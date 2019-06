Investir pour attirer les jeunes en agriculture

BEAUHARNOIS, QC, le 3 juin 2019 /CNW/ - La ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, Marie-Claude Bibeau, était au Centre des Moissons aujourd'hui pour annoncer un nouvel investissement qui pourrait atteindre 3,75 millions de dollars et qui favorisera la participation des jeunes dans le secteur agricole. Le Programme d'emploi et de compétences des jeunes fournira des fonds aux employeurs du secteur agricole pour embaucher des jeunes Canadiens âgés de 15 à 30 ans.

L'initiative s'inscrit dans le cadre d'un engagement pris dans le budget de 2019 en faveur d'une stratégie modernisée d'emploi et d'acquisition de compétences pour les jeunes, visant à offrir un meilleur soutien aux jeunes Canadiens.

Dans le cadre de cette stratégie, le Programme d'emploi et de compétences des jeunes d'Agriculture et Agroalimentaire Canada vise à créer des possibilités pour les jeunes Canadiens, en particulier ceux qui se heurtent à des obstacles pour entrer sur le marché du travail ou y demeurer, à explorer des possibilités d'emploi dans le secteur agricole et agroalimentaire, et à aider les jeunes à mieux se préparer pour le marché du travail.

Le nouveau programme fournira 50 % des fonds, jusqu'à concurrence de 14 000 $, pour couvrir les coûts associés à l'embauche des jeunes. Pour les organismes sans but lucratif et les demandeurs qui embauchent des jeunes autochtones ou des jeunes confrontés à des obstacles, le programme fournira 80 % des coûts admissibles totaux, jusqu'à concurrence de 14 000 $.

Citations

« L'industrie agricole est forte et en croissance, elle crée un emploi sur huit, ce qui fait d'elle le premier employeur du pays. Le programme permettra à un plus grand nombre de jeunes canadiens d'explorer le potentiel illimité de cette industrie, tout en aidant les producteurs et les transformateurs agricoles à combler leurs besoins en main-d'œuvre. »

- Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« La stratégie s'appuie sur le succès de la Stratégie emploi jeunesse pour soutenir la prochaine génération de la classe moyenne. Les jeunes Canadiens sont talentueux, ambitieux et travailleurs, mais un bon départ sur le marché du travail peut être difficile pour beaucoup d'entre eux, surtout pour les jeunes qui ont des défis supplémentaires. La Stratégie emploi et compétences pour les jeunes facilitera la transition des jeunes de la salle de classe au marché du travail, y compris ceux qui sont confrontés à des obstacles. Cela fait partie de notre plan pour s'assurer que tout le monde a une chance équitable de réussir. »

- Patty Hajdu, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et du Travail

Faits en bref

Grâce au Programme d'emploi et de compétences pour les jeunes, Agriculture et Agroalimentaire Canada espère créer plus de 200 emplois dans le secteur agricole au Canada . Les demandes sont acceptées (lien vers la page du programme) sur une base continue à compter du 3 juin 2019 jusqu'à ce que les fonds soient entièrement engagés. Les projets doivent être terminés d'ici le 31 mars 2020.

. Les demandes sont acceptées (lien vers la page du programme) sur une base continue à compter du 3 juin 2019 jusqu'à ce que les fonds soient entièrement engagés. Les projets doivent être terminés d'ici le 31 mars 2020. La Stratégie emploi jeunesse (SEJ) du gouvernement du Canada est une initiative horizontale dirigée par Emploi et Développement social Canada à laquelle participent dix autres ministères et organismes fédéraux.

est une initiative horizontale dirigée par Emploi et Développement social à laquelle participent dix autres ministères et organismes fédéraux. Le budget de 2019 propose d'investir 49,5 millions de dollars pour appuyer la modernisation en cours de la Stratégie emploi jeunesse (SEJ). Ces fonds s'ajoutent aux investissements dans la SEJ prévus dans les budgets de 2016, 2017 et 2018 pour aider les jeunes à acquérir les compétences et l'expérience dont ils ont besoin pour trouver et conserver un bon emploi.

2018 pour aider les jeunes à acquérir les compétences et l'expérience dont ils ont besoin pour trouver et conserver un bon emploi. L'industrie agricole et agroalimentaire du Canada génère plus de 114 milliards de dollars du produit intérieur brut (PIB) du pays et un montant record de 66 milliards de dollars en exportations.

Autres liens

