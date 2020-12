Investissement de près d'un million de dollars pour un projet en technologie de l'information

MONTRÉAL, le 3 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec annonce 941 488 $ pour la mise sur pied d'un projet de simulation d'entreprise en technologie de l'information, réalisé conjointement par les directions de la formation continue du Collège de Bois-de-Boulogne, du Cégep Gérald-Godin et du Cégep John-Abbott. La ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Danielle McCann, et le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Ce projet s'appuie sur un nouveau modèle d'apprentissage dans l'action. Les étudiants recevront une formation basée sur une méthode d'apprentissage par projets, où l'accent est mis sur la pratique et la mise en application directe de la théorie.

Le projet cible notamment des personnes issues de l'immigration détenant des connaissances en informatique et ayant une expérience pertinente acquise dans leur pays d'origine. Pour mieux les accompagner, un processus de reconnaissance des acquis et des compétences sera mis en place.

La formation sera offerte dès l'hiver 2021 dans un espace reproduisant l'environnement de travail et le fonctionnement d'une entreprise en TI performante.

Citations :

« Ce projet innovant démontre la grande collaboration qui existe entre nos réseaux de l'éducation supérieure et ceux de l'emploi. Dans le contexte de pandémie que nous connaissons actuellement, il importe, plus que jamais, de faire preuve de flexibilité pour donner les outils nécessaires au plus grand nombre de personnes et ainsi les aider à trouver la place qui leur convient sur le marché du travail. La formation est un moyen très efficace pour y parvenir et votre gouvernement va continuer de mettre en œuvre des initiatives comme celle-ci. »

Danielle McCann, ministre de l'Enseignement supérieur

« Le Québec, spécialement Montréal, s'illustre mondialement par l'expertise et la créativité de ses talents dans le domaine des technologies de l'information. Les besoins de main-d'œuvre qualifiée pour ce domaine de pointe sont donc très élevés et dépassent déjà largement le nombre de diplômés formés chaque année. C'est pourquoi votre gouvernement met en œuvre des moyens efficaces et novateurs qui permettront à un grand nombre de personnes touchées par la crise sanitaire actuelle, notamment les personnes immigrantes, de trouver un emploi de qualité et aux entreprises de combler leur besoin de travailleurs formés en TI. Cela pourrait, entre autres, aider ces dernières à prendre le virage numérique nécessaire pour augmenter leur productivité à long terme et encourager le télétravail. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

Faits saillants :

Le projet permettra de développer les talents de demain dans le domaine des technologies de l'information et de répondre à la demande de travailleurs, qui demeurera élevée au cours des prochaines années dans ce domaine.

Au moins 30 étudiants seront formés la première année et ce nombre pourrait passer à 60 pour chaque année où le programme sera offert.

Sur un horizon de cinq ans, on estime que 240 personnes pourraient suivre cette formation.

Voici le montage financier du projet :

Ministère de l'Enseignement supérieur (MES) : 436 625 $;



Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale : 210 123 $;



Conseil emploi métropole : 249 740 $.

De plus, un montant de 45 000 $ du MES est accordé pour la phase d'expérimentation du projet. Ce montant servira à assurer la visibilité et la promotion du projet.

Selon TechnoCompétences, le comité sectoriel de main-d'œuvre en technologies de l'information, il y avait 6 500 postes à pourvoir au Québec en TI, avant la pandémie.

Le secteur des technologies de l'information est l'un de ceux jugés essentiels pour assurer le rétablissement de l'économie du Québec. Il est d'ailleurs au cœur de la nouvelle campagne gouvernementale On cherche du monde, qui fait la promotion des emplois prioritaires.

Liens connexes :

Ministère de l'Enseignement supérieur

https://www.facebook.com/enseignementsuperieurquebec

https://twitter.com/Ens_supQC?s=09

https://www.youtube.com/channel/UCgcPCv5VQhsAY3vNNoH6Zrw?view_as=subscriber

https://www.linkedin.com/company/339645/admin/

Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

facebook.com/TravailEmploiSolidaritésocialeQuébec

twitter.com/Gouv_MTESS

linkedin.com/company/ministere-travail-emploi-solidarite-sociale-quebec

SOURCE Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur

Renseignements: Alexandre Lahaie, Directeur des communications, Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur, 450 210-1789; Maude Méthot-Faniel, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, 438 526-8750