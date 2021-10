Investissement de 2 M$ pour bonifier l'offre de tourisme de nature et d'aventure dans les Cantons-de-l'Est

NORTH HATLEY, QC, le 12 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'accorder une aide financière de 2 millions de dollars au Manoir Hovey pour soutenir l'agrandissement de son complexe de villégiature haut de gamme en milieu naturel. Le projet prévoit notamment l'ajout d'un centre de spa et permettra de bonifier l'offre de tourisme de nature et d'aventure dans les Cantons-de-l'Est.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, et le député d'Orford et adjoint parlementaire du premier ministre (volet Internet haute vitesse), M. Gilles Bélanger, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

L'aide financière est versée dans le cadre du Programme de soutien aux stratégies de développement touristique, volet 3 ‒ Appui à la Stratégie de mise en valeur du tourisme de nature et d'aventure.

« La réputation internationale du Manoir Hovey en fait une carte de visite exceptionnelle pour notre destination. Je suis fière que notre gouvernement soutienne ce projet d'agrandissement. Les travaux permettront de bonifier l'offre de tourisme de nature et d'aventure de luxe dans les Cantons-de-l'Est et au Québec, un créneau de plus en plus en demande chez les voyageurs. En cette période de relance des activités touristiques, être à l'écoute des besoins et des attentes des visiteurs est assurément une clé pour faire du Québec une destination qui se démarque des autres. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Cette aide gouvernementale contribuera à stimuler l'économie des Cantons-de-l'Est en augmentant la capacité d'accueil touristique actuelle. C'est avec fierté que je constate à quel point les entrepreneurs de notre industrie font tout en leur pouvoir pour répondre aux attentes de leurs clientèles, à l'instar du Manoir Hovey, qui jouit d'un rayonnement international. Je suis certain que les visiteurs garderont de beaux souvenirs de leur séjour dans ces nouvelles installations et qu'ils deviendront d'excellents ambassadeurs pour notre destination. »

Gilles Bélanger, député d'Orford et adjoint parlementaire du premier ministre (volet Internet haute vitesse)

Le projet consiste à construire un nouveau bâtiment comprenant neuf suites avec vue sur le lac Massawippi et un autre doté d'une terrasse de type « nid d'oiseau » incluant :

trois nouvelles suites avec vue sur le lac Massawippi;



une piscine et deux spas quatre saisons;



un centre de spa comprenant sept salles de soins corporels, de massage et de détente, un sauna sec et un autre humide, un bain chaud extérieur et deux bassins de trempage à l'eau froide.

La Stratégie de mise en valeur du tourisme de nature et d'aventure vise à faire du Québec une destination reconnue pour ses grands espaces et se distinguant par son offre multiactivité.

Renseignements: Sources: Sandra O'Connor, Directrice des communications et attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Tél.: 514 820-0095, Courriel: [email protected]; Annie Corriveau, Directrice, Bureau de circonscription du député d'Orford, Tél.: 819 452-0863, Courriel: [email protected]; Renseignements: Gabrielle Vachon, Conseillère en communication, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél.: 418 643-5959, poste 3476

