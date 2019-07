Investissement du gouvernement du Canada dans l'avenir du bœuf canadien

CALGARY, le 10 juill. 2019 /CNW/ - Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a assisté aujourd'hui au Stampede de Calgary où elle a annoncé un investissement de 8,3 millions de dollars dans six projets visant à soutenir l'industrie du bœuf canadien de classe mondiale. L'investissement annoncé aujourd'hui aidera les producteurs à devenir plus compétitifs et leur fournira les outils dont il a besoin pour demeurer viables et innovateurs.

Grâce à ces projets, des organisations comme la Canadian Cattlemen's Association et Bœuf canadien développeront et amélioreront les débouchés internationaux pour leurs produits de qualité supérieure, feront la promotion de l'image de marque mondiale du bœuf canadien et assureront le maintien des normes les plus élevées en matière de bien-être animal et de durabilité.

Ces investissements sont effectués dans le cadre des programmes Agri-marketing, Agri-science et Agri-assurance, trois des programmes fédéraux du Partenariat canadien pour l'agriculture.

Une tranche de 5,3 millions de dollars de cet investissement ira à l'organisation Bœuf canadien pour accroître les ventes de bœuf sur les marchés internationaux importants en élargissant les programmes administrés avec les détaillants partenaires et en renforçant la confiance des consommateurs à l'égard du bœuf canadien. Cette aide financière permettra à l'industrie canadienne du bœuf de profiter davantage des accords commerciaux que le gouvernement du Canada a conclus avec l'Europe, l'Asie Pacifique et les autres pays d'Amérique du Nord.

Une autre tranche de 1,7 million de dollars ira à la Canadian Cattlemen's Association pour offrir aux producteurs de nouveaux outils qui leur permettront de renforcer la confiance des consommateurs mondiaux à l'égard de leur produit. Tous les producteurs pourront ainsi tirer pleinement parti du programme Verified Beef Production Plus (programme de production de bœuf de qualité vérifiée plus).

« Notre gouvernement est fier de collaborer avec l'industrie du bœuf afin qu'elle puisse demeurer un moteur important de la prospérité de notre pays et continuer de créer des emplois de qualité pour notre classe moyenne. Cet investissement aidera à faire croître les marchés de l'industrie, à renforcer la confiance du public dans les produits de bœuf et à exploiter toute la puissance de la marque du bœuf canadien à l'échelle nationale et internationale. »

- Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« En diversifiant le commerce canadien et en encourageant l'innovation dans l'industrie du boeuf, nous continuons à promouvoir le Canada en tant que chef de file mondial de la production bovine et à créer de nouvelles possibilités de croissance économique pour le secteur agricole. »

- Jim Carr, ministre de la Diversification du commerce international

« Je suis incroyablement fier d'être originaire d'une région du Canada aussi réputée pour ses produits de boeuf de haute qualité. Avec une valeur à l'exportation de 2,75 milliards de dollars, l'industrie du bœuf est un moteur clé de l'économie agricole ici et partout au pays. »

- Kent Hehr, député de la circonscription de Calgary Centre

« Bœuf canadien est heureux de s'associer au gouvernement du Canada dans le cadre du Partenariat canadien pour l'agriculture afin de financer et de proposer d'importants programmes internationaux de développement des marchés du bœuf canadien, qui aideront à assurer la croissance et la prospérité continues de l'industrie canadienne du boeuf. Bœuf canadien souscrit à l'objectif du gouvernement d'augmenter considérablement les exportations agricoles au cours des cinq prochaines années. Les marchés internationaux apportent une valeur ajoutée de plus de 600 $ par tête aux bovins de boucherie et aident l'industrie du boeuf à stimuler la croissance économique. »

- Michael Young, président, Bœuf canadien

« Les investissements administrés par l'entremise de la Canadian Cattlemen's Association appuieront les travaux de la Table ronde canadienne sur le bœuf durable (TRCB) et du programme Verified Beef Production Plus (VBP+), qui permettront conjointement au Canada de maintenir sa position de chef de file mondial en matière de durabilité du bœuf. Cette démarche facilitera l'amélioration continue de l'industrie canadienne du bœuf, car elle permettra de mesurer et de suivre les résultats en matière de durabilité et d'appuyer la mise en œuvre de notre cadre sur le bœuf durable certifié. VBP+ fournira plus d'outils aux producteurs de bœuf canadiens grâce à une meilleure formation des producteurs, à une meilleure gestion des bases de données et à des équivalences industrielles avec des programmes semblables et donnera l'assurance aux acheteurs que les exploitations de bovins de boucherie certifiées respectent les normes les plus élevées de salubrité alimentaire, de biosécurité, de soins aux animaux et d'intendance environnementale. »

- Anne Wasko, présidente de la TRCB, et Cecilie Fleming, présidente du comité de gestion du programme VBP+

« L'appui continu du gouvernement du Canada créera de nouvelles occasions de développer des marchés internationaux qui généreront des avantages économiques durables pour l'industrie canadienne de la génétique bovine. »

- Roger Peters, président, Canadian Beef Breeds Council

« L'Association nationale des engraisseurs de bovins (ANEB) tient à remercier le Partenariat canadien pour l'agriculture pour les fonds qui ont permis la réalisation des programmes de certification du bien-être reconnus à l'échelle internationale : le Programme canadien d'évaluation des soins aux animaux en parcs d'engraissement et le Programme de soins en parcs d'engraissement pour animaux. Les éleveurs canadiens de bovins d'engraissement accordent la priorité au bien-être des animaux et ces programmes donnent à nos producteurs de bovins un permis social leur permettant d'exercer leurs activités et d'assurer la confiance des consommateurs dans notre production et nos produits. L'éducation et la formation assurées par les programmes, ainsi que l'amélioration et la mise en œuvre continue de normes certifiables en matière de bien-être des animaux partout au Canada garantissent que les animaux du secteur de l'engraissement sont élevés sans cruauté. »

- Janice Tranberg, présidente directrice générale, Alberta Cattle Feeders Association

« L'appui du Partenariat canadien pour l'agriculture permettra à la Canadian Angus Association d'effectuer de nouvelles recherches sur un certain nombre de caractères d'importance économique pour améliorer l'efficacité et la productivité des éleveurs de bovins canadiens. À l'heure actuelle, les

éleveurs de bovins ne disposent pas des outils nécessaires pour mesurer, sélectionner et améliorer ces caractères essentiels sur le plan économique. Le développement de ces outils et l'amélioration de ces caractères permettront d'avoir un impact sur la fonctionnalité du cheptel bovin canadien. »

- Myles Immerkar, directeur général, Canadian Angus Association

Les faits en bref

Les autres investissements comprennent

près de 800 000 $ pour aider le Canadian Beef Breeds Council à développer des marchés pour notre matériel génétique bovin de classe mondiale;



plus de 250 000 $ pour aider l'Association nationale des engraisseurs de bovins à assurer la confiance du public à l'égard des pratiques de bien-être animal dans nos élevages de bovins de boucherie;



plus de 230 000 $ pour aider la Société canadienne Aberdeen Angus à améliorer le bien-être animal au moyen de la génétique.

L'industrie canadienne du boeuf contribue, directement ou indirectement, à l'économie à hauteur de 33 milliards de dollars en ventes de biens et services.

En 2018, l'industrie canadienne du bœuf (y compris le veau) a exporté 2,75 milliards de dollars en produits vers 60 pays.

Le Partenariat canadien pour l'agriculture est un investissement quinquennal de trois milliards de dollars des gouvernements fédéraux, provinciaux et territoriaux pour renforcer le secteur agricole et agroalimentaire.

Ces investissements sont effectués dans le cadre des programmes Agri-marketing, Agri-science et Agri-assurance, trois des initiatives du Partenariat canadien pour l'agriculture qui sont administrées par le gouvernement fédéral.

Document d'information

Les six projets gérés par cinq organisations recevront une aide financière totale de 8 336 175 $. Ils comprennent :

Programme Agri-marketing

Bœuf canadien : Jusqu'à 5 348 025 $ pour exploiter des segments de marché à forte croissance, élargir les programmes avec les détaillants et les partenaires des services alimentaires et accroître les ventes de bœuf canadien sur les marchés internationaux. Les activités comprennent l'élaboration de matériel de marketing, l'accueil de missions dans les fermes canadiennes et la participation à des foires commerciales.

Canadian Beef Breeds Council : Jusqu'à 794 530 $ pour améliorer la visibilité et la croissance de la génétique du bovin de boucherie canadien sur les marchés établis et émergents. Les activités comprendront la participation à des expositions de bétail, des missions commerciales et la collecte de renseignements sur les marchés.

Programme Agri-assurance

Canadian Cattlemen's Association (Table ronde canadienne sur le bœuf durable) : Jusqu'à 1 100 000 $ pour élaborer des systèmes d'assurance durables et reconnus à l'échelle internationale pour le bœuf canadien, le cadre sur le bœuf durable certifié et aider l'industrie à élaborer et à adopter des systèmes, des normes et des outils permettant de formuler des allégations relatives à la durabilité des produits agricoles et agroalimentaires canadiens.

Canadian Cattlemen's Association (programme Verified Beef Production Plus) : Jusqu'à 602 250 $ pour faire progresser le programme national canadien d'assurance du bœuf intitulé « Verified Beef Production Plus » ou VBP+, afin de répondre aux demandes du marché et d'améliorer l'accessibilité du programme pour tous les producteurs. Le programme VBP+ fournit une assurance transparente que les élevages de bovins de boucherie certifiés adhèrent aux normes les plus élevées de salubrité alimentaire, de soins aux animaux et de gérance environnementale.



Association nationale des engraisseurs de bovins : Jusqu'à 252 450 $ pour assurer la confiance du public à l'égard de la production sans cruauté dans les parcs d'engraissement au Canada . Les activités comprennent le maintien de la norme (assurance) canadienne d'évaluation des soins donnés dans les parcs d'engraissement et du programme de formation des vérificateurs agréés qui s'y rattache.

. Les activités comprennent le maintien de la norme (assurance) canadienne d'évaluation des soins donnés dans les parcs d'engraissement et du programme de formation des vérificateurs agréés qui s'y rattache. Programme Agri-science

Canadian Aberdeen Angus Association : Jusqu'à 238 920 $ pour élaborer des outils de sélection génétique pour la structure des pattes et des pieds chez les bovins de boucherie canadiens et pour aider à lutter contre la boiterie qui provoque une réduction du bien-être animal et des pertes économiques. L'association encouragera l'adoption de ces décisions de sélection génétique pour les programmes de sélection des producteurs.

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Renseignements: Justine Lesage, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, justine.lesage@canada.ca, Téléphone cellulaire : 613-404-1168; Relations avec les médias, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 613-773-7972, 1-866-345-7972, aafc.mediarelations-relationsmedias.aac@canada.ca

