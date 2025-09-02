Investir en Alberta pour bâtir des collectivités sûres et fortes

EDMONTON, AB, le 2 sept. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada verse cette année plus de 276 millions de dollars à l'Alberta afin de bâtir des collectivités plus fortes et mieux reliées.

Ce n'est qu'en investissant dans des projets d'infrastructures de base - comme le transport en commun, les infrastructures liées à l'eau, ainsi que les routes locales et les ponts - que nos collectivités pourront se développer afin de construire plus de logements. C'est exactement ce que le gouvernement du Canada s'engage à faire avec l'annonce d'aujourd'hui.

Grâce au financement annoncé aujourd'hui, les collectivités peuvent construire des infrastructures essentielles et des infrastructures de loisirs qui permettent aux familles de l'Alberta de s'épanouir.

Le Fonds pour le développement des collectivités du Canada offre aux collectivités la souplesse nécessaire pour répondre de manière stratégique à leurs besoins actuels et futurs en matière d'infrastructure. Le gouvernement de l'Alberta administre le FDCC au nom du gouvernement du Canada afin d'offrir la souplesse nécessaire pour répondre de manière stratégique aux besoins en infrastructure actuels et futurs des municipalités de l'Alberta.

« Pour bâtir un Canada fort, il faut commencer par créer des collectivités fortes. Grâce à l'octroi de plus de 276 millions de dollars à l'Alberta dans le cadre du Fonds pour le développement des collectivités du Canada, nous fournissons aux administrations locales le financement stable et prévisible dont elles ont besoin pour investir dans des infrastructures qui facilitent la construction de logements, qu'il s'agisse de réseaux de transport en commun et d'approvisionnement en eau, ou encore de routes locales et de ponts. Ces investissements aideront les collectivités à se développer, à soutenir la construction d'un plus grand nombre de logements et à créer de bons emplois pour les Albertains. »

L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et députée d'Edmonton-Centre

« Les collectivités de l'Alberta comptent sur un financement prévisible pour réaliser des projets qui soutiennent le développement économique, appuient et facilitent la construction de logements, et créent des espaces publics dynamiques et résilients. La gestion du versement du financement du FDCC constitue l'une des nombreuses façons dont notre gouvernement répond aux besoins en infrastructures locales des municipalités, crée des emplois et favorise la prospérité à long terme. »

L'honorable Dan Williams, ministre des Affaires municipales de l'Alberta

« Le financement obtenu dans le cadre du FDCC contribuera à éliminer les obstacles à l'accroissement de l'offre de logements, ce qui aidera Edmonton à maintenir son accessibilité relative tout en veillant à ce que les quartiers demeurent dynamiques et agréables à mesure qu'ils se densifient. Ce fonds peut aider à répondre aux pressions liées à la croissance et aux besoins en infrastructure, ainsi qu'à offrir une meilleure qualité de vie à l'ensemble des résidents d'Edmonton tandis que nous continuons à bâtir des collectivités solides. »

L'honorable Amarjeet Sohi, maire d'Edmonton

Dans le cadre du Fonds pour le développement des collectivités du Canada (FDCC), on versera 26,7 milliards de dollars de financement fédéral entre 2024 et 2034 afin de stimuler les investissements dans les infrastructures de base. En 2025-2026, on versera 2,5 milliards de dollars à 3 700 collectivités canadiennes dans le cadre du FDCC afin de soutenir les priorités locales en matière d'infrastructure.

En 2025-2026, l'Alberta recevra 276 195 088 $ qu'elle pourra utiliser pour effectuer des investissements stratégiques dans le cadre de 19 catégories de projets d'infrastructure. Depuis 2015, le gouvernement fédéral a investi 29,2 milliards de dollars dans tout le pays dans le cadre du FDCC, dont plus de 3,1 milliards de dollars dans les collectivités de l'Alberta.

recevra 276 195 088 $ qu'elle pourra utiliser pour effectuer des investissements stratégiques dans le cadre de 19 catégories de projets d'infrastructure. Depuis 2015, le gouvernement fédéral a investi 29,2 milliards de dollars dans tout le pays dans le cadre du FDCC, dont plus de 3,1 milliards de dollars dans les collectivités de l' . Le FDCC est une source de financement permanent et indexé fournie aux provinces et aux territoires, qui à leur tour versent ces fonds aux administrations locales et à d'autres entités pour soutenir les priorités locales en matière d'infrastructure.

L'accès au financement du FDCC est lié à la prise de mesures par les provinces, les territoires et les municipalités pour soutenir des projets d'infrastructure qui contribuent à accroître l'offre de logements et à bâtir des collectivités bien reliées.

