La BIC prêtera 150 M$ pour la première phase du projet logistique CANXPORT

La BIC contribue à l'expansion des exportations canadiennes et à la résilience des chaînes d'approvisionnement qui soutiennent le commerce avec un investissement dans le port de Prince Rupert en Colombie-Britannique

Apport d'importantes retombées économiques et en matière d'emploi pour les Premières Nations locales et les entreprises dirigées par des Autochtones

PRINCE RUPERT, BC, le 23 mai 2024 /CNW/ - La Banque de l'infrastructure du Canada (BIC) a atteint la clôture financière d'un prêt de 150 millions de dollars à l'Administration portuaire de Prince Rupert (APPR) pour la première phase d'un projet pour construire CANXPORT. La nouvelle plate-forme logistique d'exportation augmentera la capacité et le potentiel de transbordement rail-conteneur de plusieurs produits d'exportation dans le port de Prince Rupert, améliorera les chaînes d'approvisionnement canadiennes et stimulera le commerce et la croissance économique.

Les travaux ont déjà commencé pour préparer l'un des ports les plus achalandés du Canada à accueillir la nouvelle installation, située à une courte distance du terminal à conteneurs Fairview, qui donnera accès à la capacité d'améliorer l'équilibre entre les cargaisons importées et exportées, ce qui profitera à l'activité intermodale plus large du port et générera des retombées économiques et des emplois locaux, à la fois directs et indirects, au sein de la collectivité.

Cette installation novatrice permettra de conteneuriser efficacement des marchandises en vrac telles que des produits agricoles, forestiers et des résines plastiques, avec la possibilité de s'étendre et de se diversifier pour traiter d'autres cargaisons à l'avenir. L'envergure du projet, les capacités du train-bloc et l'intégration aux activités existantes du terminal à conteneurs faciliteront d'importantes occasions pour les exportateurs qui améliorent les chaînes d'approvisionnement des conteneurs et les façons d'atteindre les marchés internationaux. La capacité annuelle initiale de la plate-forme sera de 400 000 unités équivalentes de vingt pieds (conteneurs).

Des partenaires autochtones locaux participent à l'élaboration et à l'exploitation de CANXPORT. Le contrat principal de développement du site a été attribué par l'APPR à une coentreprise autochtone composée de la Première Nation Metlakatla, de la bande des Lax Kw'alaams, de la Nation Gitxaała et d'IDL Projects Inc. Metlakatla et Lax Kw'alaams sont également propriétaires majoritaires de Gat Leedm Logistics, le plus grand fournisseur de services de factage par camion dans le port, qui soutiendra également les activités de CANXPORT. Après la construction, les activités de CANXPORT devraient commencer au T3 2026.

Le financement de la deuxième phase, qui devrait être approuvé plus tard en 2024, servira à aider Ray-Mont Logistics à financer la construction de l'installation de transbordement et de la gare de stockage des conteneurs.

Les investissements en capital dans CANXPORT sont effectués par l'APPR, Ray-Mont Logistics et la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN). Le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Colombie-Britannique contribuent également financièrement à l'infrastructure du projet.

Il s'agit du premier investissement de la BIC dans un port canadien. Le port de Prince Rupert est une porte d'entrée essentielle pour le commerce canadien. Il expédie un portefeuille diversifié de cargaisons par le biais de plusieurs terminaux intermodaux, de vrac sec et de vrac liquide. Il s'agit du port de la côte ouest de l'Amérique du Nord le plus proche des marchés de l'Asie-Pacifique. Il est également le port naturel le plus profond d'Amérique du Nord, il est libre de glace toute l'année et peut accueillir les plus grands navires de la marine marchande.

Aider à accroître les exportations canadiennes en finançant le projet CANXPORT est un élément clé du mandat de la Banque de l'infrastructure du Canada. Le premier investissement portuaire de la BIC permettra d'augmenter les exportations grâce à l'ajout de cargaisons conteneurisées qui rehausseront le PIB et la compétitivité du pays tout en soutenant les communautés autochtones de Prince Rupert.

Ehren Cory, président-directeur général, Banque de l'infrastructure du Canada

Le port de Prince Rupert est un élément important de la chaîne d'approvisionnement du Canada, servant de porte d'entrée vitale pour le commerce. Cet investissement dans le projet CANXPORT marque une étape importante dans l'amélioration de l'efficacité et de la fiabilité de la navigation maritime, assurant ainsi un transport plus fluide des marchandises, et la population canadienne d'un océan à l'autre en bénéficiera.

L'honorable Pablo Rodriguez, ministre des Transports

Cet investissement dans l'expansion du port de Prince Rupert améliorera les capacités d'exportation du Canada vers la région de l'Asie-Pacifique, stimulant ainsi le commerce et la croissance économique. Nous nous réjouissons également des perspectives économiques incroyables que le projet CANXPORT offrira aux communautés autochtones de Prince Rupert.

Parm Bains, député de Steveston--Richmond Est, Colombie-Britannique, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

L'investissement historique de la Banque de l'infrastructure du Canada dans le projet CANXPORT du port de Prince Rupert permettra d'offrir des services de transbordement et de logistique à une échelle sans précédent et de débloquer des avantages concurrentiels importants pour les exportateurs canadiens. L'installation est stratégiquement située dans l'écosystème intermodal de la plate-forme et soutient l'engagement de l'Administration portuaire de Prince Rupert à concrétiser sa vision d'un port compétitif, résilient et durable.

Shaun Stevenson, président-directeur général, Administration portuaire de Prince Rupert

L'expansion du port de Prince Rupert offrira de nouvelles possibilités aux entreprises de la Colombie-Britannique pour acheminer leurs produits vers les marchés. L'investissement de 25 millions de dollars de notre gouvernement soutiendra les entreprises et la croissance de l'emploi partout dans la province, tout en maintenant la compétitivité de notre économie.

Rob Fleming, ministre des Transports et de l'Infrastructure, Colombie-Britannique

CANXPORT représente une occasion unique pour Ray-Mont d'offrir à sa clientèle la meilleure solution logistique d'exportation par conteneur en Amérique du Nord. L'installation offrira plus de 50 acres de terrain avec un potentiel d'expansion futur, trois voies en boucle chacune capable de manutentionner des trains de 10 500 pieds, et du camionnage sur des routes privées nous permettant de décarboner et d'électrifier nos activités. Grâce aux avantages naturels du port de Prince Rupert, nous serons en mesure d'offrir aux exportateurs des niveaux de productivité et de résilience de la chaîne d'approvisionnement inégalés.

Charles Raymond, président-directeur général, Ray-Mont Logistics

Le CN est fier de soutenir l'expansion du port de Prince Rupert grâce à son partenariat dans le cadre du projet CANXPORT. Cette plate-forme logistique d'exportation novatrice permettra non seulement d'améliorer les chaînes d'approvisionnement et les capacités commerciales du Canada, mais aussi d'offrir des possibilités de croissance à ses partenaires et aux collectivités locales, y compris aux entreprises dirigées par des Autochtones. Le port de Prince Rupert est une plate-forme clé qui permet à de nombreux secteurs d'accéder à de nouveaux marchés, et nous sommes ravis de partager les avantages de ce projet avec la clientèle de l'ensemble du réseau du CN.

Tracy Robinson, présidente-directrice générale, CN

