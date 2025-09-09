OTTAWA, ON, le 9 sept. 2025 /CNW/ - L'Assemblée des Premières Nations a reçu un investissement fédéral de 225 000 dollars pour aider à soutenir la recherche sur l'itinérance chez les anciens combattants des Premières Nations à Ottawa.

L'Assemblée des Premières Nations explorera les défis uniques qui contribuent à l'itinérance chez les anciens combattants des Premières Nations, y compris des facteurs tels que l'émancipation et la migration forcée de leurs communautés. La recherche vise à identifier les lacunes dans les services de soutien actuels et à fournir des recommandations sur la façon d'améliorer la communication de l'information sur les services.

Les résultats de cette recherche seront communiqués aux gouvernements, aux fournisseurs de services et aux partenaires autochtones afin de les aider à mettre au point des mesures de soutien plus efficaces et plus opportunes qui répondent aux besoins des anciens combattants des Premières Nations qui vivent l'itinérance.

Citations

« Cette recherche aidera l'Assemblée des Premières Nations et le gouvernement fédéral à s'associer pour relever les défis uniques auxquels sont confrontés les anciens combattants des Premières Nations en situation d'itinérance, en veillant à ce qu'ils reçoivent le soutien et le respect qu'ils méritent. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Les contributions et les sacrifices des anciens combattants autochtones n'ont pas toujours reçu l'attention qu'ils méritent. Anciens Combattants Canada reconnaît l'importance et l'impact des anciens combattants des Premières Nations, tant en uniforme que dans la vie après le service. Cet investissement dans la recherche renforcera notre partenariat avec l'Assemblée des Premières Nations et fournira de nouveaux moyens d'atteindre et de soutenir les anciens combattants des Premières Nations qui sont en situation d'itinérance ou qui risquent de le devenir. »

L'honorable Jill McKnight, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale

« Les anciens combattants des Premières Nations font face à des défis uniques et sont plus exposés au risque d'itinérance. Cette recherche sera très utile pour identifier les causes de l'itinérance chez les anciens combattants des Premières Nations, afin que nous puissions offrir des logements sûrs sur le plan culturel et tenant compte des traumatismes des Autochtones. »

L'honorable Mandy Gull-Masty, ministre des Services aux Autochtones

« Les anciens combattants des Premières Nations ont servi avec honneur dans les Forces armées canadiennes, mais beaucoup trop d'entre eux sont confrontés à l'insécurité de logement et à l'itinérance après avoir quitté le service. Ce financement soutiendra une recherche essentielle qui fait entendre la voix des anciens combattants des Premières Nations, en veillant à ce que les politiques futures tiennent compte de leurs expériences vécues et de la nécessité d'un soutien fondé sur les distinctions et informé sur le plan culturel. »

Chef national Cindy Woodhouse Nepinak, Assemblée des Premières Nations

Faits en bref

L'Assemblée des Premières Nations reçoit 225 000 $ dans le cadre du volet Renforcement des capacités du Programme de lutte contre l'itinérance chez les vétérans (PLIV).

Le Programme de lutte contre l'itinérance chez les vétérans aide les vétérans en situation d'itinérance ou à risque de le devenir à obtenir et à conserver un logement, ainsi qu'à résoudre des problèmes sous-jacents.

Le Programme de lutte contre l'itinérance chez les vétérans finance des projets dans le cadre de deux volets : Le volet Services et mesures de soutien, qui prévoit 72,9 millions de dollars de financement pour des suppléments au loyer et des services intégrés, comme les services de consultation et les traitements contre la toxicomanie. Le volet Renforcement des capacités, de 6,2 millions de dollars, pour la recherche, l'amélioration de la collecte de données, ainsi que l'augmentation de la capacité des organismes à fournir des programmes sur mesure.

Selon le recensement de 2021, on estime à 461 240 le nombre de vétérans canadiens. En avril 2025, on estimait à environ 2 000 le nombre de vétérans en situation d'itinérance.

Le Programme de lutte contre l'itinérance chez les vétérans fait partie de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada , un plan de plus de 115 milliards de dollars sur dix ans qui permettra à un plus grand nombre de Canadiens d'avoir un chez-soi. La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur un engagement continu avec les secteurs public et privé du logement. Cela comprend des consultations avec de nombreux Canadiens, notamment avec des gens qui ont eux-mêmes éprouvé des besoins en matière de logement.

, un plan de plus de 115 milliards de dollars sur dix ans qui permettra à un plus grand nombre de Canadiens d'avoir un chez-soi. Dans le cadre du budget de 2024, le gouvernement fournit 6 millions de dollars supplémentaires sur trois ans, à compter de 2024-2025, à Anciens Combattants Canada pour le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille (FBVF). Une partie du financement sera allouée à des projets destinés aux vétéranes, ainsi qu'aux vétérans appartenant aux communautés autochtones et 2ELGBTQI+.

Le gouvernement fédéral investit 5 milliards de dollars sur 9 ans, de 2019-2020 à 2027‑2028, dans le cadre de Vers un chez-soi : la stratégie canadienne de lutte contre l'itinérance, pour prévenir et réduire l'itinérance, y compris l'itinérance chronique. Le gouvernement du Canada travaille avec les communautés pour concevoir et mettre en œuvre des projets visant les priorités communautaires et dont les résultats prévus sont clairement définis.

travaille avec les communautés pour concevoir et mettre en œuvre des projets visant les priorités communautaires et dont les résultats prévus sont clairement définis. Le gouvernement fédéral investit 250 millions de dollars sur 2 ans, en 2025 et 2026, dans le cadre de l'Initiative de lutte contre l'itinérance hors refuge et les campements pour soutenir les collectivités à réduire l'itinérance hors refuges et à éliminer les campements. Ce financement, qui est égalé par les partenaires provinciaux, territoriaux et municipaux, s'appuie sur la mise en œuvre de plans de réponse communautaire aux campements. Les fonds soutiennent des activités telles que la création de logements supervisés, la rénovation de refuges d'urgence permanent ou temporaire, ainsi que la création, l'augmentation et l'amélioration des services visant à rejoindre les personnes en situation d'itinérance.

