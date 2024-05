Le gouvernement du Canada est fier d'investir dans les organismes francophones

NEW LISKEARD, ON, le 13 mai 2024 /CNW/ - Anthony Rota, député de Nipissing-Timiskaming, a annoncé aujourd'hui l'octroi de 308 600 dollars à 2 organismes franco-ontariens du district de Timiskaming. Il a fait cette annonce au nom de l'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, et de l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario (FedNor).

Les deux organismes franco-ontariens sont l'Association canadienne-française de l'Ontario (ACFO), région‑Témiskaming, et le Centre culturel ARTEM.

L'ACFO recevra 149 850 dollars du Programme d'appui aux langues officielles de Patrimoine canadien pour soutenir plusieurs programmes communautaires de langue française dans la région, tels que des activités de célébration de la communauté francophone, notamment la Journée franco-ontarienne et le Festival des Folies Franco-Fun. En plus d'appuyer le travail de l'organisme auprès des aînés et des jeunes, le financement permettra de renforcer les liens entre les gens, y compris les membres des communautés autochtones.

Le Programme d'appui aux langues officielles de Patrimoine canadien accordera également 101 250 dollars au Centre culturel ARTEM pour soutenir la tenue d'activités culturelles et d'ateliers communautaires; développer des partenariats avec les organismes communautaires de langue majoritaire, les Métis et les Premières Nations; et assurer une présence francophone aux activités communautaires.

Un investissement supplémentaire de 57 500 dollars de FedNor sera également octroyé au Centre culturel ARTEM pour embaucher un jeune stagiaire. La personne sélectionnée pour ce stage de 18 mois apportera un soutien aux petites et moyennes entreprises de la région, aux médias sociaux, à la gestion des données et à la planification du Village Noël Téminskaming, qui aura lieu du 21 au 23 novembre 2024.

Citations

« Notre gouvernement veille à ce que les communautés francophones en situation minoritaire aient pleinement accès aux services dans la langue officielle de leur choix. L'ACFO et le Centre culturel ARTEM pourront croître grâce à de nouveaux investissements dans les arts, la culture et les services destinés aux francophones, ce qui permettra de rassembler les communautés. »



- L'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles

« La dualité linguistique contribue à enrichir le Nord de l'Ontario. En investissant dans cette région, le gouvernement fédéral envoie un message clair aux francophones : nous serons toujours présents pour aider à renforcer vos communautés. Les initiatives contribueront à préserver la langue française dans la région et elles offriront aux francophones une chance égale de réussir et de participer pleinement à l'économie dans leur langue. »



- L'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario

« L'ACFO et le Centre culturel ARTEM sont essentiels à la culture et à la promotion de la langue française dans les communautés francophones en situation minoritaire. Grâce à ce nouveau financement, ces organismes auront la possibilité de prospérer davantage dans la région. Je suis fier que notre gouvernement reconnaisse l'importance d'appuyer les organismes francophones de notre communauté. »



- Anthony Rota, député de Nipissing-Timiskaming

« Nous sommes très heureux et reconnaissants de recevoir, encore une fois, le financement de Patrimoine canadien. Cette somme nous permettra d'offrir un meilleur salaire à notre directrice générale. Nous prévoyons également développer des activités pour mieux servir notre communauté francophone, une des priorités de notre nouvelle planification stratégique. »



- Annik Boucher, présidente, ACFO, région Témiskaming

« Le Centre culturel ARTEM est reconnaissant du financement accordé par le Programme d'appui aux langues officielles de Patrimoine canadien et de son travail continu pour appuyer la communauté francophone du Nord de l'Ontario. Nous sommes également ravis de recevoir le financement de FedNor, qui donnera à un jeune de la région l'occasion de soutenir notre communauté d'affaires locale. Le ou la stagiaire jouera un rôle important dans la planification et l'exécution réussies du Village Noël Téminskaming, une attraction incontournable dans notre région! »



- Réjeanne Bélisle-Massie, présidente, Centre culturel ARTEM

Les faits en bref

Patrimoine canadien appuie deux programmes de financement des langues officielles dont découlent plusieurs initiatives. Ces programmes visent à favoriser l'épanouissement des communautés minoritaires francophones et anglophones et à promouvoir les langues anglaise et française dans la société canadienne.

FedNor investit dans des projets dirigés par des municipalités, des Premières Nations et d'autres organismes et institutions qui appuient le développement économique communautaire, la diversification, la création d'emplois et l'autonomie des communautés du Nord de l' Ontario .

l' . L'Association canadienne-française de l' Ontario (ACFO), région Témiskaming, est une entité sans but lucratif établie à New Liskeard le 29 février 1972. Elle œuvre en collaboration avec les organismes francophones de la région pour défendre les intérêts de la communauté franco-ontarienne et le respect de leurs droits. L'ACFO favorise la langue française et la diversité des cultures francophones, en célébrant leur fierté et leur vitalité en appuyant et en coordonnant des initiatives et des activités communautaires.

(ACFO), région Témiskaming, est une entité sans but lucratif établie à le 29 février 1972. Elle œuvre en collaboration avec les organismes francophones de la région pour défendre les intérêts de la communauté franco-ontarienne et le respect de leurs droits. L'ACFO favorise la langue française et la diversité des cultures francophones, en célébrant leur fierté et leur vitalité en appuyant et en coordonnant des initiatives et des activités communautaires. Le Centre culturel ARTEM est un organisme sans but lucratif établi à New Liskeard . Il se consacre à la promotion des arts et à l'amélioration de la vitalité culturelle de la population francophone de la région du Timiskaming. ARTEM s'engage à offrir divers programmes à la communauté francophone de Timiskaming, qui visent à cultiver l'expression culturelle et artistique de la région. De plus, le Centre a établi des collaborations et des partenariats avec des organismes prédominants, métis et des Premières Nations.

Liens connexes

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: (Médias seulement), veuillez communiquer avec : Mathis Denis, Attaché de presse, Cabinet du ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, [email protected]; Jennifer Kozelj, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, [email protected]; Relations avec les médias, Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, [email protected]