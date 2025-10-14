TORONTO, le 14 oct. 2025 /CNW/ - Les Canadiens sont confrontés à une crise du logement. Le gouvernement est intervenu en adoptant une nouvelle approche audacieuse avec le lancement de Maisons Canada, et il réalise des investissements sans précédent pour faire croître l'offre de logements au Canada.

Maisons Canada est au cœur de notre stratégie; c'est un nouvel organisme fédéral chargé de bâtir des logements abordables à grande échelle, notamment des logements supervisés et de transition, des logements communautaires et très abordables ainsi que des logements abordables pour la classe moyenne canadienne. Maisons Canada va transformer la collaboration entre les secteurs public et privé et utiliser des méthodes de construction modernes pour catalyser l'émergence d'une industrie canadienne du logement plus productive. L'organisme tirera parti de terrains publics, offrira des incitatifs financiers souples, attirera des capitaux privés, facilitera la réalisation de grands projets de portefeuille et aidera les fabricants d'aujourd'hui à bâtir les logements dont les Canadiens ont besoin.

Cependant, les investissements dans la construction d'un plus grand nombre de logements doivent impérativement s'accompagner d'investissements dans les infrastructures essentielles au développement résidentiel. Les logements destinés aux familles ne peuvent être construits que si les infrastructures d'approvisionnement en eau potable, de gestion des eaux pluviales et des eaux usées sont en place pour les soutenir.

Pour stimuler la construction de logements, l'honorable Gregor Robertson a annoncé aujourd'hui des investissements générationnels dans le logement et les infrastructures à Toronto. Le financement fédéral soutiendra :

La modernisation des infrastructures des égouts Black Creek, à Toronto, afin de permettre la construction de 63 000 nouveaux logements . Grâce au Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement, le gouvernement fédéral versera jusqu'à 283 millions de dollars pour augmenter la capacité du réseau d'égouts Black Creek, à Toronto. Construit dans les années 1960, le collecteur principal Black Creek dessert actuellement plus de 350 000 résidents. La croissance démographique a poussé le réseau au-delà de ses capacités, ce qui a entraîné des inondations et a bloqué l'approbation de nouveaux projets immobiliers. Le nouvel investissement, réalisé en partenariat avec la Ville, servira à financer la construction de 17 kilomètres de nouvelles infrastructures. Une fois terminé, le projet permettra : de bâtir jusqu'à 63 000 nouveaux logements dans le quartier Downsview. de réduire les risques d'inondation et de préserver la qualité de l'eau. de créer immédiatement des emplois dans les domaines du génie et de la construction. d'accueillir 130 400 nouveaux résidents et de créer plus de 65 000 emplois.

Grâce au Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement, le gouvernement fédéral versera jusqu'à 283 millions de dollars pour augmenter la capacité du réseau d'égouts Black Creek, à Toronto. Construit dans les années 1960, le collecteur principal Black Creek dessert actuellement plus de 350 000 résidents. La croissance démographique a poussé le réseau au-delà de ses capacités, ce qui a entraîné des inondations et a bloqué l'approbation de nouveaux projets immobiliers. Le nouvel investissement, réalisé en partenariat avec la Ville, servira à financer la construction de 17 kilomètres de nouvelles infrastructures. Une fois terminé, le projet permettra : Le premier projet de développement résidentiel de Maisons Canada, permettra la création de 540 nouveaux logements dans le quartier Arbo Downsview de Toronto grâce à des méthodes modernes de construction. Au moins 40 pour cent des logements construits sur le site Arbo Downsview seront abordables et comprendront des studios ainsi que des logements d'une, deux ou trois chambres, afin de soutenir les familles de la classe moyenne. Maisons Canada lancera cette semaine un processus de demande de qualification (DDQ) en vue de trouver des équipes de conception et de construction possédant un savoir-faire reconnu dans le domaine du logement préfabriqué et des autres méthodes de construction modernes, notamment la construction modulaire et en bois massif, afin de garantir la rapidité de réalisation, le caractère abordable et la qualité. Certaines équipes devront prioriser les ressources canadiennes, afin de soutenir les industries canadiennes et de créer des emplois bien rémunérés partout au pays.

Parallèlement à l'investissement du gouvernement fédéral, la Ville de Toronto investira plus de 425 millions de dollars dans le projet du grand collecteur sanitaire Black Creek afin de le rendre plus résistant et résilient et de favoriser la construction résidentielle.

Le budget de 2025, qui doit être déposé le mois prochain, continuera sur cette lancée avec l'annonce de nouvelles mesures visant à réduire les coûts pour les constructeurs, à attirer des capitaux privés et à doubler le rythme de la construction de logements dans tout le Canada. Le budget de 2025 prévoit notamment de couper dans les dépenses de fonctionnement du gouvernement et de faire la chasse au gaspillage afin que nous puissions investir davantage pour faire croître l'économie, bâtir plus de maisons et de rendre votre vie plus abordable.

« Cet investissement crucial dans les infrastructures de traitement des eaux usées de Toronto, permettra de mettre en chantier d'importants projets de création de logements. Grâce au Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement et à des organismes tels que Maisons Canada, nous travaillons en partenariat avec les gouvernements, les constructeurs et les collectivités pour stimuler l'innovation dans le secteur de la construction résidentielle et rassemblons les bons partenaires pour bâtir des logements plus abordables pour les Canadiens et accélérer leur mise en marché. »

--L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Beaucoup trop de Canadiens ont du mal à trouver un chez-soi abordable, surtout dans nos grandes villes. Les investissements annoncés aujourd'hui dans des infrastructures essentielles à la construction de logements à Toronto nous permettront de mettre à la disposition des Canadiens les logements dont ils ont besoin de manière urgente. Mais ce n'est qu'un début. Notre plan ambitieux complet - qui sera énoncé dans le budget de 2025 - nous permettra de baisser les coûts pour les constructeurs, d'attirer des investissements privés et de doubler le rythme de la construction résidentielle partout au Canada. »

--L'honorable François-Philippe Champagne, ministre des Finances et du Revenu national

« Toronto est l'une des villes canadiennes qui connaissent la croissance la plus rapide, et nous travaillons déjà fort pour bâtir les logements abordables et les infrastructures dont nos résidents ont besoin. Cet investissement du gouvernement fédéral ainsi que la contribution de 425 millions de dollars de la Ville de Toronto s'appuient sur cet élan et nous aide à saisir de nouvelles occasions dans le secteur résidentiel et à transformer des communautés comme Downsview. Je tiens à remercier le gouvernement du Canada et le ministre Robertson pour leur leadership et leur partenariat à l'appui de la vision qui fait de Toronto une ville dynamique et inclusive où tout le monde a un chez-soi. »

--Olivia Chow, mairesse de Toronto

« Maisons Canada propose de nouvelles approches en matière de construction de logements. Notre premier projet à Toronto permettra de démontrer comment des partenariats public-privé concertés et des innovations dans le domaine de la construction résidentielle peuvent favoriser la construction accélérée de logements à un prix inférieur au marché dans des collectivités en pleine croissance. Je suis honoré de diriger Maisons Canada à ce moment charnière et de contribuer à la construction de logements sur laquelle les Canadiens peuvent compter.

--Ana Bailão, présidente-directrice générale de Maisons Canada

Le budget de 2025 du gouvernement du Canada sera déposé à la Chambre des communes par le premier ministre et le ministre des Finances et du Revenu national, François-Philippe Champagne, le mardi 4 novembre 2025.

Le Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement permettra d'investir jusqu'à 6 milliards de dollars dans la construction et l'amélioration des infrastructures publiques de base en vue d'augmenter l'offre de logements dans des collectivités de l'ensemble du Canada.

Le Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement est conçu pour aider les collectivités à construire les infrastructures nécessaires pour accroître l'offre de logements et densifier les communautés.

Dans le cadre du FCIL, le financement est soumis à l'approbation du Conseil du Trésor et à la signature d'une entente de contribution.

Le financement au titre du FCIL est conditionnel au respect de toutes les exigences de consultation des groupes autochtones et d'évaluations environnementales.

Lancé le 14 septembre 2025, Maisons Canada est le nouvel organisme fédéral chargé de construire et de financer des logements abordables à grande échelle, tout en favorisant la création d'une industrie du logement plus novatrice et en augmentant la productivité de cette dernière.

L'annonce d'aujourd'hui fait suite à une série de mesures proposées cette année pour rendre la vie des Canadiens plus abordable et nous aider à doubler le rythme de la construction résidentielle au cours de la prochaine décennie, entre autres l'annulation de la tarification du carbone pour les consommateurs, l'élimination de la TPS pour les acheteurs d'une première maison qui est une maison neuve d'une valeur maximale de 1 million de dollars et le lancement de Maisons Canada.

