Investissement de plusieurs millions de dollars dans le réseau d'autobus électriques de Brampton

BRAMPTON, ON, le 29 juill. 2019 /CNW/ - Il est essentiel de réduire la pollution attribuable aux transports, tandis que le Canada s'emploie à lutter contre les changements climatiques, à appuyer des collectivités saines et à investir dans une croissance économique propre. Le gouvernement du Canada encourage l'adoption généralisée des véhicules électriques en appuyant des projets novateurs qui proposent plus d'options pour conduire de façon écologique, y compris en investissant dans les véhicules électriques et hybrides et des véhicules à carburant de remplacement.

L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a annoncé aujourd'hui un investissement de 7,6 millions de dollars provenant du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone en vue du plus grand déploiement, jamais réalisé à l'échelle mondiale, d'autobus électriques à batterie entièrement interopérables et de bornes de recharge aériennes haute puissance sur route à Brampton. Ces autobus remplaceront les autobus au diesel de la ville et réduiront grandement les gaz à effet de serre et la pollution atmosphérique.

La ministre McKenna a également annoncé, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre des Ressources naturelles du Canada, un investissement de 3,5 millions de dollars des Programmes d'infrastructure verte de Ressources naturelles Canada pour aider la ville à acquérir, installer, mettre en service et entretenir quatre bornes de recharge aériennes de 450 kW et huit autobus électriques à batterie.

Avec un total de plus de 11 millions de dollars de financement fourni par le gouvernement du Canada pour la portion de Brampton du réseau pancanadien d'autobus électriques, ces investissements contribueront à réduire la pollution et les coûts énergétiques et ouvriront la voie à un secteur des transports zéro émission.

Les deux principaux fabricants d'autobus au Canada, New Flyer Industries et Nova Bus, construiront les autobus électriques à batterie, et Asea Brown Boveri (ABB) ainsi que Siemens fourniront les bornes de recharge sur route, qui démontreront la performance du système de recharge aérien d'autobus électriques et permettront de futurs déploiements de masse.

Jusqu'à maintenant, le gouvernement du Canada a investi 182,5 millions de dollars pour appuyer le déploiement de bornes de recharge électriques et de bornes de ravitaillement de gaz naturel et d'hydrogène; la démonstration de nouvelles technologies de recharge novatrices et l'élaboration de codes et de normes pour les véhicules à faibles émissions de carbone et l'infrastructure de recharge et de ravitaillement.

Pendant le dialogue national Génération Énergie, les citoyens ont indiqué clairement que la transition vers l'indépendance énergétique par le biais d'efforts concertés des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux était nécessaire pour poursuivre notre marche vers un avenir sobre en carbone.

Faits en bref

Dirigé par le Consortium de recherche et d'innovation en transport urbain au Canada (CUTRIC), l'essai pancanadien de démonstration et d'intégration des autobus électriques a été lancé à TransLink, à Vancouver , en avril 2018 dans le cadre d'un effort national coordonné pour faire avancer la technologie de transport collectif zéro émission.

(CUTRIC), l'essai pancanadien de démonstration et d'intégration des autobus électriques a été lancé à TransLink, à , en avril 2018 dans le cadre d'un effort national coordonné pour faire avancer la technologie de transport collectif zéro émission. Le financement pour la participation de Brampton à la phase 1 de l'essai pancanadien de démonstration et d'intégration des autobus électriques du CUTRIC, sous réserve d'accords de financement, sera administré par le biais de Ressources naturelles Canada en utilisant une portion de l'allocation du Fonds de leadership pour une économie à faibles émissions de carbone de l' Ontario .

en utilisant une portion de l'allocation du Fonds de leadership pour une économie à faibles émissions de carbone de l' . Les Programmes d'infrastructure verte de Ressources naturelles Canada sont essentiels en vue de bâtir une économie axée sur la croissance propre, de contribuer à accélérer le déploiement et la mise en marché des infrastructures d'énergie propre de prochaine génération, y compris les démonstrations d'infrastructures pour les véhicules électriques .

Citations

« Les véhicules écologiques sont importants pour nos collectivités, notre économie et notre environnement. L'investissement de notre gouvernement dans le réseau d'autobus électriques de l'Ontario contribuera à appuyer les entreprises canadiennes novatrices et à favoriser les bons emplois dans le secteur des technologies propres du Canada, tout en protégeant notre air sain et en luttant contre les changements climatiques, afin de bâtir un avenir plus propre pour nos enfants et nos petits-enfants. »



Catherine McKenna

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique



« Cet investissement lance le plus vaste système interopérable doté de l'utilisation la plus intense d'un système de recharge à grande puissance sur route au Canada. Avec huit autobus électriques et quatre bornes de recharge aériennes à Brampton dans le cadre de l'essai pancanadien de démonstration et d'intégration d'autobus électriques, l'annonce d'aujourd'hui fait du Canada un chef de file mondial incontesté de la mobilité électrique. »

Josipa Petrunic

Directrice générale et PDG de CUTRIC

« Brampton s'est récemment jointe à 35 autres collectivités pour déclarer l'urgence climatique. Notre objectif est de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 80 %, d'ici 2050, à Brampton. Nous élaborons et adoptons de meilleures politiques et technologies pour appuyer notre priorité d'être une ville verte. L'annonce excitante d'aujourd'hui marque un important jalon dans ce parcours. Je remercie le gouvernement du Canada et nos partenaires de projet de leur investissement dans notre avenir et dans la durabilité de Brampton. »

Patrick Brown

Maire de Brampton

