Investissement de 50 000 $ pour soutenir et bonifier l'offre touristique du Nunavik

QUÉBEC, le 19 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec et député d'Abitibi-Est, M. Pierre Dufour, au nom de la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, est heureux de confirmer l'attribution d'une enveloppe de 50 000 $ à Tourisme Nunavik. Cette aide, la première consentie à l'organisation en vertu de l'Entente de partenariat régional en tourisme 2020-2022 (EPRT), servira à soutenir les projets de développement de l'offre touristique et à appuyer les entreprises de la région qui subissent les effets de la pandémie de la COVID-19.

Cette annonce fait suite au dévoilement, par la ministre du Tourisme le 11 juin dernier, du Plan de relance touristique, qui représente des investissements de 753 millions de dollars. De ce montant, 25 millions de dollars ont été prévus pour la bonification des EPRT, soit 15 millions pour 2020-2021 et 10 millions pour 2021-2022.

L'EPRT 2020-2022 comprend les trois volets suivants : soutien aux PME touristiques pour l'ouverture de la saison touristique 2020; soutien aux projets collectifs d'adaptation des PME touristiques aux nouvelles réalités sanitaires; soutien aux projets de développement et de structuration de l'offre touristique.

Citations :

« Le Québec est un endroit plein de contrastes. Son immense territoire permet aux visiteurs de vivre des aventures fascinantes dans des environnements naturels extraordinaires, comme c'est le cas lorsqu'on met les pieds au Nunavik. Votre gouvernement tient à ce que les entrepreneurs de cette région, ainsi que de toutes celles du Québec, puissent poursuivre le développement de leur offre touristique et continuer à faire de notre destination un endroit magique et attrayant. Nous agissons concrètement afin de maintenir la qualité de l'offre touristique dans toutes les régions du Québec. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Le Nunavik est un endroit unique. Le peuple inuit étonne et charme tous ceux qui ont la chance de vivre un séjour en leur compagnie. Cette aide gouvernementale permettra aux entrepreneurs, accompagnés par Tourisme Nunavik, de mettre en valeur notre magnifique territoire nordique. Avec cette annonce, votre gouvernement affirme une fois de plus sa volonté de soutenir les entrepreneurs touristiques québécois. »

Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec et député d'Abitibi-Est

« Les entreprises touristiques font partie du développement économique du Nunavik. Je suis donc satisfait de l'octroi de cette aide financière qui encouragera les personnes impliquées à promouvoir cette destination et à développer de nouveaux projets. »

Denis Lamothe, député d'Ungava et adjoint parlementaire du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs (volets faune et parcs)

« L'Association touristique du Nunavik est reconnaissante que notre belle région nordique ait pu être considérée et pourra ainsi recevoir des fonds à travers l'EPRT. Cette entente sera certainement bénéfique pour soutenir nos membres dans leurs efforts en vue d'adapter leurs installations et leurs activités aux nouveaux critères sanitaires et de distanciation sociale requis pour prévenir la COVID-19. De plus, avec les fonds reçus grâce au programme EDNET, qui aideront nos entreprises à accentuer leur présence en ligne à un moment où il est plus important que jamais pour elles de développer leur clientèle, cette nouvelle entente constitue une première étape vers une collaboration accrue avec le ministère du Tourisme et vers une hausse du développement touristique pour notre région dans le futur. »

Johnny May Sr., président de Tourisme Nunavik

Faits saillants :

Les projets admissibles aux trois volets de l'EPRT 2020-2022 sont les suivants :

Soutien aux PME touristiques pour l'ouverture de la saison 2020 (volet 1)



Les projets visant à rendre conforme aux plans sanitaires proposés par le gouvernement du Québec ou l'un de ses partenaires l'espace consacré à la clientèle et aux employés des entreprises touristiques admissibles.







Soutien aux projets collectifs d'adaptation des PME touristiques aux nouvelles réalités sanitaires (volet 2)



Les projets déposés par un mandataire touristique reconnu par le ministère du Tourisme.







Soutien aux projets de développement et de structuration de l'offre touristique (volet 3)



Les projets correspondant à l'une des sept catégories suivantes, y compris les projets d'adaptation au nouveau contexte sanitaire plus substantiels :





attraits, activités et équipements;







études;







structuration de l'offre touristique régionale;







hébergement;







festivals et événements;







services-conseils;







développement numérique d'une entreprise.







La somme de 50 000 $ allouée à Tourisme Nunavik permettra de soutenir des projets soumis aux volets 1 et 3 de l'EPRT par les entreprises touristiques de la région. Pour sa part, le volet 2, qui vise les projets collectifs pour l'ensemble du territoire québécois, sera piloté par Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean.







Les EPRT ont pour objectif de concerter les actions du ministère du Tourisme, des associations touristiques régionales et d'autres partenaires régionaux pour permettre la réalisation de projets de développement de l'offre touristique régionale qui contribueront à stimuler l'économie des régions.







Ces ententes visent à répartir les investissements de l'industrie touristique en fonction des priorités régionales et à renforcer la synergie de tous les partenaires régionaux.

