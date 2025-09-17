SUDBURY, ON, le 17 sept. 2025 /CNW/ - Le gouvernement fédéral s'associe à la Ville du Grand Sudbury en investissant 552 000 $ pour appuyer le Programme des anciens combattants sans abri de la Ville du Grand Sudbury.

La Ville du Grand Sudbury collabore avec le Centre de santé communautaire du Grand Sudbury pour aider les anciens combattants qui sont sans abri ou qui risquent de le devenir. L'initiative vise à réduire l'itinérance chez les anciens combattants et à améliorer leur stabilité en matière de logement grâce à un soutien complet axé sur le client.

Les activités clés comprennent l'obtention et le maintien d'un logement stable pour les anciens combattants, et l'offre d'un soutien adapté à la culture des anciens combattants, y compris les anciens combattants autochtones. Ce projet financera un membre du personnel de soutien au logement à temps plein qui fournira de l'aide au logement aux anciens combattants, les mettra en contact avec des services essentiels et travaillera en étroite collaboration avec le Réseau des sans-abri de Sudbury afin d'assurer la coordination des soins.

« Cet investissement permettra d'offrir un soutien vital aux anciens combattants du Grand Sudbury, en les aidant à obtenir un logement stable et à accéder aux services dont ils ont besoin pour s'épanouir. »

Viviane Lapointe, députée de Sudbury au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Aucun ancien combattant ne devrait être confronté à l'incertitude de l'itinérance. Notre collaboration avec la Ville du Grand Sudbury est une étape essentielle pour donner accès à des logements sûrs et abordables et à des services de soutien essentiels à ceux qui en ont besoin. »

L'honorable Jill McKnight, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale

« Nous sommes reconnaissants envers le gouvernement du Canada d'avoir appuyé cette importante initiative, et à nos partenaires communautaires de s'être engagés à offrir aux anciens combattants les services essentiels, la stabilité du logement et le respect qu'ils ont mérités grâce à leur service. Ensemble, nous bâtissons un système de soutien plus solide afin qu'aucun ancien combattant de notre collectivité ne soit laissé pour compte. »

Paul Lefebvre, maire du Grand Sudbury

Faits en bref

La Ville de Grand Sudbury reçoit 225 000 $ dans le cadre du volet Services et mesures de soutien du Programme de lutte contre l'itinérance chez les vétérans (PLIV).

Le Programme de lutte contre l'itinérance chez les vétérans aide les vétérans en situation d'itinérance ou à risque de le devenir à obtenir et à conserver un logement, ainsi qu'à résoudre des problèmes sous-jacents.

Le Programme de lutte contre l'itinérance chez les vétérans finance des projets dans le cadre de deux volets : Le volet Services et mesures de soutien, qui prévoit 72,9 millions de dollars de financement pour des suppléments au loyer et des services intégrés, comme les services de consultation et les traitements contre la toxicomanie. Le volet Renforcement des capacités, de 6,2 millions de dollars, pour la recherche, l'amélioration de la collecte de données, ainsi que l'augmentation de la capacité des organismes à fournir des programmes sur mesure.

Selon le recensement de 2021, on estime à 461 240 le nombre de vétérans canadiens. En avril 2025, on estimait à environ 2 000 le nombre de vétérans en situation d'itinérance.

Le Programme de lutte contre l'itinérance chez les vétérans fait partie de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada , un plan de plus de 115 milliards de dollars sur dix ans qui permettra à un plus grand nombre de Canadiens d'avoir un chez-soi. La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur un engagement continu avec les secteurs public et privé du logement. Cela comprend des consultations avec de nombreux Canadiens, notamment avec des gens qui ont eux-mêmes éprouvé des besoins en matière de logement.

, un plan de plus de 115 milliards de dollars sur dix ans qui permettra à un plus grand nombre de Canadiens d'avoir un chez-soi. Dans le cadre du budget de 2024, le gouvernement fournit 6 millions de dollars supplémentaires sur trois ans, à compter de 2024-2025, à Anciens Combattants Canada pour le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille (FBVF). Une partie du financement sera allouée à des projets destinés aux vétéranes, ainsi qu'aux vétérans appartenant aux communautés autochtones et 2ELGBTQI+.

Le gouvernement fédéral investit 5 milliards de dollars sur 9 ans, de 2019-2020 à 2027‑2028, dans le cadre de Vers un chez-soi : la stratégie canadienne de lutte contre l'itinérance, pour prévenir et réduire l'itinérance, y compris l'itinérance chronique. Le gouvernement du Canada travaille avec les communautés pour concevoir et mettre en œuvre des projets visant les priorités communautaires et dont les résultats prévus sont clairement définis.

travaille avec les communautés pour concevoir et mettre en œuvre des projets visant les priorités communautaires et dont les résultats prévus sont clairement définis. Le gouvernement fédéral investit 250 millions de dollars sur 2 ans, en 2025 et 2026, dans le cadre de l'Initiative de lutte contre l'itinérance hors refuge et les campements pour soutenir les collectivités à réduire l'itinérance hors refuges et à éliminer les campements. Ce financement, qui est égalé par les partenaires provinciaux, territoriaux et municipaux, s'appuie sur la mise en œuvre de plans de réponse communautaire aux campements. Les fonds soutiennent des activités telles que la création de logements supervisés, la rénovation de refuges d'urgence permanent ou temporaire, ainsi que la création, l'augmentation et l'amélioration des services visant à rejoindre les personnes en situation d'itinérance.

