CanNor investit plus de 375 000 $ dans la rénovation du Centre d'information touristique de Yellowknife, qui sera bientôt relocalisé

YELLOWKNIFE, NT, le 9 avril 2021 /CNW/ - L'industrie du tourisme joue un rôle économique, social et culturel clé dans les Territoires du Nord-Ouest (T. N.-O.). Il est un élément important de la diversification de l'économie du Nord. Le gouvernement du Canada soutient l'industrie depuis le début de la pandémie de COVID-19. De plus, il a démontré son engagement à aider l'industrie du tourisme dans le Nord pendant la crise et après la pandémie pour que les territoires soient prêts à accueillir les touristes de partout au Canada et du monde entier lorsque les conditions seront favorables.

Tout au long de la pandémie, les entreprises de l'industrie du tourisme ont démontré leur résilience, leur patience, leur créativité et leur capacité d'adaptation. Le tourisme est un moteur important de la diversification économique des T. N.-O. et il y jouera un rôle clé dans la reprise économique. Le gouvernement du Canada, par l'entremise de CanNor, continue de soutenir l'industrie et apporte son aide en faisant un nouvel investissement dans l'infrastructure touristique des T. N.-O.

Le gouvernement fédéral soutient l'infrastructure touristique à Yellowknife (T. N.-O.)

Aujourd'hui, Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest, au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de CanNor, a annoncé un investissement de plus de 375 000 $ pour appuyer un projet de deux ans visant à rénover le Centre d'information touristique de Yellowknife, qui sera bientôt relocalisé.

La rénovation du Centre d'information touristique permettra d'améliorer l'expérience des visiteurs et d'en assurer l'accessibilité à son nouvel emplacement du centre commercial Centre Square, au centre-ville de Yellowknife. Le Centre d'information touristique de Yellowknife est souvent le point de départ des visiteurs qui veulent découvrir Yellowknife, la région de North Slave dans les T. N.-O., et au-delà. Le nouvel emplacement au cœur du centre-ville de Yellowknife contribuera également au développement économique urbain.

Cette annonce témoigne de l'engagement du gouvernement du Canada à soutenir l'industrie du tourisme dans les T. N.-O. et partout au pays. Le soutien continu de CanNor à l'industrie du tourisme des T. N.-O. contribue à bâtir une économie touristique plus forte et plus résiliente dans le Nord et à soutenir les collectivités.

Citations

« L'industrie du tourisme dans le Nord est innovatrice et forte. Notre message pour l'industrie du tourisme et ceux qui en dépendent est clair : nous sommes là pour vous et nous travaillons avec vous pour bâtir et soutenir le tourisme ainsi qu'aider le secteur à revenir encore plus fort. Nous sommes là pour aider Yellowknife et toutes les collectivités des T.N.-O. à accueillir à nouveau les visiteurs lorsqu'il sera sécuritaire de le faire. »

L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de CanNor

« Tous les secteurs économiques ont été touchés par les nombreux défis posés par la pandémie au cours de la dernière année. Alors que nous reconstruisons les économies régionales, nous commençons également à reconstruire notre industrie du tourisme dynamique dans le Nord. La capacité d'adaptation, la créativité et la résilience de cette industrie sont pour moi une source d'encouragement et d'inspiration. L'investissement effectué aujourd'hui par CanNor pour améliorer l'infrastructure touristique soutient le secteur du tourisme à Yellowknife et dans l'ensemble des T. N.-O. En travaillant ensemble, nous pourrons construire des collectivités plus fortes. »

Michael McLeod, député, Territoires du Nord-Ouest

« L'industrie du tourisme est un moteur économique important pour les collectivités et les Territoires. Elle a été tout particulièrement touchée par la pandémie. Les centres des visiteurs font la promotion des opérateurs touristiques et de leurs produits, soient-ils locaux, autochtones ou régionaux. Ils constituent d'importantes ressources d'information centralisées. Compte tenu du nombre de visiteurs qui commencent leur visite à Yellowknife, il s'agit d'une excellente occasion de fournir de l'information, non seulement sur les activités et les opérateurs de la région, mais aussi sur la vaste quantité de possibilités touristiques dans nos magnifiques Territoires. »

L'honorable Caroline Wawzonek, ministre de l'Industrie, du Tourisme et de l'Investissement

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest

« La relocalisation du Centre d'information touristique arrive à un excellent moment pour investir dans le centre-ville de Yellowknife et le revitaliser. Le nouvel espace multifonctionnel accueillera les touristes de retour dans la région, présentera des œuvres d'art locales non commerciales et servira de centre communautaire accessible aux entreprises et au public. Nous sommes reconnaissants de cette occasion, soutenue par nos partenaires, CanNor et le gouvernement des T. N.-O. »

Rebecca Alty, maire de Yellowknife

Faits en bref

CanNor investit 377 587 $ dans ce projet de deux ans, auxquels s'ajoutent un investissement de 161 000 $ provenant du gouvernement des T. N.-O. et un investissement de 125 000 $ provenant de la ville de Yellowknife .

. Le financement de CanNor vient en soutien pour les frais de conception et de génie ainsi que d'une partie des travaux de rénovation.

Le financement annoncé aujourd'hui est fourni au moyen de la gamme complète de programmes courants de développement économique de CanNor, lesquels appuient des projets qui mettent l'accent sur le développement économique communautaire durable, stimulent le développement et la croissance des entreprises et favorisent l'innovation.

