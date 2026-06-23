Investir dans le transport en commun à Hamilton

HAMILTON, ON, le 23 juin 2026 /CNW/ - Le réseau de transport en commun de la Ville de Hamilton a vu sa capacité augmenter grâce à l'achèvement et à l'ouverture du nouveau centre de transport en commun Birch, un centre d'entretien et d'entreposage de la Hamilton Street Railway (HSR), d'une valeur de 390,4 millions de dollars.

Le financement du projet a été assuré par des investissements des trois ordres de gouvernement. Cela comprend une contribution de 142,8 millions de dollars du gouvernement du Canada, de 92,6 millions de dollars du gouvernement de l'Ontario et de 155 millions de dollars de la Ville de Hamilton.

Le nouveau centre est un élément clé des efforts continus déployés par la Ville de Hamilton pour étendre et moderniser son réseau de transport en commun dans le cadre du programme HSR Next. Elle jette également les bases nécessaires pour permettre au réseau de transport en commun de répondre à la croissance démographique de Hamilton et d'améliorer la fiabilité du service.

Les investissements dans le transport en commun contribuent à donner les moyens aux Canadiens de se déplacer, à créer de nouveaux emplois dans les secteurs de la fabrication et de la construction, à réduire la pollution et à rendre la vie plus abordable.

Citations

« Le transport en commun est au cœur des collectivités fortes et bien reliées. Il permet aux citoyens d'avoir accès aux emplois, aux services, aux écoles, aux hôpitaux et aux possibilités dont ils ont besoin au quotidien. Le centre de transport en commun Birch contribuera à garantir que le réseau de transport en commun de Hamilton continue de se développer et de servir les résidents de manière efficace, durable et fiable pendant de nombreuses années. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure

« Les investissements dans le transport en commun favorisent des collectivités mieux reliées, ce qui permet aux gens de se déplacer plus facilement entre leur domicile, leur lieu de travail et leur école. Le centre de transport en commun Birch augmentera la capacité de HSR à répondre aux besoins de la population croissante de Hamilton. »

Aslam Rana, député de Hamilton-Centre

« Sous la direction du premier ministre Ford, notre gouvernement investit près de 70 milliards de dollars dans le plus grand projet de développement du transport en commun de l'histoire du Canada, afin que les usagers de Hamilton et de toute la province disposent d'une option rapide et fiable pour se rendre à destination chaque jour. Le nouveau centre de transport en commun Birch renforcera le réseau de transport de Hamilton et assurera la fluidité des déplacements dans cette ville pendant de nombreuses années, tandis que nous poursuivons nos efforts pour protéger l'Ontario. »



L'honorable Prabmeet Sarkaria, ministre des Transports de l'Ontario

« Le nouveau centre de transport en commun Birch représente un investissement majeur pour l'avenir de Hamilton. Il contribuera à renforcer le service de transport en commun local et à soutenir notre collectivité en pleine croissance. Cela comprend un financement pouvant atteindre 93 millions de dollars dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada de l'Ontario, ici même à Hamilton. Cette installation améliorera la capacité de HSR, créera des occasions de développement et permettra d'offrir aux résidents de Hamilton un moyen fiable de rester connectés à leur communauté. »

Monica Ciriello, députée provinciale de Hamilton Mountain

« Un réseau de transport en commun fiable est essentiel pour permettre aux résidents de Hamilton de rester connectés aux emplois, aux écoles, aux services et aux membres de la communauté. L'investissement que nous effectuons aujourd'hui dans le centre de transport en commun Birch permettra de soutenir l'avenir de notre ville. En renforçant la capacité de HSR et en développant le parc de véhicules, nous améliorons le service pour les résidents et les visiteurs, en plus de bâtir une ville de Hamilton plus forte et mieux reliée pour les années à venir. »

Andrea Horwath, mairesse de Hamilton

« La fiabilité d'un réseau de transport en commun dépend des infrastructures et des équipes qui travaillent en coulisses chaque jour. Le centre de transport en commun Birch renforce cette base en aidant HSR à entretenir un parc de véhicules en expansion, à soutenir la prestation quotidienne des services et à se préparer au développement futur du réseau. »

Marnie Cluckie, directrice municipale, Hamilton

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit au total 142 800 000 $ dans ce projet. Le gouvernement de l'Ontario investit 92 657 400 $ et la contribution de la Ville de Hamilton s'élève à 155 millions de dollars.

Le gouvernement fédéral effectue des investissements générationnels dans les infrastructures dans le cadre du Fonds pour bâtir des collectivités fortes (FBCF), qui prévoit 51 milliards de dollars sur 10 ans à compter de 2026-2027, puis 3 milliards de dollars par année par la suite, afin de soutenir un large éventail de projets d'infrastructure publique favorisant la prospérité économique, le logement, le sport, l'éducation, la santé, le transport en commun et l'adaptation aux changements climatiques.

Le gouvernement du Canada prend des mesures concrètes pour renforcer l'économie en investissant dans les Canadiens et en soutenant les entreprises d'ici.

Les actions fédérales permettent de créer de bons emplois, d'accélérer la construction de logements et d'aider les communautés à croître dans tout le pays.

L'Ontario investit près de 70 milliards de dollars dans le plus grand projet de développement du transport en commun en Amérique du Nord.

La Ville de Hamilton a reçu 12,4 millions de dollars dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence de l'Ontario de 2025-2026. Ce programme consacre deux cents pour chaque litre d'essence vendu en Ontario aux municipalités pour le transport en commun. Les municipalités peuvent utiliser les fonds provenant du programme de la taxe sur l'essence pour les dépenses d'exploitation et d'immobilisations liées au transport en commun.

Liens connexes

Fonds pour bâtir des collectivités fortes

https://logement-infrastructure.canada.ca/bcsf-fbcf/index-fra.html

Plan Investir dans le Canada - Bâtir un Canada meilleur

https://logement-infrastructure.canada.ca/plan/about-invest-apropos-fra.html

Volet Infrastructures du transport en commun

https://logement-infrastructure.canada.ca/plan/pti-itc-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Carte des projets de logement et d'infrastructure

https://logement-infrastructure.canada.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

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