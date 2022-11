Investissement de 2,25 millions de dollars - Lancement de deux appels de projets pour promouvoir et valoriser la langue française au Québec

QUÉBEC, le 17 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Langue française, M. Jean-François Roberge, annonce le lancement de deux appels de projets en vertu du Programme de promotion et de valorisation de la langue française et du programme En français, naturellement! Les appels de projets prendront fin le mercredi 21 décembre.

Programme En français, naturellement!

L'appel de projets de ce programme de promotion et de valorisation de la langue française cible les jeunes. Le programme vise à appuyer les acteurs du milieu dans leur effort et leur engagement auprès des Québécoises et des Québécois de 15 à 29 ans. Pour ce faire, il soutient financièrement des initiatives qui soulignent l'importance de l'utilisation d'une langue française de qualité dans toutes les sphères de la vie, notamment au travail et dans la consommation de biens et de services. Il appuie également des projets qui véhiculent une image positive du français, dans l'espace public, et qui suscitent l'intérêt et la fierté des jeunes à l'égard de la langue commune et officielle du Québec.

Doté d'une enveloppe de 500 000 $ par année, sur une période de trois ans, le programme s'adresse aux organismes à but non lucratif dont le public cible est principalement composé de jeunes, aux organismes autochtones à but non lucratif ou leur équivalent situé dans une communauté autochtone, aux coopératives dont la gouvernance est exclusivement ou majoritairement autochtone ainsi qu'aux établissements d'enseignement postsecondaire. Le financement accordé se situe entre 5 000 $ et 49 500 $ par projet et couvre la totalité des dépenses admissibles.

Le programme est une mesure du Plan d'action jeunesse 2021-2024 Je suis le Québec, le Québec c'est nous, qui contribue à la mise en œuvre de la Politique québécoise de la jeunesse 2030.

Programme de promotion et de valorisation de la langue française

Le programme soutient des organismes qui désirent réaliser des projets faisant la promotion du français auprès d'un large public. Doté d'une enveloppe de 1,75 million de dollars, pour 2022-2023, il accorde un financement minimum de 10 000 $ par projet et peut couvrir la totalité des dépenses admissibles, jusqu'à concurrence de 49 500 $.

Le programme appuie des projets qui véhiculent une image positive de la langue française et de son utilisation. Plus précisément, il soutient, d'une part, l'utilisation de la langue française dans toutes les sphères de la vie publique, notamment au travail, dans le commerce, dans les affaires et dans le contexte de la consommation de biens et de services.

D'autre part, il finance des initiatives réalisées par des organismes à but non lucratif qui mettent l'accent sur la valeur ajoutée que confère l'usage du français sur les plans personnel, professionnel et social et en tant que langue commune.

« Le gouvernement du Québec est fier de soutenir des initiatives qui assurent la pérennité de la langue française au Québec. Ces initiatives sont nécessaires afin que les organismes puissent intervenir sur le terrain, et particulièrement auprès des jeunes, qui sont les adultes de demain. Nous nous devons de poser des actions concrètes afin de préserver notre langue commune. C'est une grande fierté pour moi de voir des jeunes qui comprennent l'importance d'utiliser le français dans tous les secteurs de leur vie. Ce sont nos jeunes, en grande partie, qui assureront la survie et la pérennité de la langue française. »

Jean-François Roberge, ministre de la Langue française

Les informations relatives aux appels de projets du programme En français, naturellement! et du Programme de promotion et de valorisation de la langue française 2022-2023 sont accessibles sur le site Web Quebec.ca, à la page Langue française | Gouvernement du Québec (quebec.ca).

