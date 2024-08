VILLAGE DE DOAKTOWN, NB, le 9 août 2024 /CNW/ - Doaktown construit un nouveau puits et un nouveau réservoir d'eau grâce à un investissement de plus de 4,9 millions de dollars du gouvernement fédéral, du gouvernement provincial et de la municipalité.

La phase 1 consiste à effectuer la planification et la préparation requises pour l'installation du nouveau puits, à améliorer le puits existant et la station de traitement de l'eau, de même qu'à construire une nouvelle station de pompage et une route d'accès.

La phase 2 du projet consiste à construire un nouveau réservoir d'eau et à installer une génératrice de secours au nouveau puits de production. Le projet comprendra également l'installation d'une nouvelle pompe de puits et des accessoires connexes, ainsi que l'installation d'une nouvelle conduite d'approvisionnement en eau entre les secteurs nord et sud du village de Doaktown.

Citations

« Grâce à ce nouveau puits et à ce nouveau réservoir, les résidents continueront d'avoir accès à une eau potable salubre. Nous sommes déterminés à investir dans des projets d'infrastructure qui aident les collectivités comme Doaktown à mieux répondre à leurs besoins locaux. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, des Infrastructures et des Collectivités

« Le développement de collectivités dynamiques et durables est une priorité de notre gouvernement depuis le premier jour. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui en tant que député provincial pour annoncer un investissement qui profitera directement aux résidents de Doaktown et qui favorisera la croissance du village. »

Mike Dawson, député provincial de Miramichi-Sud-Ouest--Baie-du-Vin, au nom de Réjean Savoie, ministre responsable de la Société de développement régional

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 2 948 436 $ dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . Le gouvernement du Nouveau-Brunswick investit 1 637 867 $ et le Village de Doaktown fournit 327 790 $.

. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick investit 1 637 867 $ et le Village de fournit 327 790 $. Ce volet soutient des projets qui permettent d'améliorer l'accès à des sources d'énergie plus efficaces et plus fiables, l'état des infrastructures communautaires et la connectivité Internet dans les collectivités rurales et nordiques.

En tenant compte de l'annonce d'aujourd'hui, plus de 60 projets d'infrastructure ont été annoncés au Nouveau-Brunswick dans le cadre du Volet infrastructures des collectivités rurales et nordiques, avec une contribution fédérale totale de plus de 202,4 millions de dollars et une contribution provinciale totale de plus de 104,3 millions de dollars.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Logement, Infrastructures et Collectivités Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres. Le financement annoncé aujourd'hui s'appuie sur travail que le gouvernement fédéral effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés et de renforcer les économies locales.

Liens connexes

Investir dans le Canada : Le plan d'infrastructure à long terme du Canada

https://logement-infrastructure.canada.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Volet Infrastructure collectivités rurales et nordiques

https://logement-infrastructure.canada.ca/plan/rnc-crn-fra.html

Carte des projets de logement et de l'infrastructure

https://logement-infrastructure.canada.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures au Nouveau-Brunswick

https://logement-infrastructure.canada.ca/plan/prog-proj-nb-fra.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Micaal Ahmed, Gestionnaire, communications, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, 343-598-3920, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Mary-Anne Hurley-Corbyn, Communications, Société de développement régional, 506-429-2624, [email protected]