HALIFAX, NS, le 13 févr. 2025 /CNW/ - Un investissement de plus de 2,3 millions de dollars du gouvernement fédéral va permettre la modernisation du bâtiment de la Maritime Sikh Society pour en améliorer l'efficacité énergétique.

Les travaux de rénovation du bâtiment effectués comprendront l'installation de panneaux solaires, la mise en œuvre de mesures de conservation telles que l'isolation, la protection contre les intempéries et un système de commande d'éclairage, ainsi que la modernisation de l'installation électrique en vue de réduire la densité de la puissance lumineuse. Ces travaux contribueront à réduire l'empreinte carbone de la Maritime Sikh Society et à réaliser des économies à long terme tout en minimisant la pollution.

Ce projet vise à créer un espace durable et respectueux de l'environnement qui profitera à tous les résidents de la région.

Citations

« Les travaux de modernisation de la Maritime Sikh Society visant à y utiliser l'énergie solaire permettront de réduire son empreinte carbone, contribuant ainsi à un avenir plus propre et plus durable pour notre communauté. En réduisant les coûts énergétiques, le centre peut allouer des fonds supplémentaires à d'autres programmes et services axés sur la communauté. »

Lena Diab, députée de Halifax-Ouest

« Pour rester à la pointe de la technologie, la Maritime Sikh Society utilise l'énergie solaire pour réduire ses coûts d'exploitation, améliorer son impact sur l'environnement et avoir une incidence positive sur notre communauté locale. Grâce à la collaboration mise en place dans le cadre du programme BCVI, il est possible de montrer que le changement constant et la durabilité sont essentiels à la croissance et à l'amélioration pour l'avenir. »

Virinder Singh Mangat, gestionnaire de projets d'infrastructures, Maritime Sikh Society

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 2 385 180 $ dans ce projet dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI), et la contribution de la Maritime Sikh Society s'élève à 596 295 $.

Ces améliorations devraient permettre annuellement une économie de carburant de l'installation d'environ 93,8 % et une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 135 tonnes.

Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de l'efficacité énergétique, et en contribuant à accroître la résilience aux changements climatiques.

: Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de l'efficacité énergétique, et en contribuant à accroître la résilience aux changements climatiques. Le programme a été lancé en avril 2021 avec un investissement initial de 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

Un investissement additionnel de 500 millions de dollars jusqu'en 2029 a été annoncé dans le budget fédéral de 2024 pour soutenir un plus grand nombre de projets dans le cadre du BCVI.

Au moins 10 % des fonds sont alloués à des projets destinés aux communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Pour en savoir plus, veuillez consulter la page : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada -Bâtiments communautaires verts et inclusifs.

-Bâtiments communautaires verts et inclusifs. Le financement annoncé aujourd'hui s'appuie sur travail que le gouvernement fédéral effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés et de renforcer les économies locales.

