kilomètres au sud-est de Yellowknife , permettra la production de métaux des terres rares, des minéraux utilisés dans les technologies qui contribueront à faire du Canada un pays dont l'économie est à faibles émissions de carbone, comme la fabrication de véhicules électriques, la production d'énergie renouvelable ainsi que les technologies électroniques et aérospatiales (p. ex. pour les téléphones cellulaires, les ordinateurs, les éoliennes et les appareils médicaux).



Dans le cadre du projet de démonstration, on utilisera une haute technologie de triage à capteurs pour trier le minerai sur place dans le but de concentrer les oxydes des métaux des terres rares avant l'expédition aux fins de traitement supplémentaire. Cela permettra de réduire considérablement la quantité d'eau et de diesel utilisée et d'éliminer les substances chimiques et les résidus du processus d'extraction minière.

