WINDSOR, NS, le 12 déc. 2024 /CNW/ - La Banque de l'infrastructure du Canada (BIC) a procédé à la clôture financière d'un prêt de 45,8 millions de dollars destiné à soutenir le développement d'un parc éolien de 34 mégawatts dans le comté de Hants, en Nouvelle-Écosse. Le projet est mené par une coentreprise entre Wskijinu'k Mtmo'taqnuow Agency Ltd (WMA) et le producteur d'électricité indépendant Natural Forces.

WMA est une société en commandite économique détenue par les 13 Premières Nations mi'kmaq de la province.

Béton coulé pour créer la base d’une turbine dans le cadre du projet éolien de Benjamins Mill, dans le comté de Hants, en Nouvelle-Écosse. (Groupe CNW/Canada Infrastructure Bank) Logo de WMA (Groupe CNW/Canada Infrastructure Bank) Logo de Natural Forces (Groupe CNW/Canada Infrastructure Bank)

Le prêt de la BIC contribuera à financer l'installation de 8 éoliennes et des infrastructures électriques associées. Le projet créera environ 128 emplois pendant la phase de construction et des postes à temps plein pendant la phase d'exploitation.

Le parc éolien de Benjamins Mill devrait permettre une réduction annuelle de 84 500 tonnes d'émissions, soit 0,6 % des émissions totales de la Nouvelle-Écosse en 2020.

Les infrastructures d'énergie renouvelable propre soutiennent la décarbonation du réseau électrique de la Nouvelle-Écosse, contribuent à une électricité plus fiable et plus abordable pour les contribuables et accélèrent la transition énergétique dans la province.

Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse s'est fixé pour objectif d'atteindre 80 % d'énergies renouvelables d'ici à 2030, d'éliminer progressivement la production de charbon et de réduire de plus de 90 % les émissions de gaz à effet de serre liées à la production d'électricité.

Le financement à long terme et à faible coût de la BIC réduit l'écart d'accessibilité entre la production d'énergie éolienne et les sources d'émissions alternatives.

Les revenus des partenaires provenant d'un accord d'achat d'électricité avec Nova Scotia Power Inc. permettront de rembourser le prêt de la BIC.

Le projet éolien devrait être commercialement opérationnel à la fin de l'année 2025.

Citations

Le parc éolien de Benjamins Mill aidera la Nouvelle-Écosse à réduire progressivement sa production d'électricité à partir du charbon, à diminuer ses émissions de gaz à effet de serre et à soutenir la création d'un réseau énergétique provincial plus propre et plus abordable. L'investissement de la BIC et le partenariat formé par Wskijinu'k Mtmo'taqnuow Agency Ltd (WMA) et Natural Forces permettront de dynamiser l'économie du comté de Hants, de manière à créer des emplois et des possibilités économiques pour la région.

Kody Blois, député de Kings-Hants, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

Le dernier investissement de la BIC en Nouvelle-Écosse contribuera aux efforts de décarbonation de la province. Le parc éolien situé dans le comté de Hants produira de l'énergie propre et renouvelable et tirera parti du soutien apporté par la province à des projets similaires. La BIC a déjà soutenu deux parcs éoliens et un projet de stockage d'énergie dans le cadre des efforts de la Nouvelle-Écosse visant à éliminer progressivement la production de charbon tout en créant de nouvelles perspectives économiques.

Ehren Cory, PDG, Banque de l'infrastructure du Canada

L'énergie éolienne est l'une des ressources d'électricité renouvelable les plus abordables dont dispose la Nouvelle-Écosse. Les investissements choisis permettront d'atteindre nos objectifs en matière de lutte contre les changements climatiques, tout en contribuant à réduire les coûts pour les contribuables de la province.

Tory Rushton, ministre des Ressources naturelles et des Énergies renouvelables, Nouvelle-Écosse

Bien que ce projet soit important pour nos communautés mi'kmaq d'un point de vue économique, il est également important pour nous, en tant que gardiens de nos ressources naturelles, d'occuper des positions de leadership et de partenariat dans des projets d'énergie propre. Notre partenariat avec Natural Forces pour le projet éolien de Benjamin Mills aide WMA à atteindre ses objectifs, à savoir contribuer à la prospérité de la Nation mi'kmaq et mener et faciliter les affaires pour les Mi'kmaq avec transparence et efficacité.

Crystal Nicholas, présidente et directrice intérimaire, Wskijinu'k Mtmo'taqnuow Agency Ltd.

Les projets réussis sont le résultat de fondements politiques solides. Les politiques fédérales et provinciales ont permis la réalisation d'un projet en propriété autochtone qui fournit de l'énergie verte à faible coût aux contribuables de la Nouvelle-Écosse. En collaborant avec les entités gouvernementales et les producteurs d'énergie indépendants comme WMA, nous pouvons atteindre notre objectif de transition vers des solutions énergétiques durables et peu coûteuses. Natural Forces est fière de participer à ce projet extraordinaire.

Robert Apold, PDG et directeur, Natural Forces

SOURCE Canada Infrastructure Bank

Contacts avec les médias : Banque de l'infrastructure du Canada, [email protected]; Wskijinu'k Mtmo'taqnuow Agency Ltd., [email protected]; Natural Forces, [email protected]