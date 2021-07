Investissement de 275 000 $ pour bonifier l'offre touristique de la Chaudière-Appalaches

SAINT-JULES, QC, le 29 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer une aide financière de 275 000 $ à Village Aventuria, dans la région de la Chaudière-Appalaches, pour soutenir le développement d'un volet hébergement insolite et l'ajout de sentiers en forêt.

C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le député de Beauce-Nord, M. Luc Provençal, au nom de la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, en compagnie du directeur général de Tourisme Chaudière-Appalaches, M. Richard Moreau.

Une aide financière de 250 000 $ est versée dans le cadre du Programme de soutien aux stratégies de développement touristique (PSSDT), volet 3 : Appui à la Stratégie de mise en valeur du tourisme de nature et d'aventure, et une somme de 25 000 $ est allouée par l'entremise du volet 3 de l'Entente de partenariat régional en tourisme (EPRT) 2020-2022, en collaboration avec Tourisme Chaudière-Appalaches.

« Le projet annoncé aujourd'hui démontre le potentiel créatif de notre industrie touristique, qui innove sans cesse pour développer l'offre et l'adapter aux nouvelles tendances. Nous avons la chance de profiter de superbes panoramas naturels, qui font du Québec un immense terrain de jeux où il fait bon s'évader. Je suis convaincue que cette nouvelle offre d'hébergement du Village Aventuria suscitera l'intérêt des visiteurs et des amateurs d'expériences insolites, au bénéfice de toute la région et du Québec. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Je suis fier de cet appui de votre gouvernement et félicite les gestionnaires du Village Aventuria pour leur projet novateur. En plus de faire de notre région un endroit encore plus attrayant, il permettra de prolonger la durée du séjour des visiteurs, ce qui stimulera l'économie régionale. Je salue les efforts des acteurs du milieu pour rehausser la qualité de notre offre et leur souhaite un bel été touristique. »

Luc Provençal, député de Beauce-Nord

« Après le merveilleux développement pour s'approprier le sommet de la montagne en y développant une offre de salles pour divers types de rencontres, dont le tourisme d'affaires et le team building, le Village Aventuria sera enfin en mesure d'offrir de l'hébergement à sa clientèle. Le développement magistral du Village Aventuria au fil des ans en fait un véritable attrait pour les familles et les groupes. »

Richard Moreau, directeur général de Tourisme Chaudière-Appalaches

Faits saillants :

Le projet soutenu consiste à :

aménager 10 unités d'hébergement insolite différentes (Coolbox, dôme éco-luxueux, yourte, cabane dans les arbres, refuge écologique, chalet capsule ( pod ) et mini chalets en bois de formes et concepts différents);

aménager 30 kilomètres de sentiers en forêt pour accéder aux unités d'hébergement, ainsi que des sentiers pour la raquette, la randonnée et l'observation des étoiles;



construire un nouveau sentier aérien (achat de modules de jeux et installation);



installer des panneaux d'interprétation.

La Stratégie de mise en valeur du tourisme de nature et d'aventure vise à faire du Québec une destination reconnue qui mise sur ses grands espaces et se distingue par son offre multiactivités.

Les EPRT ont pour but de concerter les actions du ministère du Tourisme, des associations touristiques régionales et d'autres partenaires pour permettre la réalisation de projets de développement de l'offre touristique régionale.

Les projets soutenus dans le cadre du volet 3 de l'EPRT doivent correspondre à l'une des sept catégories décrites ci-dessous. Les projets plus substantiels d'adaptation au nouveau contexte sanitaire sont également admissibles à chacune de ces catégories :

Attraits, activités et équipements;



Études;



Structuration de l'offre touristique régionale;



Hébergement;



Festivals et événements;



Services-conseils;



Développement numérique d'une entreprise.

